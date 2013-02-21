Avrupa Birliği, geçen yıl hizmetlerinin kullanım sözleşmesini değiştiren Google'a karşı harekete geçiyor





Özel hayatın gizliliği konusunda katı tedbirleri ile bilinen Avrupa Birliği ve Google bugüne kadar farklı suçlamalarla sık sık karşı karşıya gelmişti. Son olarak Google'ın geçen yıl tüm hizmetlerindeki kullanım sözleşmesini değiştirmesi yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi.





YouTube portalından Gmail eposta hizmetine kadar tüm servislerinde yaptığı sözleşme değişikliği ile Google, bu servislerden elde ettiği kullanıcı bilgilerini, reklam sunma amacıyla bir havuzda toplamaya başlamıştı. Ayrıca her servis için ayrı bir sözleşme yerine 60 servisin bağlandığı tek bir sözleşme devreye alındı. Kullanıcıların bunun dışında kalma imkanı da yok.





Avrupa veri koruma kurulu, geçen yıl meydana gelen bu değişiklikleri yüksek risk grubuna dahil etti. Daha önce kanunsuz olarak nitelenmesi gündeme gelmişti ancak kurul yüksek risk grubuna alınmasına karar verdi. Google'ın veri havuzu artık bireylerin gizliliğine karşı yüksek risk oluşturduğu şeklinde değerlendirilecek.





Kurul, Google'a 12 başlık altında tavsiyelerde bulundu ve 4 ay içerisinde yaklaşımını değiştirmesini istedi. Ancak Google'dan bugüne kadar etkili bir cevap gelmedi. Bu bakımdan kurul soruşturmasına devam edecek ve yaz aylarından önce yaptırımları belirleyecek bir grup oluşturacak.





Google ise kurula 8 Ocak itibariyle cevap verildiğini, yapılacak girişimler ile ilgili adımlar atmaya başladıklarını ve kullanıcı sözleşmelerinin Avrupa hukukuna uygun olduğunu açıkladı.

http://www.reuters.com/article/2013/02/18/us-google-privacy-idUSBRE91H0FF20130218?