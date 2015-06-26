Audi, Google Lunar Xprize için çalışan Alman takıma destek olacak

İnternet devi Google'ın 2007 yılında hayat geçirdiği projesi Lunar Xprize, mühendis ve bilim adamlarının uzay keşfi için düşük fiyatlı gelişmiş robotlar hazırlamasına dayanıyor ve yeni neslin uzay keşifleri için heveslendirilmesini hedefliyor. Bu amaç doğrultusunda çalışan Almanya merkezli bir takım ise artık büyük bir üreticiden yani Audi'den destek görüyor.

30 milyon dolarlık büyük ödül amacıyla dünyanın farklı yerlerinden birçok katılımcı alan Google Lunar Xprize, bu katılımcılardan Ay üzerinde 500 metre ilerleyebilecek ve Dünyaya yüksek çözünürlüklü video gönderebilecek bir uzay aracı hazırlamasını bekliyor. Ödül içerisinde aynı zamanda Apollo iniş alanına ziyaret etme gibi bonus para ödülleri de bulunuyor.

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden Audi'nin Almayan merkezli takıma yapacağı desteğin ise Quattro dört tekerden çekiş teknolojisi, düşük ağırlıklı gövde üretimi, reklam ve otonom sürüş konularında olacağı belirtiliyor. Ay üzerinde gitmesi için geliştirilem aracın isminin ise "Audi Lunar Quattro" olacağı söyleniyor.

http://www.engadget.com/2015/06/26/audi-lunar-rover-xprize/