Avea Müzik ile Tüm Radyolar Tek Frekansta Toplanıyor

Mobil pazarda müzik indirmede %35 pazar payı ile

sırada yer alan Avea,Windows Live Messenger kullanıcılarını Aveamüzik Radyo uygulaması sayesinde Türkiye?nin en çok dinlenen radyo kanalları ve yüzbinlerce şarkı ile buluşturuyor?

Müzik alanında sunduğu ürün ve hizmetlerle müşterilerinin hayatına keyif katan Avea, yeni uygulaması Aveamüzik Radyo ile müzikseverlere yepyeni bir deneyim sunuyor.

Windows Live Messenger üzerinde çalışan ve tüm Windows Live Messenger kullanıcılarının erişebileceği ücretsiz bir uygulama olan Aveamüzik Radyo, kullanıcıların Türkiye?nin en çok dinlenen radyo kanallarına erişmelerine olanak tanıyor.



Seçtikleri radyoyu Windows Live Messenger açık olduğu sürece dinleyebilen kullanıcılar ayrıca, Avea?nın müzik portali www.aveamuzik.com?daki Top40 listelerine ve listedeki şarkılara erişebiliyor, Aveamüzik?in 350.000 şarkılık veritabanı içinden istedikleri sanatçıları ve şarkıları aratıp dinleyebiliyor. Ücretsiz olarak sunulan Aveamüzik Radyo Uygulaması üzerinden şarkı dinlemek için Windows Live Messenger?ın bilgisayara yüklü olması ve kullanıcıların üye girişi yapmaları yeterli oluyor. Kullanıcıların ek bir uygulama yüklemesine gerek kalmıyor.



Aveamüzik Radyo Uygulaması, Windows Live Messenger uygulamasının altında yer alan ikonlardan, MSN portal logosunun yanındaki kırmızı renkli "Avea Radyo" ikonuna tıklandığında hemen açılıyor ve ilk sıradaki radyo çalmaya başlıyor. Kullanıcılar radyo kanalını değiştirmek istediklerinde, uygulamanın arayüzünün ortasında yer alan radyo kanallarından istediklerine tıklayarak kanallar arasında gezebiliyor.

Aveamüzik Radyo dinleyicileri, www.aveamuzik.com müzik portalindeki 350.000 şarkı içinde en çok dinlenen 40 şarkının listelendiği TOP40 listesinden Pop, Rock ve Yabancı kategorilerine tıklayarak şarkılara ulaşabiliyor. Radyo kanallarının üzerinde yer alan arama alanına istediği parçayı yazarak, www.aveamuzik.com içinde arama yapabiliyor ve www.aveamuzik.com?a üye olarak müzik parçalarını indirme fırsatı yakalıyor.

Tüm bunların yanı sıra, dinlenilen radyo kanalı otomatik olarak Windows Live Messenger statüsüne yansıyor ve dinleyiciler radyo kanallarının sağ üstünde bulunan Facebook ve Twitter ikonlarına tıklayarak, uygulamayı ilgili sosyal ağda arkadaşlarıyla paylaşabiliyor.



"Avea olarak teknolojinin lideri olmanın ötesinde, müşterilerimizin hayatının her alanında onlarla beraber olmayı hedefleyen bir yaklaşımı benimsiyoruz. Müşterilerimizin yaşamlarına ortak olmayı, onların değerlerini paylaşmayı, kısacası hayatlarında anlamlı bir yer edinmeyi arzu ediyoruz. Müzik, hayata kattığı değer açısından bizim için çok önemli? Müşterilerimizle buluştuğumuz ortak paydalardan birini oluşturuyor. Müziğe kuruluşumuzdan itibaren sahip çıktık. Bu alanda yatırımlar yaparak hem müzik sektörüne hem de müzikseverlere pek çok imkân sunduk. Avea?nın hedefi Türkiye?de müzik dünyasında bu sanatın hak ettiği noktaya gelmesine destek olmak, imkânlarını bu alanda değerlendirmek?" diyen Avea Katma Değerli Servislerden Sorumlu Pazarlama Müdürü Fatih Akgül, sözlerine şöyle devam etti; "Müzik, Avea?nın DNA?sında var? Müziğe, hem sektörel hem de müzikseverler açısından sahip çıktığımız gibi, sürekli yeniliklere imza atarak abonelerimize keyifle kullanabilecekleri yeni ürün ve hizmetler sunmaya devam ediyoruz. Bugüne kadar sunduğumuz yenilikçi servislerden örnek vermek gerekirse; müzik portalimiz olan Aveamuzik.com, abonelerimize en yeni müzikleri dinlemede öncelik kazandıran kampanyamız Önce Sen Dinle, abonelerimizin dilediği zaman dilediği yerden müziğe ulaşmasını sağlayan Müzikİndir servisimiz, müziği anında dinlemeyi sağlayan MüzikÇalar?ımız, kullanıcı davranışlarına göre çeşitli öneriler geliştiren sanal zekâya sahip Akıllı Radyo?muz ve artık herkesin çok yakından tanıdığı Ringa servisimizi sayabiliriz. Son olarak Aveamüzik Radyo Uygulamamız kullanıcılara bilgisayarları başında istedikleri türden şarkıyı istedikleri yer ve anda dinleme fırsatı veriyor. Önümüzdeki dönemde de yenilikçi servisler ve çözümler sunmaya devam edeceğiz."

Microsoft Tüketici ve İnternet Hizmetleri Türkiye Genel Müdürü Ebru Çapa, Aveamüzik Radyo uygulamasıilgili olarak şunları söyledi:

"Türkiye'deki müzikseverlere böyle bir hizmet sunmak üzere AVEA ile yaptığımız işbirliği ve elde ettiğimiz sinerjiden büyük mutluluk duyuyoruz. Bu işbirliği sayesinde Windows Live Messenger gibi güçlü bir platform, bu hizmetin son derece etkin bir şekilde verilmesini mümkün kılacak. Halen 32 milyon İnternet kullanıcısının bulunduğu ülkemizde, Windows Live Messenger kullananların sayısı 28 milyonu geçiyor. İnternet kullanıcılarının %88'i, anlık mesajlaşma kullanıcılarının ise % 99'u Windows Live Messenger?ı tercih ediyorlar. Windows Live Messenger kullanımı açısından Türkiye, dünyada 4.ülke konumunda bulunuyor. Windows Live Messenger üzerinden radyo yayını uygulaması bugün Türkiye dışında dünyada sadece Fransa, İtalya ve İspanya'da gerçekleşiyor."

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