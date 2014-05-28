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Asus'un yeni PadFone S melez modeli lanse edildi

4 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Asus'un yeni PadFone S melez modeli lanse edildi

Asus'un yıllardır piyasada olan ancak çok az bir kitleye hitap etme imkanı bulan akıllı telefon/tablet melezi PadFone serisi, yeni versiyonlarla genişlemeye devam ediyor. Firmanın son duyurusu PadFone S modeli oldu.

Computex 2014 fuarında görücüye çıkmaya hazırlanan PadFone S aslında PadFone X modelinin uluslararası versiyonu. PadFone X modeli ise ABD pazarı için hazırlanmıştı.

PadFone S modelinde 5 inçlik Full HD ekrana sahip bir akıllı telefon kullanıldığını görüyoruz. Snapdragon 800 yongasetinden gücünü alan telefon 2GB RAM ve 16GB artırılabilir hafıza sunuyor. 13MP çözünürlükte arka, 2MP çözünürlükte ön kameraya sahip olan cihaz 2400mAh gücünde bir bataryadan enerjisini sağlıyor. 

Tablet dockunda ise 8.9 inçlik Full HD bir ekranla karşılaşıyoruz. 1MP çözünürlükte ön kameraya sahip olan dock 4900mAh gücünde ek bir batarya da sunuyor. Böylece tablet modunda toplamda 7300mAh gücünde bir batarya elde ediliyor. Dockda ayrıca çift hoparlör de yer alıyor. 

PadFone S modeli Computex 2014 akabinde Temmuz ayında Çin ve Tayvan'da satışa çıkacak. Aynı dönemde uluslararası pazarda da ürünün satışa çıkacağı belirtiliyor. 

http://www.phonearena.com/news/Asus-PadFone-S-is-an-international-variant-of-the-PadFone-X-should-be-launched-in-July_id56558 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
lerolande 4 yıl
Gelmedi hala dimi?
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Kreativ 4 yıl
1700'e gelsede alsak :)Ama xiaomi daha önce gelsin:)
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Gece772 4 yıl
2 renkli telefon çıkaran yok hep tek renk
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Killerboy33 4 yıl
Türkiyeye gelme ihtimali var bu ürünün fiyat bandı 1700 :)
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orphanage 4 yıl
Asus tablettelefonum var çok memnunum.
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GetSomeRest 4 yıl
türkiyeye gelmeyeceği için fiyatı da önemli değil.
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sars 4 yıl
fiyatı uygun olsa alınabilir bir ürün...
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