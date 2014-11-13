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Asus'tan oyunculara yönelik ROG Gladius fare

4 yıl
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Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Asus'tan oyunculara yönelik ROG Gladius fare

PC üreticilerinin daralan pazarda can simidi olarak oyuncu bilgisayarlarına ilgi göstermeye başlaması, çevre birimlerinin de paralel olarak artmasına neden oluyor. Bu alanda pek çok yeni ürün görmek mümkün. 

ROG markası altında tüketicilere oyuncu bilgisayarları sunan Asus, ilişikili çevre birimlerini de aynı marka altında topluyor. Buna son örnek ROG Glaidus oldu.

ROG Gladius kablolu bir oyuncu faresi ve Tayvan'ın önemli LoL oyuncularının deneyimleri alınarak tasarlandı. 116gr ile oldukça hafif olan ROG Gladius siyah ağırlıklı sade bir tasarım arzediyor. 

Oyuncuların yoğun kullanımı düşünülerek hazırlanmış farenin üst kısmı tere karşı dayanıklı bir kaplama ile gelirken, kenar panelleri ise dolgulu ve kauçuktan imal edilmiş. Uç kısımları ile çelik grisi rengi ile boyanmış.

Asus farede mümkün olan en uzun kullanım süresini sunmayı planlıyor. Sağ ve sol tıklamalar için kullanılan Omron tuşları 20 milyon tıklama ömrü sunuyor. Ayrıca paket içerisinde iki adet yedek tuş daha bulunuyor. Fare bileşenlerinin yerleşimi kolayca değiştirilebilecek şekilde 6400 DPI'ya kadar hassasiyet seviyesi bulunan fare iki seviye arasında hızlı geçiş yapabilecek bir özelliğe de sahip. 

USB kablosunun çıkarılabilir yapıda olduğu fare kutu içerisinde bir adet 2 metrelik örgülü ve bir adet 1 metrelik standart USB kablosu sunuyor. Farenin fiyatı 70$ olarak belirlenmiş durumda.  

http://www.digitaltrends.com/computing/asus-rog-gladius-gaming-mouse-pc-switches-dpi/ Yorum Yaz
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Gömceli 4 yıl
Teknolojinizin Başarıların Devamını Dilerim
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DH Misafiri 4 yıl
Yine bazı ilgisiz arkadaşlar DPI üzerinden yorum yapmış. Uzun uzun laf anlatacaktım bu donanım cahili arkadaşlara ama, 2 gün önce cigolayt hesabını yapan adamlara şimdi sen lazer/optik sensörleri nasıl anlatacaksın.
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Infinitum 4 yıl
Fiyatı çok fazla. O fiyata G402 alırım.
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WarSaw 4 yıl
Asus aldım pişmanım hiçbir donanımına doğru düzgün güncel driver çıkartmıyor. Ne ses kartına ne faresine sürücü güncellemesi çıkartmıyor asla.
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Guhong01 4 yıl
Razer Deathadder havası sezdim
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ø 4 yıl
Steel Series ve Razer varken Asus'un bile şansı yok.
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Maxthon 4 yıl
EVGA TorQ tavsiye ederim.
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Maskeli Bilo 4 yıl
Dpi dusuk gelmis ahahaha
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asus44 4 yıl
70 dolar
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N0YAN 4 yıl
çok basit görünüyor
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ouzqan 4 yıl
Her şeyi ile hoş duruyor . Ancak Dpi değeri düşük geldi . Birde 70 dolar çok o mause için.
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