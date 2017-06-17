Atari CEO'su yeni bir oyun konsolu üzerinde çalıştıklarını doğruladı

Fred Chesnais, GamesBeat'e verdiği özel bir röportajda efsanevi video oyun şirketinin yeni bir oyun konsolu üzerinde çalıştığını doğruladı. Geçtiğimiz hafta Ataribox adlı yeni ürünle ilgili bir teaser ortaya çıkmıştı. Yayınlanan video ahşap kaplamaya sahip bir donanım ürününü sergilerken birçok kişi teaser'ın sahte olup olmadığını merak etmişti. Atari CEO'su, GamesBeat'e verdiği özel bir röportajda efsanevi video oyun şirketininüzerinde çalıştığını doğruladı. Geçtiğimiz hafta ataribox.com web sitesindeadlı yeni ürünle ilgili bir teaser ortaya çıkmıştı. Yayınlanan videosahip bir donanım ürününü sergilerken birçok kişi teaser'ın sahte olup olmadığını merak etmişti.

Electronic Entertainment Expo (E3) etkinliğinde konuşan Chesnais söylentilerin doğru olduğunu açıklayarak "Donanım sektörüne geri döndük" dedi. Şirket CEO'sunun konsol hakkında daha fazla ayrıntı vermeyi reddettiğini belirtelim. Fakat PC teknolojisine dayandığını söyledi. Chesnais, Atari'nin hala tasarım üzerine çalışmakta olduğunu ve konsolu daha sonraki bir tarihte ortaya çıkaracaklarını belirtti

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Chesnais, Atari'nin yeniden diriliş sürecinin iyi gittiğini söylüyor. Atari 2013'te iflas koruması için başvuruda bulunmuş ancak Chesnais şirketi satın alarak tekrar büyüme sözü vermişti. Şirket artık kara geçmiş durumda ve mobil oyunlar yapıyor. Atari'nin oyun konsolu satması, Nokia'nın akıllı telefon satmasına benzeyecek. Yani birçok kişinin konsolu sadece marka bilinci nedeniyle satın alacağını söyleyebiliriz.