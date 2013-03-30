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Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Asus'tan 7 adet PCIe x16 slotuna sahip yüksek performanslı anakart; P9X79-E WS

6 yıl
2,2b
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23
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus'tan 7 adet PCIe x16 slotuna sahip yüksek performanslı anakart; P9X79-E WS
Asus profesyoneller için hazırladığı yeni anakart modeli P9X79-E WS modelini duyurdu. Adındaki WS yani Workstation uzantısından anlaşılabileceği üzere iş istasyonları için geliştirilen anakart, sahip olduğu donanımsal özellikler ve yüksek kaliteli bileşenleri itibariyle performans ve kararlığıa önem veren performans tutkunu son kullanıcıların da ilgisini çekecek gibi görünüyor. Kaslı bir görünüme sahip olan P9X79-E WS, Intel'in X79 çipsetini taşıyor ve LGA2011 formundaki bireysel ve kurumsal tüm Intel işlemcilerle kullanılabiliyor.
7/24 tam yük altında çalışmak için tasarlanan anakartta, çipset ve güç devrelerini kapsayan oldukça büyük ve Asus'un açıklamalarına göre aynı zamanda çok etkili çalışan bir soğutucu tasarımına yer veriliyor. Dört kanal bellek kontrolcüsüne sahip Intel işlemciler 8 adet DDR3 DIMM slotuna sahip olan anakartın en dikkat çekici yanlarından bir adet 7 adet PCIe 3.0 slotunu bünyesinde barındırması ve dört adet x16 linki üzerinden 4 yollu AMD Crossfire ve Nvidia SLI çoklu GPU kurulumlarına olanak tanıması.
Asus'un açıklamalarına göre %91 güç verimliliği ile çalışan anakart, Dr. Power teknolojisi sayesinde güç kaynağının çalışma koşullarını sürekli olarka takip edip ani sistem kapanmalarına karşı etkili koruma sağlayabiliyor. Intel'in sunucu sınıfı ethernet kontrolcüsü ile donatılan anakart, üzerindeki çok sayıda PCIe slotu ile sadece çoklu ekran kartı kurulumları değil aynı zamanda böyle bir kurulumun yanında PCIe tabanlı video kayıt cihazları ve yüksek performanslı SSD sürücülerin eş kullanımına da zemin hazırlıyor.
Yüksek kararlılık ve uzun ömürlü kullanım için 10 katmanlı baskılı devre kartı üzerinde şekillenen Asus P9X79-E WS, işlemci ve bellekler için Digi+ VRM teknolojisi ve EPU çipi ile %30-80 işlemci yük aralığında güç tüketimini yönetebiliyor ve voltaj kontrolünü sağlayabiliyor. Üzerinde çok sayıda SATA-III ve USB 3.0 portu bulunan anakarta, yüksek kaliteli bileşenler eşlik ediyor. Eski nesil klavye ve fareler için PS/2 portuna da sahip olan anakart, bu sayede sistem kararlığının USB bağlantısından etkilenip etkilenmediğini kontrol için eski tip klavye ve fare kullanan hız aşırtmacıların da hoşuna gidecektir tabi diğer taraftan asıl amacın sunucular için yapılmış uzun süreli çevre birimi yatırımlarına yönelik olan var olan klavy-fare yatırımlarının korunması için geriye dönük destek olduğunu da not düşelim.
Asus tarafından yakın gelecekte satışa sunulması beklenen P9X79E-WS'nin satış fiyatı açıklanmazken, hitap ettiği kesim ve uzun özellik listesi itibariyle çok ucuz olmayacağı ve hatta yüksek performans segmentindeki pek çok son kullanıcı anakartındn daha yüksek bir fiyatla listeleri gireceği öngörüsünü yapmak ta yanlış olmayacaktır.

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DH Misafiri 6 yıl
c606 chipset yok saçmalamış
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Slender-Man 6 yıl
slotlar birbirine çok yakın en fazla 3 tane takılır
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MxFxOx 6 yıl
pci sloatlarına sadece ekran kartı takılmıyor.1x'lik bölümü kullanan seskartları var
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acbold 6 yıl
PCI Slotlarını adam gibi tasarlamayı bi öğrenemediler.Bunu alan adam sanki 100-200 liralık ekran kartı cf yada sli yapacak.g*t g*te koymuşlar slotları.
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melikulupinar 6 yıl
Saçmalığın daniskası.

Tabii sırf "vaay 7 PCI 16x var" deyip alacak parasının hesabını bilmeyen kekler varken satar da.

NVIDIA 2xSLI sonrası zaten bir işe yaramıyor. Perf artışı çok cüzi oluyor. AMD ise az çok 3xCF yapılabiliyor yeterli perf artışı ile. Ancak her halukarda 2xCF/SLI sonrası alınan performans kesinlikle verilen paraya değmiyor. Hadi 3x CF/SLI olsun.

Fazlasını ne yapacağız. Güçlü kart taksan nasıl havalandıracak, nasıl soğutacaksın. PSU nasıl yetecek.
Zayıf kart taksan anlamı yok. O kadar zayıf kart alacağına güçlü 1-2 kart alırsın daha iyi olur.

Bombalayasım geldi fabrikayı. [>:]
Bırakalım parası bol gereksiz elemanlar yüklerinden kurtulsun.
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DH Misafiri 6 yıl
Demek ki eski PCI kartlar tarih olacak çok yakında. PCI-e diğer donanım üreticilerinin de kullanacağı bir standart olacak. Örnek: DVB kartlar, Ethernet.. vs
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By_SeDo 6 yıl
7 tane pcı-e slotu olsa ne olçak en fazla 2 kartı takabilirsin gerisi yalan..
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Baholi 6 yıl
Tam bir fiyasko. O anakartı alacak olan adamın en azından 2 slot kaplayan ekran kartlarını alıp 2-way veya 3-way cf/sli kurulumu yapacağını düşünürsek..
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sars 6 yıl
o kadar slotun hepsini kullanmak zaten teknik olarak mümkün değili göz boyama bana kalırsa.
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E_Aydin35 6 yıl
Asus'un anakart konusundaki öncü durusu gerçekten sahip olduğu başariyi gozler onune seriyor.. WS anakarti, zengin bir yapilandirmaya, slot, soğutucu ve geriye dönuk uyumluluğa sahip. Buradan tahminimce anlasiliyorki bir cok hiz asirtmacinin odak noktasi ve favorisi olacak.. Bir çok konuda ve her anlamda ayni segmentteki anakartlarin onunde saflara girecegini tahmin ediyorum, bu kadar ozel bilesenlere sahip bu anakartin fiyatini konusmak su anlik istemem ancak boyle bir anakarta sahip olmak isteyenlerin katlanabilecegini dusunuyorum.. :)
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R-10 6 yıl
güzel görünüyor
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digimon52 6 yıl
Sayin Erdi
Mümkünse Avrupa fiyati cikar cikmas iletirseniz
cok Makbule gecicek.
Tessekürler.
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xconnect 6 yıl
Eve de alalım çocuklar mario oynasınlar, kaliteden asla ödün vermem :)
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pegasus1881 6 yıl
kart LGA socket 2011 ıslemcı desteklıyor lga 1366 degil

asus.com/...
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erdem552 6 yıl
Bence gereksiz. Fiyat şişirmekten başka bir işe yaramaz...
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