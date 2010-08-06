Asus'un ROG serisi yeni anakartı Rampage III Formula detaylandı

Dünyanın en büyük anakart üreticilerinden Asus, Republic of Gamers serisi yüksek performanslı, hız aşırtma dostu anakartlarına bir yenisini daha ekliyor. Intel'in LGA1366 formundaki Core i7 900 serisi işlemcileri için hazırlanan X58 çipsetli Rampgae III Formula modeline ait detaylar belirginleşmeye başladı. ATX formunda olan Rampage III Formula, tasarım karakteristikleriyle serinin diğer üyeleri gibi kaslı bir duruş sergiliyor.

Üzerinde 6 adet DIMM slotu bulunan ve 24GB'a kadar DDR3 bellek desteği sunan anakart, 8 fazlı dijital güç tasarımına sahip. Çoklu ekran kartı kurulumları için üç adet PCIe x16 slotuyla gelen anakart ATi Crossfire ve Nvidia SLI teknolojilerine destek sunuyor. Yeni nesil teknolojileri de üzerinde barındıran Asus Rampage III Formula, harici kontrolcüler üzerinde iki adet SATA 6Gbps ve iki adet te USB 3.0 konnektörüne sahip.

Yüksek kaliteli komponentlerle donatılan ve soğutucu tasarımıyla dikkat çeken Rampage III Formula, ROG serisinin diğer üyelerinde gördüğümüz hız aşırtma odaklı pek çok özelliği de bünyesinde barındırıyor. Profesyoneller için kart üstü güç ve reset gibi donanımsal kontrol butonlarına sahip olan anakart 7.1 kanal SupremeFX X-Fi2 ses kartı ve GamerFirst ağ düzenleme teknolojisi gibi özel donanımlara da sahip.

Asus tarafından Eylül ayında satışa sunulacak Rampage III Formula'nın fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmazken, Sandy Bridge tabanlı yeni nesil Intel işlemciler öncesinde firmanın Core i7 900 serisi için pazara sunacağı ROG serisi son anakart modeli olacak gibi görünüyor.