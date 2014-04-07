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Atomos, Sony A7s uyumlu dünyanın ilk 4K kayıt cihazını duyurdu

5 yıl
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20
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Atomos, Sony A7s uyumlu dünyanın ilk 4K kayıt cihazını duyurdu
Gün içerisinde 4K video çekim kapasitesiyle dikkat çeken yeni fotoğraf makinesi A7s'i duyuran Sony, burada ayrıntılarına değindiğimiz üzere A7s'e 4K çözünürlük için dahili kayıt seçeneğini koymamıştı. Full HD videoları destekli hafıza kartlarına aktarabilen ancak 4K çözünürlük için harici bir kayıt cihazına ihtiyaç duyan model, Atomos tarafından hazırlanan dünyanın ilk çözümüne hızlı şekilde kavuştu.
Bu tarz harici kayıt cihazları konusunda uzman firmalardan Atomos'un Sony A7s'e özel olarak hazırladığı yeni modeli Shogun, basit şekilde Hot Shoe (Harici flaş vb. yuvası) üzerinden makineye bağlanıyor ve HDMI kablosuyla çekilen A7s tarafından çekilen 3840 x 2,160 (QFHD) 30p 4K (8-bit 4:2:2 YCbCr) videoları SSD ya da RAID HDD depolama birimleri üzerine aktarabiliyor. Şuan için Sony A7s'in 12.2 megapiksel 35mm Exmor FF (Tam Kare) CMOS sensörünün tüm avantajını kullanan dünyanın ilk çözümü olarak lanse edilen Shogun, bünyesinde 1920 x 1200 piksel çözünürlüğünde bir 7-inçlik IPS ekran taşıyor ve buradan çekim sırasında ön izleme sunabiliyor.
Yılın dördüncü çeyreğinde satışa çıkması beklenen Sony A7s uyumlu 4K kayıt cihazı Atomos Shogun, resmi olarak açıklandığı kadarıyla yaklaşık 2000$ fiyat etiketine sahip olacak. Sony A7'in resmi satış fiyatı ise henüz açıklanmış değil.
 
Atomos, Sony A7s uyumlu dünyanın ilk 4K kayıt cihazını duyurdu

http://www.popphoto.com/gear/2014/04/atomos-announces-first-4k-recorder-sony-a7s Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
S A M C R O 5 yıl en beğenilen feerrroooo
feerrroooo

Telefonlar bile 4K çekim yapabiliyorken profesyonel Full Frame bir makinenin de yapabilmesi çok normal Anlamadığım önce bu makinelerde 4K olması gerekmez mi?

Telefonun çekmesiyle bunun çekmesini bir mi tutuyorsun?
feerrrooooTelefonlar bile 4K çekim yapabiliyorken profesyonel Full Frame bir makinenin de yapabilmesi çok normal Anlamadığım önce bu mak...
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srcncc 5 yıl
ya şu firmları hemende batırıyosunuzya :)
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feerrroooo 5 yıl
Telefonlar bile 4K çekim yapabiliyorken profesyonel Full Frame bir makinenin de yapabilmesi çok normal Anlamadığım önce bu makinelerde 4K olması gerekmez mi?
1 Yanıt Yanıtla
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S A M C R O 5 yıl feerrroooo
feerrroooo

Telefonlar bile 4K çekim yapabiliyorken profesyonel Full Frame bir makinenin de yapabilmesi çok normal Anlamadığım önce bu makinelerde 4K olması gerekmez mi?

Telefonun çekmesiyle bunun çekmesini bir mi tutuyorsun?
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khytr89 5 yıl
bu sony harbi batmaya aday ve batar inşallah tez zamanda.. böyle saçmalık olmaz.. rakibi panasonic gh4 çok daha iyi bir seçenek.. bu aparatı alma fiyatına cihazı alıyorsun 100mbps sd kartı takıp 4k videoları çekiyorsun..
bazıları "bu ff" diyecek ama ne olursa olsun bence sadece kazıklama stratejisi
2 Yanıt Yanıtla
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thinkwithbrain 5 yıl khytr89
khytr89

bu sony harbi batmaya aday ve batar inşallah tez zamanda.. böyle saçmalık olmaz.. rakibi panasonic gh4 çok daha iyi bir seçenek.. bu aparatı alma fiyatına cihazı alıyorsun 100mbps sd kartı takıp 4k videoları çekiyorsun..

bazıları "bu ff" diyecek ama ne olursa olsun bence sadece kazıklama stratejisi

Sony batsın dedin ya hemen eksiyi yedin

Ne dedğini anlamadılar bile, hatta haberi bile doğru düzgün okumadılar


Sony sürekli cihazlarını birşeylere muhtaç bırakıyo. Bi özellik gelsin diye gidip bide o aparatına para ver istiyor. Daha sonrada o özelliği içinde barındıran makineyi 2-3 katına değil en kötü 5 katı fiyatına piyasaya sürüyo. Tabi Sony bu sonuçta kalite. Peh!


edit:imla
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Illustrious. 5 yıl khytr89
khytr89

bu sony harbi batmaya aday ve batar inşallah tez zamanda.. böyle saçmalık olmaz.. rakibi panasonic gh4 çok daha iyi bir seçenek.. bu aparatı alma fiyatına cihazı alıyorsun 100mbps sd kartı takıp 4k videoları çekiyorsun..

bazıları "bu ff" diyecek ama ne olursa olsun bence sadece kazıklama stratejisi

Keşke haberi 5 kere daha okusan da öyle gelsen..

Ayrıca sen istedin diye hiç bir şirket, hele ki Sony gibi bir firma batmaz..

Son zamanlarda çok görüyoruz inşallah batarsın Sony, batacaksın Sony diyenleri.. Sony'nin geçmişte teknoloji dünyasına neleri kattığını, neleri kazandırdığını yazmayacağım, artık bilen biliyor..

Sadece şunu söyleyeyim Sony görünen ve bilinen konsol, kamera, akıllı telefon, tablet-pc, televizyon, walkman, (DVD bluray vs. ufak elektronik aletler) gibi bir çok sektör de at koştuğu gibi bazı arkadaşların bilmediği sektörlerde de başı çekiyor..

Fazla uzatmadan sadece 2 örnek vereceğim..

Aşağıda ki ünlü iki film şirketi de Sony Pictures Entertainment'e ait şirketlerdir.

Columbia Pictures

en.wikipedia.org/... (Columbia Pictures Film Listesi)

TriStar Pictures

en.wikipedia.org/... (TriStar Pictures Film Listesi) --- (Jumanji'yi de bunlar çekmiş, çocukluğum aklıma geldi
)


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



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Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Sony film sektöründe olduğu gibi keza yine, dünyada ve ülkemizde ünlü sanatçıların çalıştığı Sony Music Entertainment gibi bir dev Müzik şirketine sahiptir.

en.wikipedia.org/... (Sony'nin birlikte çalıştığı sanatçılar)

Ünlü YouTube kanalı VEVO'da Sony tarafından kurulmuştur. Örneklendirme yapmak gerekirse Sony Music Entertainment'e ait "Katy Perry - Dark Horse" şarkısı; bu şarkıyı YouTube de siz yayınlasanız, milyonlarca tık alsa da Sony isterse telif hakları nedeniyle silebilir. Bu şarkıyı YouTube de arattığınızda Official videosunda "Vevo" yazısını fark edeceksiniz zaten..

Fazla uzatmayacağım, bugün Sony'i bir kez daha batırdık, yarın yine batırmak isteyenler olursa kalanını da onlarla konuşuruz artık


Birde,

Entertainment'leri sürdük sahaya, ama kralını unuttuk, onsuz olur mu? Olmaz..



Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



Uzun lafın kısası....


HTC batmadı mı?


Nokia batmadı mı?,


BlackBerry batmadı mı?


O zaman fazla heveslenmeyin..


SONY hiç batmaz


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