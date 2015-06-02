Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Asus'tan Intel Skylake işlemcili mini-PC

3 yıl
2,2b
1
4
Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Asus'tan Intel Skylake işlemcili mini-PC

Henüz Intel'in sonraki nesil işlemcileri olacak Skylake platformu ne zaman piyasaya çıkacağı ile ilgili herhangi bir bilgi mevcut değil. Ancak Asus şimdiden yatırımlarını yapmaya başladı. Intel Skylake işlemcili ilk mini-PC Asus'tan gelebilir. 

Modeller ile ilgili henüz detaylar mevcut değil ancak VivoMini UN65H ve UN45 modelleri Intel Core işlemciler ve Iris Pro entegre grafik barındırıyor. Seride 5. nesil WiFi, HDMI, DisplayPort 1.2, USB 3.0 ve RJ45 ethernet bağlantıları mevcut. 

Asus Chromebox CN62 modeli Chrome OS üzerinde çalışıyor ve Broadwell tabanlı Intel Core işlemcilerden gücünü alıyor. Bekleme konumunda 6Watt enerji tüketen cihaz bu bakımdan 17 desibel gibi düşük gürültü oranlarına imza atıyor. Model 4K videoları işleyebiliyor. 

Ailenin esas oğlanı ise VivoPC VC65 olacak. VivoPC VC65 bilgisayar modeli mevcut Core işlemciler yanında Skylake tabanlı yani 6. nesil Intel işlemciler de sunacak. Bu bakımdan sınıfında bir ilke imza atabilir. Cihazda 3.5 inç HDD ve 2.5 inç SSD yuvaları bulunuyor. Henüz Skylake işlemcileri belli olmadığından cihaz hangi yongasetlerini kullanacak bilinmiyor. 

Asus'un standart PC tarafında da bir sürprizi var. G11CB adındaki sistemde yine Skaylake tabanlı masaüstü işlemciler kullanılacak. Kasada ayrıca NVIDIA GeForce GTX 980, M.2 SSD ve DDR4 SDRAM desteği de olacak. Yine bu kasanın da sınıfında bir ilke imza atması bekleniyor. Ürünlerin piyasaya çıkışı ise yıl sonuna kadar sarkacak.  

http://www.digitaltrends.com/computing/asus-announces-two-new-systems-set-to-use-intels-skylake-processors/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
erenizmir12 3 yıl
ASUS Akıllı Telefonlara Android 5.0 Lollipop Güncellemesi Geldi! Güncellemeyi buraya tıklayarak da indirebilirsiniz. teknolojituru.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
thiler 3 yıl
Fiyat En az 5 bin TL ama bu versiyonu Türkiyeye uğramaz GTX 760 lı kasa gelir klasik
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
İsmetMetin 3 yıl
sevilen marka asus yapıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Real Slim Shady 3 yıl
Haberin isminin sonunda "gelebilir/olabilir" yazması gerekmiyor mu yanlış algı oluşturmuş
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Enermax Digifanless 550W "fansız" güç kaynağı video ön inceleme 3 yıl Alienware Area-51 video ön inceleme: Uzaylıların masaüstü oyun bilgisayarı anlayışı 3 yıl Asus'un özel yapım oyun bilgisayarı ön inceleme: Rüyaları süsleyen sistem 3 yıl E-Ink ekranlı telefon kılıfını inceledik: Telefonunuza yeni bir görünüm verin! 3 yıl Avexir Raiden serisi DDR3 bellek ön inceleme: Tasarım konusunda diğerlerinden farklı 3 yıl Asus ZenFone Selfie ön inceleme: Yeni telefon Türkiye'de ilk defa ekranlarınızda Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim