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Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Atari CEO'su yeni bir oyun konsolu üzerinde çalıştıklarını doğruladı

Efsanevi video oyun şirketi Atari'nin Ataribox isimli bir oyun konsolu çıkaracağı söyleniyordu. Dedikodular şirketin bir numaralı ismi tarafından resmen onaylandı.
1 yıl
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Oyun Konsolları
Onur Seven
Haber Editörü
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Atari CEO'su Fred Chesnais, GamesBeat'e verdiği özel bir röportajda efsanevi video oyun şirketinin yeni bir oyun konsolu üzerinde çalıştığını doğruladı. Geçtiğimiz hafta ataribox.com web sitesinde Ataribox adlı yeni ürünle ilgili bir teaser ortaya çıkmıştı. Yayınlanan video ahşap kaplamaya sahip bir donanım ürününü sergilerken birçok kişi teaser'ın sahte olup olmadığını merak etmişti.
Electronic Entertainment Expo (E3) etkinliğinde konuşan Chesnais söylentilerin doğru olduğunu açıklayarak "Donanım sektörüne geri döndük" dedi. Şirket CEO'sunun konsol hakkında daha fazla ayrıntı vermeyi reddettiğini belirtelim. Fakat PC teknolojisine dayandığını söyledi. Chesnais, Atari'nin hala tasarım üzerine çalışmakta olduğunu ve konsolu daha sonraki bir tarihte ortaya çıkaracaklarını belirtti
Ayrıca Bkz. "Volkswagen yeni Polo'yu resmi olarak tanıttı"
Chesnais, Atari'nin yeniden diriliş sürecinin iyi gittiğini söylüyor. Atari 2013'te iflas koruması için başvuruda bulunmuş ancak Chesnais şirketi satın alarak tekrar büyüme sözü vermişti. Şirket artık kara geçmiş durumda ve mobil oyunlar yapıyor. Atari'nin oyun konsolu satması, Nokia'nın akıllı telefon satmasına benzeyecek. Yani birçok kişinin konsolu sadece marka bilinci nedeniyle satın alacağını söyleyebiliriz.

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SkyTech74 1 yıl en beğenilen
Tabancaları çıkarın arkadaşlar. Eski günlere geri dönüyoruz.


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takeru 1 yıl
Klasik konsollarına yeni bir kasa giydirip retrocular için piyasaya sürerler en fazla. Zaten ahşap görünümlü kasasından belli ürünün bu tip bişey olacağı.
Atari'nin çöpe atılacak parası mı var da yeni nesil konsol çıkarıyor. Hangi firma destek verecek o konsola.
Konsol çıkaracak kapasitesi olan bir firma yok şu an. Steam Box dışında piyasada tutunabilecek bir konsol çıkmaz ki ona da konsol denir mi bilinmez.
Klasik konsollarına yeni bir kasa giydirip retrocular için piyasaya sürerler en fazla. Zaten ahşap görünümlü kasasından belli ürünün bu tip bişey olacağı.A...
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speed001 1 yıl
Hangimiz Micro Genius, Sega, Atari de oynadığımız Robocop, Metal Slug, Street Fighter, Haggar vs den aldımız zevki şimdiki 6 teraflopsluk makinelerden alabilir?

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Master_Evil 1 yıl
bana patlar gibi geliyor
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SudaEriyenAspirin 1 yıl
bari kasetleri ucuz olsun.
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maximus8282 1 yıl
Online oynamak ücretsiz ve oyun fiyatları uygun olursa neden olmasın.
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APOLL0 1 yıl
Vay be , ilk bilgisayarım olan Atari 800 XL de international karate oynamıştım. C64 dede vardı. Amiga hepsini sildi.
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takeru 1 yıl
Klasik konsollarına yeni bir kasa giydirip retrocular için piyasaya sürerler en fazla. Zaten ahşap görünümlü kasasından belli ürünün bu tip bişey olacağı.
Atari'nin çöpe atılacak parası mı var da yeni nesil konsol çıkarıyor. Hangi firma destek verecek o konsola.
Konsol çıkaracak kapasitesi olan bir firma yok şu an. Steam Box dışında piyasada tutunabilecek bir konsol çıkmaz ki ona da konsol denir mi bilinmez.
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huseyincarnege 1 yıl
evin bodrumunda bir tane olacaktı :)
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eAkman 1 yıl
Konsolla beraber oyunlarını remastered(4K) yapsınlar gelsinler.
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SkyTech74 1 yıl en beğenilen
Tabancaları çıkarın arkadaşlar. Eski günlere geri dönüyoruz.


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esmerbuyucu 1 yıl SkyTech74
SkyTech74

Tabancaları çıkarın arkadaşlar. Eski günlere geri dönüyoruz.


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Bu Atari değil, Nintendo'nun oyunu.
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michael01 1 yıl
uygun fiyatlı atari markalı mini pc gelebilir.
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