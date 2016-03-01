Audi yeni SUV modeli Q2'yi duyurdu

Alman otomobil devi Audi, Q3,Q5 ve Q7 modellerinden sonra SUV modellerine bir yenisini daha ekledi. Audi Q2 adını taşıyan yeni otomobil ile firma, Mini Countryman, BMW X1 ve Mercedes GLA modellerine rakip olmaya hazırlanıyor.

Boyutları ile oldukça kompakt yapıda olan yeni SUV 4190mm uzunluğa sahipken 1510mm yüksekliğe ve 1790mm genişliğe sahip. Aynı zamanda 450 litre bagaj hacmi bulunan Q2 arka koltuklar yatırılırsa toplamda 1050 litre bagaj hacmine kavuşuyor. Bunun yanında model isteğe bağlı olarak 17-19 inç jant boyutlarında seçim hakkı sunuyor. Daha çok genç kesime hitap etmesi beklenen aracın tavan yapısının geriye doğru alçalması da araca daha sportif bir görünüm kazandırmış.

Motor özelliklerine baktığımız zaman 1.0L'den 2.0L'ye kadar değişen benzinli ve dizel motorların kullanıldığı Q2'in motor seçenekleri ise şu şekilde:

1.0 üç silindir TFSI 114bhp

1.4 dört silindir TFSI 148bhp (silindir kapama özellikli)

2.0 dört silindir TFSI 187bhp

1.6 dört silindir TDI 114bhp

2.0 dört silindir TDI 148bhp Tam Boyutta Gör 2.0 hacimli motorların isteğe bağlı olarak Quattro dört çeker sistemi seçeneği ile sunulacağı otomobilin diğer motorlara sahip versiyonları ise önden çeker olacak. 2.0 hacimli motor seçeneklerinde standart olarak bulunacak Audi'nin çift kavramalı S tronic şanzımanı diğer motor seçeneklerinde ise opsiyon olarak yer alacak. Tam Boyutta Gör Pek çok farklı renk seceneği ve S line gibi sportif görünümlü versiyonlarının da bulunacağı Audi Q2'nin sonbahar döneminde yollarda olması bekleniyor.

http://www.carmagazine.co.uk/car-news/motor-shows-events/geneva/2016/audi-q2-unveiled-at-2016-geneva-motor-show/