Asus'tan Intel Skylake işlemcili mini-PC

Henüz Intel'in sonraki nesil işlemcileri olacak Skylake platformu ne zaman piyasaya çıkacağı ile ilgili herhangi bir bilgi mevcut değil. Ancak Asus şimdiden yatırımlarını yapmaya başladı. Intel Skylake işlemcili ilk mini-PC Asus'tan gelebilir.





Modeller ile ilgili henüz detaylar mevcut değil ancak VivoMini UN65H ve UN45 modelleri Intel Core işlemciler ve Iris Pro entegre grafik barındırıyor. Seride 5. nesil WiFi, HDMI, DisplayPort 1.2, USB 3.0 ve RJ45 ethernet bağlantıları mevcut.





Asus Chromebox CN62 modeli Chrome OS üzerinde çalışıyor ve Broadwell tabanlı Intel Core işlemcilerden gücünü alıyor. Bekleme konumunda 6Watt enerji tüketen cihaz bu bakımdan 17 desibel gibi düşük gürültü oranlarına imza atıyor. Model 4K videoları işleyebiliyor.





Ailenin esas oğlanı ise VivoPC VC65 olacak. VivoPC VC65 bilgisayar modeli mevcut Core işlemciler yanında Skylake tabanlı yani 6. nesil Intel işlemciler de sunacak. Bu bakımdan sınıfında bir ilke imza atabilir. Cihazda 3.5 inç HDD ve 2.5 inç SSD yuvaları bulunuyor. Henüz Skylake işlemcileri belli olmadığından cihaz hangi yongasetlerini kullanacak bilinmiyor.





Asus'un standart PC tarafında da bir sürprizi var. G11CB adındaki sistemde yine Skaylake tabanlı masaüstü işlemciler kullanılacak. Kasada ayrıca NVIDIA GeForce GTX 980, M.2 SSD ve DDR4 SDRAM desteği de olacak. Yine bu kasanın da sınıfında bir ilke imza atması bekleniyor. Ürünlerin piyasaya çıkışı ise yıl sonuna kadar sarkacak.

http://www.digitaltrends.com/computing/asus-announces-two-new-systems-set-to-use-intels-skylake-processors/