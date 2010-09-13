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Asus'dan uluslararası katılıma açık yeni hız aşırtma yarışması

8 yıl
8,5b
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15
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus yeni bir hız aşırtma yarışmasına başlıyor. Uluslararası katılıma açık olan ve dünya çapında ses getirmesi hedeflenen Asus 1156 Overclock Şampiyonası, adından da anlaşılabileceği üzere Intel platformu üzerine inşa edilen bir yarışma. 8 hafta sürecek ve her hafta farklı bir kategori birincisinin seçileceği yarışmada dereceye giren kullanıcılar, birbirinden değerli çok sayıda ödülün de sahibi olacaklar. Tüm ülkelere açık olan etkinlik kapsamında kullanıcıların, Asus'un LGA1156 formundaki anakartlarını, 3D testlerde ise Asus marka ekran kartlarını kullanmaları gerekiyor. Haksız rekabeti önlemek adına mühendislik örneği işlemci kullanımının yasaklanması gibi net kurallar çerçevesinde düzenlenen yarışma tüm katılımcılara açık olacak.

Katılımcı profili açısından yukarıda da belirttiğimiz gibi çok uluslu ilk hız aşırtma yarışması olan Asus 1156 Overclock Şampiyonası'nın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz


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hey 8 yıl
yeni ödüller gelmiş :D TR şampiyonuna ayrı ödül de var :)
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vidoko 8 yıl
10 kişi toplanalım bir anakrt alalım 20 tl versek 200tl eder :) ancak öyle katılailiriz..
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tamircihasan 8 yıl
o zaman am3 içinde yapsınlar ben M3A785TD-V EVO ile hazırım yanlız işlemci değişmesi gerekiyo athlon2 x2 250 ile olmaz değilmi :) ?
eğer 754 te bunu yaparlarsa ben k8n ile ilk 3 e girerim zaten donanimhaber oc veritabanından sonucuma bakabilirsiniz... sempron 3000 ile 289 fsb 1800 den 2600mhz e çıktım ve stabil şekilde aylarca kullandıktan sonra makinamı sattım alan adam anakartı değiştirmiş ram dual çalışsın diye msi k8n neo lsr takmış oda işlemciyi görmemiş öyle olunca msi in sitesinden bios indirdik yükledik orayada lsr diye fsr nin biosunu koymuşlar onuı bi yükledik işlemciyi güzelce tanıdı ama şimdi ide sata denetleyicilerini görmüyor. yani benim o sistem artık yalan oldu tabi k8n anakart olursa 1011 biosla ve sempron 3000 dh-e6 ile sizede aynı sonucu aldırırım..
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_Dominic_Toretto_ 8 yıl
Ödüller iyimiş.

1156 diyor.

Soket 1156 dışında Anakart ile girilemiyor mu ?

Yarışma takvimi.
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Batuist 8 yıl
bakkalda ln2 satılsaydı ben katılırdım belki... :) ama yok işte...
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KuarkServerSystems 8 yıl
Süper yarışma valla. Çok eğlenceli kategoriler açılmış



Batuist

bakkalda ln2 satılsaydı ben katılırdım belki... :) ama yok işte...


Kategorilere bakarsan sıvı azot gerektirmeyen kategorilerde görebilirsin.

Week 2 - En düşük işlemci hızı
Week 4 - Max Bellek Hızı

Week 2 tam zevkli bir yarışma olmuş. Week 4'te yine sıvı azot kullanacaklar çıkacaktır ama çok az.



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hey 8 yıl
Kurallara bakarsak yarışmak için ASUS 1156 anakart gerekiyor ama hediye çekilişten ödül kazanmak için herhangi bir asus sistem yeterli :)
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Chembond 8 yıl

hey

Kurallara bakarsak yarışmak için ASUS 1156 anakart gerekiyor ama hediye çekilişten ödül kazanmak için herhangi bir asus sistem yeterli :)

Katılalım o zaman
Asus P45 Deluxe girebilir mi acaba... Eski demesinler.
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hapocod 8 yıl
güzel haber biz anca takip ederiz
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Chembond 8 yıl
Yarışmaya katılmak için önce bir Asus 1156 anakart almak lazım... Ancak izleriz dendiği gibi...
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