Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Asus'tan 4, 5 ve 6 inçlik cihazlar CES 2014 fuarını bekliyor

5 yıl
219
1
6
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Asus'tan 4, 5 ve 6 inçlik cihazlar CES 2014 fuarını bekliyor

Las Vegas'ta 6 Ocak tarihinde başlayacak olan CES 2014 tüketici elektroniği fuarına sayılı günler kala firmaların birbiri ardına yeni ürün ipuçları vermeye başladığına şahit oluyoruz. İlk videosunda çift işletim sistemli yeni bir tablete işaret eden Asus, ikinci videosunu da yayınladı.

Yeni videoda Tayvan'ın başkenti Taipei'de milyonlarca topun gökyüzünden yağmaya başladığı görülüyor. Toplar üzerinde ise 4, 5 ve 6 rakamlarının yazdığı dikkat çekiyor. Videonun sloganında ise Sizin rakamınız ne? sorusu soruluyor.

Videoda muhtemelen Asus'un 4, 5 ve 6 inçlik akıllı telefonlarla karşımıza çıkacağı tahmin ediliyor. Firma son yıllarda PadFone konseptinde akıllı telefonlara yer veriyor. Bunun yanında telefon özellikli tablet modelleri ile Note benzeri 6 inçlik Intel işlemcili ve Full HD ekranlı bir akıllı telefonu da mevcut. 

Asus'un 3 yeni akıllı telefon modeli ile pazarda daha fazla yer edinmek istediği düşünülüyor. Firma 6 Ocak tarihinde yeni cihazlarını canlı olarak tanıtacak.  

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
GetSomeRest 5 yıl
Padfone1 gibi klavyeli padfone bekliyoruz. Birde güncelleme desteği olsa iyi olur. Padfone modellerine güncelleme geldiğini hiç duymadım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alibulut 5 yıl
Ben, New Padfone Infinity A86 kullanıyorum 2 aydır.
Ev ofis arasında artık laptop taşımıyorum :)

2 adet almıştım yurtdışından ASUS mağazasından, bir tanesini İzmir'de bir arkadaşım istemişti. Sonradan karar değiştirip Note 3 aldı (Note 2 ve samsung arayuzu alışkanlığından dolayı)...

İsteyen olursa, arkadaşımın kontak bilgisini vereyim. Hiç kullanılmadı, hatta simkart dahi takılmadı, full kutusunda, faturalı ve ASUS garantili...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1BilimAdamı 5 yıl
padfone gibi saçma ismi olmasa bide minyatür bi tablet gibi durmasa süper olacakta işte...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gladiotürk 5 yıl
Asus yaparsa iyisini yapar arkadaşlar. Padfone infinity'i getirmedi ülkemize alacağı olsun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
seven44 5 yıl
önce çıkan PadFoneleri doğru dürüst getirsin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl MSI GX70 Oyuncu Dizüstü Bilgisayarı Video İnceleme 5 yıl 2si1 "Olağan dışı" Teknoloji ve Oyun programı 5 yıl Samsung Galaxy NX: Dünyanın ilk değiştirilebilir lensli Android fotoğraf makinesi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim