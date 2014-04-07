Atomos, Sony A7s uyumlu dünyanın ilk 4K kayıt cihazını duyurdu

Gün içerisinde 4K video çekim kapasitesiyle dikkat çeken yeni fotoğraf makinesi A7s'i duyuran Sony, burada ayrıntılarına değindiğimiz üzere A7s'e 4K çözünürlük için dahili kayıt seçeneğini koymamıştı. Full HD videoları destekli hafıza kartlarına aktarabilen ancak 4K çözünürlük için harici bir kayıt cihazına ihtiyaç duyan model, Atomos tarafından hazırlanan dünyanın ilk çözümüne hızlı şekilde kavuştu.

Bu tarz harici kayıt cihazları konusunda uzman firmalardan Atomos'un Sony A7s'e özel olarak hazırladığı yeni modeli Shogun, basit şekilde Hot Shoe (Harici flaş vb. yuvası) üzerinden makineye bağlanıyor ve HDMI kablosuyla çekilen A7s tarafından çekilen 3840 x 2,160 (QFHD) 30p 4K (8-bit 4:2:2 YCbCr) videoları SSD ya da RAID HDD depolama birimleri üzerine aktarabiliyor. Şuan için Sony A7s'in 12.2 megapiksel 35mm Exmor FF (Tam Kare) CMOS sensörünün tüm avantajını kullanan dünyanın ilk çözümü olarak lanse edilen Shogun, bünyesinde 1920 x 1200 piksel çözünürlüğünde bir 7-inçlik IPS ekran taşıyor ve buradan çekim sırasında ön izleme sunabiliyor.

Yılın dördüncü çeyreğinde satışa çıkması beklenen Sony A7s uyumlu 4K kayıt cihazı Atomos Shogun, resmi olarak açıklandığı kadarıyla yaklaşık 2000$ fiyat etiketine sahip olacak. Sony A7'in resmi satış fiyatı ise henüz açıklanmış değil.

http://www.popphoto.com/gear/2014/04/atomos-announces-first-4k-recorder-sony-a7s