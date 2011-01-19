Asus'dan profesyoneller için P-IPS panelli 24-inç monitör

Asus ilk tanıtımını aylar önce yaptığı yeni monitörü PA246Q'yu satışa sunuyor. ProArt serisi altında profesyonel kullanıcılar için hazırlanan 24-inç boyutundaki P-IPS panelli yeni monitör, Adobe RGB paletinin %98'ini karşılayabiliyor ve 1920 x 1080 piksel doğal çözünürlük desteği ile kullanıcılara Full HD çalışma deneyimi sunuyor.
Dinamik karşıtlık oranı 50,000:1, tepki süresi 6ms ve parlaklık seviyesi de 400cd/m2 olarak açıklanan monitör, görüntü aktarımı için D-Sub, DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörlerini kullanıyor ve bu açıdan zengin bağlantı çeşitliliği ile iddiasını gözler önüne seriyor.. Aynı zamanda çok formatlı kart okuyucusuna da sahip olan monitörün yüksekliği ayarlanabildiği gibi yana ve arkaya doğru da yatırılabiliyor. Özellikle grafik tasarımcıları ve fotoğrafçıları hedef alan yeni monitörün Mart ayında satışa çıkacağı belirtilirken, fiyatı ise açıklanmadı.
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çıktı alırken renklerin çamur gibi çıkması sorunu düzeltilmişmi?"
bu monitörle ilgili bir sorun değil.. ama şu olabilir.. monitörün renkleri doğru göstermesi lazım.. bunun içinde monitörü kalibre etmen lazım.. ama bugünkü birkaç yüz dolarlık lcd paneller için değil söylediğim.. eğer haberdeki gibi bir ips panele sahip bir monitörün varsa veya crt monitör kullanıyorsan renklerin doğruluğu için kalibrasyon şart.. yoksa senin açık kırmızı gördüğün renk çıktıda gördüğün gibi birebir çıkmayabilir.. yada bunun gibi.. ama birkaç yüz dolarlık lcdleri kalibre edicem diye uğraşma.. zaten onların 16M renk desteği sanaldır.. gerçek değil... ipslerde gerçektir.. zaten o yüzden çok pahalılar. "overcloking" gelsede bir kapakta burada yuvarlasa :))
sen detaylı bilgi için monitör kısmına bir göz at..!!
acer değil bu asus
"photoshopta bir vesikalığı veya çektiğimiz resimleri ayarlarken rötuj yapıldıktan sonra eğer normal bir lcd de çalışırsan görüntü panelde güzel gözükürken çıktı alındığında çamur gibi olmakta.. fakat crt monitörde çalışmışsan bire bir renk vermekte.. bu tip monitörlerin farklı panelleri var bunları hatırlıyorum sanırım 3 taneydi herneyse bu fotoğrafçılar açısından nasıl bir fayda sağlar çıktı alırken renklerin çamur gibi çıkması sorunu düzeltilmişmi? fotoğrafçılar için denmiş faakat pek bir açıklama yok sadece denmiş..