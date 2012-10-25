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Atari, Android ve iOS için yeni oyunlarını duyurdu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
5,9b
1
24
Oyunlar
Shady
Haber Editörü
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Oyun sektörünün efsane isimlerinden Atari, 2013'ün ilk çeyreğine kadar iOS ve Android platformu için satışa sunacağı mobil oyunları duyurdu. Video oyun sektörüne damga vuran bu oyunlar, bu sefer de mobil arenada tutkunlarının karşısına çıkacak.

Atari'den yapılan açıklamaya göre satışa sunulacak oyunların listesi şöyle;

  • RollerCoaster Tycoon: 2013'ün ilk çeyreğinde hem Android hem de iOS platformu için yayınlanacak
  • Dungeons & Dragons Warbands: Sadece iPad için Aralık ayında yayınlanacak
  • Atari Casino: 2012'nin son çeyreği içerisinde (Kasım-Aralık) sadece iOS platformu için yayınlanacak.
  • Outlaw: Kasım ayında sadece iOS platformu için yayınlanacak.

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zaftolga 7 yıl
androide illegal oyun yada programı nasıl indiriliyor
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lukolde 7 yıl
Sevindim bu habere
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Mulsanne 7 yıl
Vay anasini rct.Az mi oynadim.En sevdigim oyunlardan biriydi.Simdi tekrar gormek guzel
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-Freedom- 7 yıl
Bune la 1 tane android droidde illegal yontem ile oyun yukleniyorsa ios tada jb var? Google play den kontor ile satin alma cikarsa o zaman satislar tavan yapar
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EXios 7 yıl -Freedom-
oqlahoma

Bune la 1 tane android droidde illegal yontem ile oyun yukleniyorsa ios tada jb var? Google play den kontor ile satin alma cikarsa o zaman satislar tavan yapar

Kontör kontör diyonuz iosta bir çok kişi kredi kartıyla alışveriş yapıyor.Bu kadar korkuyodunuz madem niye android kullanıyorsunuz.Çocuk olabilirsin ailenden kimsede kredi kartı yokmu?600-1000 tl belki daha fazla bir telefona para biriktirebilicek seviyedesin veya ailenden alıyorsun ama kredi kartınız yok.
1 Yanıt Yanıtla +1
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teramit 7 yıl
tolgago
EXios6
tolgago
akmac
tolgago
pergamonist
tolgago atari bari sen yapma 1tane android
Kendi kaybı boşver.

Androidden para kazanmıyor niye yapsın ki
dead trigger gibi ucretsiz yapsin
Ücretsiz yapmasına gerek kalmıyorki arkadaşlar zaten bedavaya indiriyor.Bin kişi varsa ellisi parayla indiriyor geri kalanı ücretsiz.xD
iosdada jb yapan bicok insan var ayrica google playde kontorle oyun alinsa veya ucretsiz olsa herkes.oradan play storedan indirir

ios ta jb yapanların yüzdesi %5
ama her anroidli korsan oyun yükleyebiliyor yani %100
yeterince anlamlı rakamlar developerlar için.
o developerlar uygulama yaptığına göre bizim içinde anlamlı rakamlar.
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+18 7 yıl
Roller Coaster Tycoon, aman tanrim cok sevindim, hem de cocuklugum depresti cok pis. Outlaw da olsa cok iyiydi.
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La Bebé 7 yıl
atari bari sen yapma 1tane android
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pergamonist 7 yıl La Bebé
tolgago

atari bari sen yapma 1tane android


Kendi kaybı boşver.
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muratal 7 yıl
gordum bunu cok guzel haber.
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thedealer 7 yıl
Bune yaw hepsi ios icin
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