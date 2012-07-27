Autodesk, Inventor Fusion for Mac'i kullanıma sundu

Bilgisayar destekli tasarımın öncü ismi Autodesk, 3B modelleme çözümü Inventor Fusion'ı Mac kullanıcılarının hizmetine sunarken; Android ve iOS platformundaki AutoCAD WS'nin yeni sürümünü yayınladı.

Mac App Store üzerinden ücretsiz olarak yayınlanan Inventor Fusion for Mac; AutoCAD, Inventor, Simulation, Moldflow ve Alias yazılımları ile beraber kullanıcılara kolay 3B modelleme deneyimi sunarken; Notification Center, AirPlay ve sistem içinde paylaşım yetenekleriyle Mountain Lion'a tam destek sunuyor. Uygulamanın Mac AppStore'daki sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Öte yandan Autodesk, iOS ve Android platformlarında profesyoneller tarafından yaygınca kullanılan AutoCAD WS'in de yeni sürümünü yayınladı. Yeni sürümle birlikte gelen Design Feed özelliği ile sahadaki mühendisten ofisteki proje mühendisi, projenin herhangi bir yeri hakkında anında iletişim kurabilecekler.

