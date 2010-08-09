Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Asus'un Windows Phone 7'li telefonu görüntülendi

Asus'un Windows Phone 7 işletim sistemli olarak hazırlayacağı akıllı telefona ait ilk görüntüler ortaya çıktı.
8 yıl
10,8b
1
2
Cep Telefonları
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

 

Microsoft'un mobil işletim sistemi olan Windows Mobile'ın son sürümü Windows Phone 7'yi kullanacak olan telefonlar gün ışığına çıkmaya devam ediyor. Bilgisayar dünyasının tanınan isimlerinden Asus'un, Windows Phone 7 işletim sistemli telefonu gün ışığına çıkan telefonlar arasında yerini aldı. Teknik özellikleri hakkında detaylı bilgileri ortaya çıkmayan telefonda ortada yer alan büyük Windows tuşu, back (geri) tuşu ve Arama butonu görülebiliyor. Bilindiği üzere bu üç buton Windows Phone 7'nin donanım gereksinimleri arasında yer alıyor. Windows Phone 7'nin diğer donanım özelliklerini göz önünde bulunduracak olursak, Asus'un telefonunda 1 GHz işlemci, 8 GB dahili hafıza gibi özelliklerin yer alacağını söylersek yanlış olmaz. Asus'un Windows Phone 7 işletim sistemli telefonu hakkında açıklanacak yeni bilgileri merakla bekliyoruz.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 8 yıl
artık telefonda hangi işletim sistemi var
ekranı led mi değilmi
divx oynatıyormu oynatmıyormu bu özellikler önemli birde
hd video çekiyor mu şu anda gördüğüm kadarı ile samsung diğer rakiplerinden hep bir adım önde gidiyor wave ve glaksi s bu telefonlar güzel sony xperia x10 da güzel telefon incelemenizi tavsiye ederim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
grafiker 8 yıl
micrsoft çok uğraştı hadi bakalım hayırlısı...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim