Asus'un Windows Phone 7'li telefonu görüntülendi

Microsoft'un mobil işletim sistemi olan Windows Mobile'ın son sürümü Windows Phone 7'yi kullanacak olan telefonlar gün ışığına çıkmaya devam ediyor. Bilgisayar dünyasının tanınan isimlerinden Asus'un, Windows Phone 7 işletim sistemli telefonu gün ışığına çıkan telefonlar arasında yerini aldı. Teknik özellikleri hakkında detaylı bilgileri ortaya çıkmayan telefonda ortada yer alan büyük Windows tuşu, back (geri) tuşu ve Arama butonu görülebiliyor. Bilindiği üzere bu üç buton Windows Phone 7'nin donanım gereksinimleri arasında yer alıyor. Windows Phone 7'nin diğer donanım özelliklerini göz önünde bulunduracak olursak, Asus'un telefonunda 1 GHz işlemci, 8 GB dahili hafıza gibi özelliklerin yer alacağını söylersek yanlış olmaz. Asus'un Windows Phone 7 işletim sistemli telefonu hakkında açıklanacak yeni bilgileri merakla bekliyoruz.

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