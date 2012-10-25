Atari, Android ve iOS için yeni oyunlarını duyurdu

Oyun sektörünün efsane isimlerinden Atari, 2013'ün ilk çeyreğine kadar iOS ve Android platformu için satışa sunacağı mobil oyunları duyurdu. Video oyun sektörüne damga vuran bu oyunlar, bu sefer de mobil arenada tutkunlarının karşısına çıkacak.

Atari'den yapılan açıklamaya göre satışa sunulacak oyunların listesi şöyle;

RollerCoaster Tycoon: 2013'ün ilk çeyreğinde hem Android hem de iOS platformu için yayınlanacak

2013'ün ilk çeyreğinde hem Android hem de iOS platformu için yayınlanacak Dungeons & Dragons Warbands : Sadece iPad için Aralık ayında yayınlanacak

: Sadece iPad için Aralık ayında yayınlanacak Atari Casino: 2012'nin son çeyreği içerisinde (Kasım-Aralık) sadece iOS platformu için yayınlanacak.

2012'nin son çeyreği içerisinde (Kasım-Aralık) sadece iOS platformu için yayınlanacak. Outlaw: Kasım ayında sadece iOS platformu için yayınlanacak.