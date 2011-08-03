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Asus'un MeeGo işletim sistemli netbook modeli Eee PC X101, Avrupa'da satışa sunuluyor

7 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus bugün yaptığı açıklamayla, MeeGo işletim sistemini kullanan yeni netbook modeli Eee PC X101'in bu ayın ortalarına doğru bazı Avrupa ülkelerinde satışa sunacağını duyurdu. 17.6mm kalınlığında ve 920 gram ağırlığında olan yeni netbook, 10.1-inç büyüklüğünde ve 1024 x 600 piksel çözünürlüğünde LED backlit ekran ile geliyor ve 1.33GHz hızında çalışan Atom N435 işlemcisinden güç alıyor.

Ekran kartı olarak Intel'in işlemciye entegre GMA 3150 entegre grafik birimini kullanan ve 1GB bellek ile gelen sistemde depolama için 8GB kapasiteli SSD sürücüye yer veriliyor. Diğer özellikleri arasında 0.3 Megapiksel çözünürlüğünde kamera, 802.11n WiFi, kart okuyucusu ve 2600 mAh kapasiteli 3 hücreli pil gibi detaylara yer verilen netbook, beyaz, kahverengi ve kırmızı olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile geliyor.

Asus tarafından iki yıllık garanti ile sunulacak olan Eee PC X101, Avrupa'da 169 Avro seviyesinde fiyatlandırma ile sunulacak. 

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nofearozi 7 yıl
çok para
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eferik 7 yıl
900 gr ağırlıkla amacı taşınabilirlik olmalı. 200 dolar fiyatlı "mucize" bir alete göre neresi dandik anlamadım? 10 inç ekranda bluray izlemeyeceğiz. Neyse kırmızı rengi ve macbookla yarışan inceliği harika görünüyor.
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1963bursa 7 yıl
Atom işlemci, kampanyayla tencere tavanın yanında bedava dağıtmak için üretiyorlar heralde bunları.
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Batuist 7 yıl
özellikler çok dandik doğal olarak ucuz gibi geliyor. ama o fiyat avrupa için geçerli.. burada vergiler gümrük vesaire derken 250 avroyu bulsa yine 500ün üzerinde bir fiyatı olur ki böylesine dandik bir cihaz için çok fazla..
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Bl00dyHell 7 yıl
Asus Windows'un yanında başka işletim sistemleri de denemeye başladı. Umarım böyle devam eder. Windows kullanmayan bilgisayarlarda Microsoft'a ödenen ekstra bir masraf olmadığından doğal olarak daha ucuz oluyor
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korsanzeki168 7 yıl
bunu acılış süreside cromiumbook gibi 10 saniyemi?
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oguzhantezel92 7 yıl
oha çok ucuz
asusun fiyat politikası bu aralar hoşuma gidiyor
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