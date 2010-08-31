Avea'dan 80 TL'ye 80 Saat Konuşturan Yepyeni Bir Tarife

Avea yeni bireysel faturalı 8080 Tarifesi ile 80 TL'ye tam 80 saat konuşturuyor!

Türkiye'de en çok konuşan müşterilerin tercih ettiği operatör Avea, sunduğu şaşırtıcı tekliflerine her geçen gün yenilerini ekliyor. Avea'nın yeni bireysel faturalı 8080 Tarifesi ile Avealılar, sadece 80 TL karşılığında tam 80 saat konuşabiliyor. Bu tarifede konuşmanın 1 saati 1 liraya geliyor!

8080 Tarifesi kapsamında Avealılar, 80 TL'ye bir ay boyunca 1.600 dakika Avealıları, 1.600 dakika diğer operatörleri ve 1.600 dakikada sabit hatları arayabiliyor.

Müşterilerimizin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda en avantajlı tarifeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz" diyenAvea Segment Yönetimi Direktörü (Bireysel) Dehşan Ertürk sözlerine şöyle devam etti; " Müşterilerimizin çok konuşma ve farklı yönleri arama ihtiyaçlarını gözönünde bulundurarak, Avea,ev/iş, diğer operatör yönüne kullanabilecekleri tam 80 saat konuşmayı çok uygun bir tarife ücretiyle sunuyoruz. Avealılar faturaları için endişelenmeden rahat rahat konuşmaya devam edecekler" dedi.

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