Asus'tan 4, 5 ve 6 inçlik cihazlar CES 2014 fuarını bekliyor





Las Vegas'ta 6 Ocak tarihinde başlayacak olan CES 2014 tüketici elektroniği fuarına sayılı günler kala firmaların birbiri ardına yeni ürün ipuçları vermeye başladığına şahit oluyoruz. İlk videosunda çift işletim sistemli yeni bir tablete işaret eden Asus, ikinci videosunu da yayınladı.





Yeni videoda Tayvan'ın başkenti Taipei'de milyonlarca topun gökyüzünden yağmaya başladığı görülüyor. Toplar üzerinde ise 4, 5 ve 6 rakamlarının yazdığı dikkat çekiyor. Videonun sloganında ise Sizin rakamınız ne? sorusu soruluyor.





Videoda muhtemelen Asus'un 4, 5 ve 6 inçlik akıllı telefonlarla karşımıza çıkacağı tahmin ediliyor. Firma son yıllarda PadFone konseptinde akıllı telefonlara yer veriyor. Bunun yanında telefon özellikli tablet modelleri ile Note benzeri 6 inçlik Intel işlemcili ve Full HD ekranlı bir akıllı telefonu da mevcut.





Asus'un 3 yeni akıllı telefon modeli ile pazarda daha fazla yer edinmek istediği düşünülüyor. Firma 6 Ocak tarihinde yeni cihazlarını canlı olarak tanıtacak.