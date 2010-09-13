Asus'dan uluslararası katılıma açık yeni hız aşırtma yarışması

Asus yeni bir hız aşırtma yarışmasına başlıyor. Uluslararası katılıma açık olan ve dünya çapında ses getirmesi hedeflenen Asus 1156 Overclock Şampiyonası, adından da anlaşılabileceği üzere Intel platformu üzerine inşa edilen bir yarışma. 8 hafta sürecek ve her hafta farklı bir kategori birincisinin seçileceği yarışmada dereceye giren kullanıcılar, birbirinden değerli çok sayıda ödülün de sahibi olacaklar. Tüm ülkelere açık olan etkinlik kapsamında kullanıcıların, Asus'un LGA1156 formundaki anakartlarını, 3D testlerde ise Asus marka ekran kartlarını kullanmaları gerekiyor. Haksız rekabeti önlemek adına mühendislik örneği işlemci kullanımının yasaklanması gibi net kurallar çerçevesinde düzenlenen yarışma tüm katılımcılara açık olacak.

Katılımcı profili açısından yukarıda da belirttiğimiz gibi çok uluslu ilk hız aşırtma yarışması olan Asus 1156 Overclock Şampiyonası'nın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz