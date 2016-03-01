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Audi yeni SUV modeli Q2'yi duyurdu

Audi, Cenevre Otomobil Fuarında premium SUV sınıfı giriş modeli Q2'yi lanse etti. Audi'nin o sınıftaki eksiğini kapatacak yeni modele ait tüm detaylar haberimizde...
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Alman otomobil devi Audi, Q3,Q5 ve Q7 modellerinden sonra SUV modellerine bir yenisini daha ekledi. Audi Q2 adını taşıyan yeni otomobil ile firma, Mini Countryman, BMW X1 ve Mercedes GLA modellerine rakip olmaya hazırlanıyor.
Boyutları ile oldukça kompakt yapıda olan yeni SUV 4190mm uzunluğa sahipken 1510mm yüksekliğe ve 1790mm genişliğe sahip. Aynı zamanda 450 litre bagaj hacmi bulunan Q2 arka koltuklar yatırılırsa toplamda 1050 litre bagaj hacmine kavuşuyor. Bunun yanında model isteğe bağlı olarak 17-19 inç jant boyutlarında seçim hakkı sunuyor. Daha çok genç kesime hitap etmesi beklenen aracın tavan yapısının geriye doğru alçalması da araca daha sportif bir görünüm kazandırmış. 
Motor özelliklerine baktığımız zaman 1.0L'den 2.0L'ye kadar değişen benzinli ve dizel motorların kullanıldığı Q2'in motor seçenekleri ise şu şekilde:
  • 1.0 üç silindir TFSI 114bhp
  • 1.4 dört silindir TFSI 148bhp (silindir kapama özellikli)
  • 2.0 dört silindir TFSI 187bhp
  • 1.6 dört silindir TDI 114bhp
  • 2.0 dört silindir TDI 148bhp
2.0 hacimli motorların isteğe bağlı olarak Quattro dört çeker sistemi seçeneği ile sunulacağı otomobilin diğer motorlara sahip versiyonları ise önden çeker olacak. 2.0 hacimli motor seçeneklerinde standart olarak bulunacak Audi'nin çift kavramalı S tronic şanzımanı diğer motor seçeneklerinde ise opsiyon olarak yer alacak.
Pek çok farklı renk seceneği ve S line gibi sportif görünümlü versiyonlarının da bulunacağı Audi Q2'nin sonbahar döneminde yollarda olması bekleniyor.

http://www.carmagazine.co.uk/car-news/motor-shows-events/geneva/2016/audi-q2-unveiled-at-2016-geneva-motor-show/ Yorum Yaz
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Recharged 3 yıl en beğenilen
Mercedes GLA serisinin karşısına çıkartılmış gibi. Daha başarılı olmuş bence.
1 Yanıt Yanıtla +23
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DeepNote 3 yıl
Çok beğendim, çok. Ama kıçı biraz yere yakın gibi geldi. Ne kadar bir fiyata gelir acaba. Zira 102 bin tl'ye Focus sedan alacağım ne dersiniz dedim, ölmeden mezara koydunuz, bari bunu bekleyim
Çok beğendim, çok. Ama kıçı biraz yere yakın gibi geldi. Ne kadar bir fiyata gelir acaba. Zira 102 bin tl'ye Focus sedan alacağım ne dersiniz dedim, ölmeden me...
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DrMobile 3 yıl
Eşim yine tutturacak bunu al diye
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DeepNote 3 yıl
Buraya da ekleyim de merak edenler baksın

Büyük Polo gibi görünüyor hayal kırıklığına uğradım


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Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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darkboyy 3 yıl
Sene 2016 hala 2 litreden 150hp veren markalar var
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Hamdi0555 3 yıl
Geçen gün alman plakalı bir tane gördüm.

Boş paket alınırsa biraz göze batıyor.
Düzgün renk jant kombinasyonu ile alınması gereken bir araç.

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Dentrassi 3 yıl
Arka stopları mercedesten alıyor herhalde ... :) Şaka bir yana GLA ya iyi rakip olurrrr gibi duruyor.

Birde çoğu arkadaş iç/dış tasarımına takılmış, abi boşverin bunların hepsi topu topu alt tarafı iki deri, bol nikelaj, kaporta hatları vs vs... Fonksiyonelmi yoksa değilmi. Yol tutuş rakiplerine göre iyimi değilmi, tasarımı iyi yapıcam derken aracın kütle merkezi yukarıya kayarsa virajlarda sıkıntı olur :) Araç rakiplerinden daha fazla güvenlik vaadediyormu ?

Eğer gidipde ansızın şanzıman dağıtacaksa, piston eritecekse , ''audidir bu, hemide q serisinden'' diye pazarlayıp diğer orta standart vag platformunu/potansiyelini taşıyacaksa o zaman buna boş araba deriz kanaatimce. Gerçi hoş, mercedeste aynısını yapıyor, a serisinden kırma SUV ve coupe... Öldürdüler bu araçları yav
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xAsTx 3 yıl
Arkayi polo yapmanin ne geregi vardi




Audi cizgisini korusa her turlu gideri vardi arkasi olmamis.
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Yellow Claw 3 yıl
Beğendim ben çok güzel olmuş.BMW den daha yakışıklı olmuş.
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GodShotGG 3 yıl
Arka farlar eski 1 serisi
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eyupco 3 yıl
yanıyoooo
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Guest-AFB075138 3 yıl
Bu kadar kotu olabilirdi
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CrayzLeek 3 yıl
Kurbağa ya benziyor araç.
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