Asus'tan 7 adet PCIe x16 slotuna sahip yüksek performanslı anakart; P9X79-E WS

Asus profesyoneller için hazırladığı yeni anakart modeli P9X79-E WS modelini duyurdu. Adındaki WS yani Workstation uzantısından anlaşılabileceği üzere iş istasyonları için geliştirilen anakart, sahip olduğu donanımsal özellikler ve yüksek kaliteli bileşenleri itibariyle performans ve kararlığıa önem veren performans tutkunu son kullanıcıların da ilgisini çekecek gibi görünüyor. Kaslı bir görünüme sahip olan P9X79-E WS, Intel'in X79 çipsetini taşıyor ve LGA2011 formundaki bireysel ve kurumsal tüm Intel işlemcilerle kullanılabiliyor.

7/24 tam yük altında çalışmak için tasarlanan anakartta, çipset ve güç devrelerini kapsayan oldukça büyük ve Asus'un açıklamalarına göre aynı zamanda çok etkili çalışan bir soğutucu tasarımına yer veriliyor. Dört kanal bellek kontrolcüsüne sahip Intel işlemciler 8 adet DDR3 DIMM slotuna sahip olan anakartın en dikkat çekici yanlarından bir adet 7 adet PCIe 3.0 slotunu bünyesinde barındırması ve dört adet x16 linki üzerinden 4 yollu AMD Crossfire ve Nvidia SLI çoklu GPU kurulumlarına olanak tanıması.

Asus'un açıklamalarına göre %91 güç verimliliği ile çalışan anakart, Dr. Power teknolojisi sayesinde güç kaynağının çalışma koşullarını sürekli olarka takip edip ani sistem kapanmalarına karşı etkili koruma sağlayabiliyor. Intel'in sunucu sınıfı ethernet kontrolcüsü ile donatılan anakart, üzerindeki çok sayıda PCIe slotu ile sadece çoklu ekran kartı kurulumları değil aynı zamanda böyle bir kurulumun yanında PCIe tabanlı video kayıt cihazları ve yüksek performanslı SSD sürücülerin eş kullanımına da zemin hazırlıyor.

Yüksek kararlılık ve uzun ömürlü kullanım için 10 katmanlı baskılı devre kartı üzerinde şekillenen Asus P9X79-E WS, işlemci ve bellekler için Digi+ VRM teknolojisi ve EPU çipi ile %30-80 işlemci yük aralığında güç tüketimini yönetebiliyor ve voltaj kontrolünü sağlayabiliyor. Üzerinde çok sayıda SATA-III ve USB 3.0 portu bulunan anakarta, yüksek kaliteli bileşenler eşlik ediyor. Eski nesil klavye ve fareler için PS/2 portuna da sahip olan anakart, bu sayede sistem kararlığının USB bağlantısından etkilenip etkilenmediğini kontrol için eski tip klavye ve fare kullanan hız aşırtmacıların da hoşuna gidecektir tabi diğer taraftan asıl amacın sunucular için yapılmış uzun süreli çevre birimi yatırımlarına yönelik olan var olan klavy-fare yatırımlarının korunması için geriye dönük destek olduğunu da not düşelim.

Asus tarafından yakın gelecekte satışa sunulması beklenen P9X79E-WS'nin satış fiyatı açıklanmazken, hitap ettiği kesim ve uzun özellik listesi itibariyle çok ucuz olmayacağı ve hatta yüksek performans segmentindeki pek çok son kullanıcı anakartındn daha yüksek bir fiyatla listeleri gireceği öngörüsünü yapmak ta yanlış olmayacaktır.