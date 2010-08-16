Avea'dan Ramazan Ayına Özel"Ramazan SMS Bilgi Servisi"

Avealılar Ramazan ayı boyunca illere özel iftar ve sahur vakitlerini, günlük iftar menüsü ve beslenme önerilerini, Oruç ve Ramazan ile ilgili faydalı bilgileri Avea'nın Ramazan SMS Bilgi Servisi'nden ücretsiz takip edebilecek

Sunduğu avantajlı tarifelerin yanı sıra geliştirdiği ürün ve hizmetlerle müşterilerinin yaşamlarını kolaylaştıran Avea, Ramazan ayına özel servis ve kampanyalara devam ediyor.

Avealılar, ücretsiz olarak sunulan Ramazan SMS Bilgi Servisi ile bulundukları ilin iftar ve sahur vakitlerini, oruç ve ramazan ayı ile ilgili faydalı bilgileri kısa mesaj olarak alabiliyor. Paket kapsamında ayrıca, günlük iftar menüsü ve beslenme önerileri de sunuluyor.

Avealıların Ramazan SMS Bilgi Servisi'ne ücretsiz üye olabilmeleri için RAMAZAN yazıp 6655'e kısa mesaj göndermesi yeterli oluyor.

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