Atari, Android ve iOS için yeni oyunlarını duyurdu

Haber Editörü
Oyun sektörünün efsane isimlerinden Atari, 2013'ün ilk çeyreğine kadar iOS ve Android platformu için satışa sunacağı mobil oyunları duyurdu. Video oyun sektörüne damga vuran bu oyunlar, bu sefer de mobil arenada tutkunlarının karşısına çıkacak.
Atari'den yapılan açıklamaya göre satışa sunulacak oyunların listesi şöyle;
- RollerCoaster Tycoon: 2013'ün ilk çeyreğinde hem Android hem de iOS platformu için yayınlanacak
- Dungeons & Dragons Warbands: Sadece iPad için Aralık ayında yayınlanacak
- Atari Casino: 2012'nin son çeyreği içerisinde (Kasım-Aralık) sadece iOS platformu için yayınlanacak.
- Outlaw: Kasım ayında sadece iOS platformu için yayınlanacak.
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Kontör kontör diyonuz iosta bir çok kişi kredi kartıyla alışveriş yapıyor.Bu kadar korkuyodunuz madem niye android kullanıyorsunuz.Çocuk olabilirsin ailenden kimsede kredi kartı yokmu?600-1000 tl belki daha fazla bir telefona para biriktirebilicek seviyedesin veya ailenden alıyorsun ama kredi kartınız yok.
ios ta jb yapanların yüzdesi %5
ama her anroidli korsan oyun yükleyebiliyor yani %100
yeterince anlamlı rakamlar developerlar için.
o developerlar uygulama yaptığına göre bizim içinde anlamlı rakamlar.
Kendi kaybı boşver.