Asus'un MeeGo işletim sistemli netbook modeli Eee PC X101, Avrupa'da satışa sunuluyor





Asus bugün yaptığı açıklamayla, MeeGo işletim sistemini kullanan yeni netbook modeli Eee PC X101'in bu ayın ortalarına doğru bazı Avrupa ülkelerinde satışa sunacağını duyurdu. 17.6mm kalınlığında ve 920 gram ağırlığında olan yeni netbook, 10.1-inç büyüklüğünde ve 1024 x 600 piksel çözünürlüğünde LED backlit ekran ile geliyor ve 1.33GHz hızında çalışan Atom N435 işlemcisinden güç alıyor.





Ekran kartı olarak Intel'in işlemciye entegre GMA 3150 entegre grafik birimini kullanan ve 1GB bellek ile gelen sistemde depolama için 8GB kapasiteli SSD sürücüye yer veriliyor. Diğer özellikleri arasında 0.3 Megapiksel çözünürlüğünde kamera, 802.11n WiFi, kart okuyucusu ve 2600 mAh kapasiteli 3 hücreli pil gibi detaylara yer verilen netbook, beyaz, kahverengi ve kırmızı olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile geliyor.





Asus tarafından iki yıllık garanti ile sunulacak olan Eee PC X101, Avrupa'da 169 Avro seviyesinde fiyatlandırma ile sunulacak.