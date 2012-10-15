Avea, avantajlı alışveriş kampanyalarına devam ediyor





Marka ortaklıkları geliştirerek, müşterilerine ayrıcalıklı fırsatlar sunma amacını güden Avea, Avea Her Yerde Kazandırır sloganıyla başlattığı kampanyasını Kasım ayı sonuna kadar devam edeceğini duyurdu.





Mobilya, dekorasyon, seyahat, yeme-içme, gibi pek çok sektörde Avea müşterilerini avantajlı kampanyalar bekliyor olacak.





Avea müşterileri Jolly Tur'da yurtiçi otellerde yüzde 40'a, kültür turlarında yüzde 20'ye ve yurtdışı turlarda ise 100 Euro'ya varan indirim fırsatı, Avis'te yüzde 30'a varan indirimlerde araç kiralama, FLO ve POLARIS'te yeni sezonda 100 TL'lik alışverişlerde 25 TL'lik hediye çeki fırsatına sahip olacaklar.





Ayrıca Koçtaş'ta mobilya, aydınlatma, dekorasyon ve ev tekstili kategorilerinde 500 TL üzerinde alışverişe 100 TL'lik hediye çeki, Pizza Hut'ta pizza, açık büfe salata ve Coca-Cola'dan oluşan Avea Menüsünü alana bedava ikinci Avea menüsü, Darty mağazaları ve darty.com.tr'de seçili 100 üründe anında 100 TL indirim fırsatı, Nezih'te kırtasiye alışverişlerinde %10 ve oyuncak alışverişlerinde ikinci oyuncakta yüzde 50 indirim fırsatı, Pirelli'de otomobil, 4x4 veya hafif ticari araç lastiği alımlarında yüzde 20 indirim sunulan diğer fırsatlar.





Kampanyadan faydalanmak için ilgili MARKA adını yazıp, 5060'a SMS gönderilmesi gerekiyor.