Autodesk'den iş akış süreci için devrimsel yenilik; BIM 360

Bilgisayar destekli tasarım (CAD) konusunda çözümleriyle sektöre yön veren firmalardan Autodesk, BIM 360 ismini verdiği bulut bilişim servisiyle, hizmetlerini bir adım daha öteye taşıyor. Yeni hizmet, yapı ve inşaat altyapısı projelerine her yerden ve her zaman erişim imkanı sunarak kullanıcılara bulutun sahip olduğu güçten faydalanmalarını sağlıyor.

Autodesk BIM 360, özellikle farklı coğrafyalarda ayrı ekipler halinde yapılan çalışmalarda başta inşaat mühendisleri olmak üzere birçok uzmana teklif oluşturma, gözden geçirme, fizibilite değerlendirme yürütme çalışmalarını bulut üzerinden sürekli kontrol edebilme imkanı vererek iş akışını daha da hızlandırıyor.

Gelecek Nesil Yapı Bilgisi Modelleme (BIM) ürünü olan BIM 360’ın proje bilgilerini oluşturma, paylaşma ve kullanma yöntemlerinde devrim yaratacağını vurgu yapan Autodesk Bilgi Modelleme Ürünleri Kıdemli Başkan Yardımcısı Amar Hanspal, "Bulut bağlantılı iş akışları tüm dünyadaki müşterilerimize kendi kurumlarındaki meslekdaşları, iş ortakları, müşteriler ve hissedarlar ile daha iyi bir şekilde çalışma olanağı sunuyor BIM'in gelecek nesli olan Autodesk BIM 360, yapı ve altyapı sahiplerinin, tasarımcılarının, mühendislerinin ve yüklenicilerin proje bilgilerini oluşturma, paylaşma ve kullanma yöntemlerinde devrim yaratacak.” diyerek görüşlerini dile getirdi.

Autodesk BIM 360 hakkında detaylı bilgi almak için www.autodesk.com/bim360 adresini ziyaret edebilirsiniz.











