Asus'dan profesyoneller için P-IPS panelli 24-inç monitör

Asus ilk tanıtımını aylar önce yaptığı yeni monitörü PA246Q'yu satışa sunuyor. ProArt serisi altında profesyonel kullanıcılar için hazırlanan 24-inç boyutundaki P-IPS panelli yeni monitör, Adobe RGB paletinin %98'ini karşılayabiliyor ve 1920 x 1080 piksel doğal çözünürlük desteği ile kullanıcılara Full HD çalışma deneyimi sunuyor.

Dinamik karşıtlık oranı 50,000:1, tepki süresi 6ms ve parlaklık seviyesi de 400cd/m2 olarak açıklanan monitör, görüntü aktarımı için D-Sub, DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörlerini kullanıyor ve bu açıdan zengin bağlantı çeşitliliği ile iddiasını gözler önüne seriyor.. Aynı zamanda çok formatlı kart okuyucusuna da sahip olan monitörün yüksekliği ayarlanabildiği gibi yana ve arkaya doğru da yatırılabiliyor. Özellikle grafik tasarımcıları ve fotoğrafçıları hedef alan yeni monitörün Mart ayında satışa çıkacağı belirtilirken, fiyatı ise açıklanmadı.