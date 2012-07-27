Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Yazılım ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Autodesk, Inventor Fusion for Mac'i kullanıma sundu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
6,6b
1
2
Diğer Yazılım
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Bilgisayar destekli tasarımın öncü ismi Autodesk, 3B modelleme çözümü Inventor Fusion'ı Mac kullanıcılarının hizmetine sunarken; Android ve iOS platformundaki AutoCAD WS'nin yeni sürümünü yayınladı.

Mac App Store üzerinden ücretsiz olarak yayınlanan Inventor Fusion for Mac; AutoCAD, Inventor, Simulation, Moldflow ve Alias yazılımları ile beraber kullanıcılara kolay 3B modelleme deneyimi sunarken; Notification Center, AirPlay ve sistem içinde paylaşım yetenekleriyle Mountain Lion'a tam destek sunuyor. Uygulamanın Mac AppStore'daki sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Öte yandan Autodesk, iOS ve Android platformlarında profesyoneller tarafından yaygınca kullanılan AutoCAD WS'in de yeni sürümünü yayınladı. Yeni sürümle birlikte gelen Design Feed özelliği ile sahadaki mühendisten ofisteki proje mühendisi, projenin herhangi bir yeri hakkında anında iletişim kurabilecekler.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
tenghis 7 yıl
Güzel haber. Eve gidince indirip bir deneyeyim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_bluescream_ 7 yıl
ahh şu kullandığım çizim programları herhangi bir linux a destek verse 5 dakıka durmuycam wındowsda ama elden care gelmiyor.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Otobüs üreticisi TEMSA, İsviçre merkezli
DonanımHaber
Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim