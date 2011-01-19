Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Monitör ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Asus'dan profesyoneller için P-IPS panelli 24-inç monitör

8 yıl
10,4b
1
10
Monitör
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Asus ilk tanıtımını aylar önce yaptığı yeni monitörü PA246Q'yu satışa sunuyor. ProArt serisi altında profesyonel kullanıcılar için hazırlanan 24-inç boyutundaki P-IPS panelli yeni monitör, Adobe RGB paletinin %98'ini karşılayabiliyor ve 1920 x 1080 piksel doğal çözünürlük desteği ile kullanıcılara Full HD çalışma deneyimi sunuyor.

Dinamik karşıtlık oranı 50,000:1, tepki süresi 6ms ve parlaklık seviyesi de 400cd/m2 olarak açıklanan monitör, görüntü aktarımı için D-Sub, DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörlerini kullanıyor ve bu açıdan zengin bağlantı çeşitliliği ile iddiasını gözler önüne seriyor.. Aynı zamanda çok formatlı kart okuyucusuna da sahip olan monitörün yüksekliği ayarlanabildiği gibi yana ve arkaya doğru da yatırılabiliyor. Özellikle grafik tasarımcıları ve fotoğrafçıları hedef alan yeni monitörün Mart ayında satışa çıkacağı belirtilirken, fiyatı ise açıklanmadı.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
Düşük fiyatla satılan 8 bit dithering yapan tüm lcd'lerde bu renk sorunu yaşanır bu normal bir şey. Mac'lerde kullanılan IPS paneller ise biraz fazla parlak görüntü verseler de renkleri daha doğru gösterir. Ucuz olsun diye 2 ms, LED gibi özelliklere kanıp gidip 300 TL'te 24 inch LCD alanlar matbaa işlerine girdiklerinde hayal kırıklığına uğrayacaklardır. Kalibrasyonla bir parça daha bu durum düzeltilebilse de kesin sonuç vermez mutlaka renk tutarsızlıkları olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MrRendersson 7 yıl
Merhabalar bahsettiğiniz Asus PA246Q monitörü yaklaşık 1 aydır kullanıyorum ve inceleme yapma fırsatım oldu "http://forum.donanimhaber.com/m_54698392/tm.htm" bu monitörü tercih etme sebebim doğru renklerle çalışabilme ve yaptığım tasarımlarda istediğim sonucu doğru şekilde görmek amacıyla alındı ve amacına fazlasıyla ulaştı beklentilerimi fazlasıyla karşıladığını rahatlıkla söyleyebilirim. İki monitörü aynı anda kullandığımdan aradaki farkı çok daha rahat görebiliyorum bu fark benim için göz yaşartıcı
daha detaylı bilgi için hazırladığım inceleme yazısına bakabilirsiniz
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
theyapici 8 yıl
asus güzel kullandığım için biliyorum birde ips paneller uygun olsa ben 23 inc asus led i 490tl ye alırken 23 inc wievsonic ips panelli monitor 770 tl idi varın siz düşünün...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 8 yıl
"@TiRaNTx
çıktı alırken renklerin çamur gibi çıkması sorunu düzeltilmişmi?"
bu monitörle ilgili bir sorun değil.. ama şu olabilir.. monitörün renkleri doğru göstermesi lazım.. bunun içinde monitörü kalibre etmen lazım.. ama bugünkü birkaç yüz dolarlık lcd paneller için değil söylediğim.. eğer haberdeki gibi bir ips panele sahip bir monitörün varsa veya crt monitör kullanıyorsan renklerin doğruluğu için kalibrasyon şart.. yoksa senin açık kırmızı gördüğün renk çıktıda gördüğün gibi birebir çıkmayabilir.. yada bunun gibi.. ama birkaç yüz dolarlık lcdleri kalibre edicem diye uğraşma.. zaten onların 16M renk desteği sanaldır.. gerçek değil... ipslerde gerçektir.. zaten o yüzden çok pahalılar. "overcloking" gelsede bir kapakta burada yuvarlasa :))
sen detaylı bilgi için monitör kısmına bir göz at..!!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
demirparcasi 8 yıl
1080p'nin üzerindeki çözünürlüğü de 24" üzerindeki büyüklüğüde geçtim. Photoshopta uğraşanları için şu renk aralığını doğru veren makul fiyatlı bir monitör olsun da yeter. ABD'de kaç tane monitör var bizde hiç yok nerdeyse her taraf oyun ve multimedya monitörlerle dolu. Ama tasarım için monitör yok veya aşırı pahalı. Acer bu modeli getirir 400USD altında satarsa alınır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BarGoS 8 yıl

demirparcasi

1080p'nin üzerindeki çözünürlüğü de 24" üzerindeki büyüklüğüde geçtim. Photoshopta uğraşanları için şu renk aralığını doğru veren makul fiyatlı bir monitör olsun da yeter. ABD'de kaç tane monitör var bizde hiç yok nerdeyse her taraf oyun ve multimedya monitörlerle dolu. Ama tasarım için monitör yok veya aşırı pahalı. Acer bu modeli getirir 400USD altında satarsa alınır.


acer değil bu asus
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
husNUKE 8 yıl
@ay61n, 30" değil ama 27" 2560x1440 monitorler türkiyede mevcut, ben dell u2711 kullanıyorum, çok memnunum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ay61n 8 yıl
"Adobe RGB paletinin %98'ini karşılayabiliyor" fiyati yuksek olacaktir yavas yavas 2560*1600luk 30 inc monitorlerde turkiyeye gelmeye baslasa iyi olcak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TiRaNTx 8 yıl
burdaki önemli soru şu tabi fotoğrafçılar açısından çok daha önemli...
"photoshopta bir vesikalığı veya çektiğimiz resimleri ayarlarken rötuj yapıldıktan sonra eğer normal bir lcd de çalışırsan görüntü panelde güzel gözükürken çıktı alındığında çamur gibi olmakta.. fakat crt monitörde çalışmışsan bire bir renk vermekte.. bu tip monitörlerin farklı panelleri var bunları hatırlıyorum sanırım 3 taneydi herneyse bu fotoğrafçılar açısından nasıl bir fayda sağlar çıktı alırken renklerin çamur gibi çıkması sorunu düzeltilmişmi? fotoğrafçılar için denmiş faakat pek bir açıklama yok sadece denmiş..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
micrones 8 yıl
6ms tepki süresi günümüz için biraz yavaş kalıyor malesef
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
10374 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Monitör, asus
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Turkcell T10 video inceleme 8 yıl HP 500B-MT giriş seviyesi masaüstü bilgisayar video inceleme 8 yıl Donanimhaber.com Hacettepe Üniversitesi Etkinliği video Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim