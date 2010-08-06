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Asus'un ROG serisi yeni anakartı Rampage III Formula detaylandı

8 yıl
11,6b
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Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus'un ROG serisi yeni anakartı Rampage III Formula detaylandı
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Dünyanın en büyük anakart üreticilerinden Asus, Republic of Gamers serisi yüksek performanslı, hız aşırtma dostu anakartlarına bir yenisini daha ekliyor. Intel'in LGA1366 formundaki Core i7 900 serisi işlemcileri için hazırlanan X58 çipsetli Rampgae III Formula modeline ait detaylar belirginleşmeye başladı. ATX formunda olan Rampage III Formula, tasarım karakteristikleriyle serinin diğer üyeleri gibi kaslı bir duruş sergiliyor.

Üzerinde 6 adet DIMM slotu bulunan ve 24GB'a kadar DDR3 bellek desteği sunan anakart, 8 fazlı dijital güç tasarımına sahip. Çoklu ekran kartı kurulumları için üç adet PCIe x16 slotuyla gelen anakart ATi Crossfire ve Nvidia SLI teknolojilerine destek sunuyor. Yeni nesil teknolojileri de üzerinde barındıran Asus Rampage III Formula, harici kontrolcüler üzerinde iki adet SATA 6Gbps ve iki adet te USB 3.0 konnektörüne sahip.

Yüksek kaliteli komponentlerle donatılan ve soğutucu tasarımıyla dikkat çeken Rampage III Formula, ROG serisinin diğer üyelerinde gördüğümüz hız aşırtma odaklı pek çok özelliği de bünyesinde barındırıyor. Profesyoneller için kart üstü güç ve reset gibi donanımsal kontrol butonlarına sahip olan anakart 7.1 kanal SupremeFX X-Fi2 ses kartı ve GamerFirst ağ düzenleme teknolojisi gibi özel donanımlara da sahip.

Asus tarafından Eylül ayında satışa sunulacak Rampage III Formula'nın fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmazken, Sandy Bridge tabanlı yeni nesil Intel işlemciler öncesinde firmanın Core i7 900 serisi için pazara sunacağı ROG serisi son anakart modeli olacak gibi görünüyor.

Asus'un ROG serisi yeni anakartı Rampage III Formula detaylandı
Tam Boyutta Gör

Asus'un ROG serisi yeni anakartı Rampage III Formula detaylandı
Tam Boyutta Gör

Asus'un ROG serisi yeni anakartı Rampage III Formula detaylandı
Tam Boyutta Gör

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ama=neden 8 yıl
Neyleyim köprü için su bloğu vermedikten sonra. 1000TL para say, anakartı al, köprü için blok al, güzel görüntüden mahrum kal.
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SpawnOnur 8 yıl
Gıgabyte UD 9 u geciyor mu bu kart ? Testler geçtiği soyluyor...
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El Mukteda 8 yıl
bu üst düzey kartlarda hatta abisi rampage 3 extreme de bile nec ve marvell yongalarından ikişer tane yok neden olabilir?
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milyondabir 8 yıl
satıyorum haberiniz olsun yurt dısı 650
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Furkán 8 yıl
Rampage serisindeki tüm anakartlar gibi yine mükemmel bir anakart. Anakart üzerindeki Mofset soğutucular soğutmada etkili bir performans sunacak gibi gözüküyo. Kuzey Köprüsünün yanında 4 Pin Molex güç çıkışını bir anakartda ilk defa görüyorum. Sanırım işlemci Fanı veya Sistemi soğutmak için kullanılan Kasa fanlarının güç alması için konulmuş..
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Peerless 8 yıl
tablo diye duvara asarım ben bunu

sanat eseri mübarek :)
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Batuist 8 yıl
harika bir kart yalnız bunun fiyatına komple sistem toplanır.. çok pahalı oluyorlar..
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...TALANCI... 8 yıl
OFF OF! NERDE BENDE BUNU ALACAK PARA.İŞTE BÖLE MUAZZAM MAKİNALARI GÖRÜP ALAMAYINCA DA AVUCUMU KOKLAMAKTAN NEFRET EDİYORUM. DAHA DA BU FORUMA GİRMEM :D mUHAHAA :D
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thorismund 8 yıl
Bu anakartı kasanın içine hapsetmek ayıptır , günahtır yahu...

:)))
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stradivardi 8 yıl
Bu anakartı kasanın içine hapsetmek ayıptır , günahtır yahu...
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mehmetgirgin 8 yıl
çok güzel duruyo şekli kırmızı siyah falan
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