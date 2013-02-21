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Avrupa Birliği, geçen yıl hizmetlerinin kullanım sözleşmesini değiştiren Google'a karşı harekete geçiyor

6 yıl
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Güvenlik
Ekrem71
Haber Editörü
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Avrupa Birliği, geçen yıl hizmetlerinin kullanım sözleşmesini değiştiren Google'a karşı harekete geçiyor

Özel hayatın gizliliği konusunda katı tedbirleri ile bilinen Avrupa Birliği ve Google bugüne kadar farklı suçlamalarla sık sık karşı karşıya gelmişti. Son olarak Google'ın geçen yıl tüm hizmetlerindeki kullanım sözleşmesini değiştirmesi yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi.

YouTube portalından Gmail eposta hizmetine kadar tüm servislerinde yaptığı sözleşme değişikliği ile Google, bu servislerden elde ettiği kullanıcı bilgilerini, reklam sunma amacıyla bir havuzda toplamaya başlamıştı. Ayrıca her servis için ayrı bir sözleşme yerine 60 servisin bağlandığı tek bir sözleşme devreye alındı. Kullanıcıların bunun dışında kalma imkanı da yok.

Avrupa veri koruma kurulu, geçen yıl meydana gelen bu değişiklikleri yüksek risk grubuna dahil etti. Daha önce kanunsuz olarak nitelenmesi gündeme gelmişti ancak kurul yüksek risk grubuna alınmasına karar verdi. Google'ın veri havuzu artık bireylerin gizliliğine karşı yüksek risk oluşturduğu şeklinde değerlendirilecek.

Kurul, Google'a 12 başlık altında tavsiyelerde bulundu ve 4 ay içerisinde yaklaşımını değiştirmesini istedi. Ancak Google'dan bugüne kadar etkili bir cevap gelmedi. Bu bakımdan kurul soruşturmasına devam edecek ve yaz aylarından önce yaptırımları belirleyecek bir grup oluşturacak. 

Google ise kurula 8 Ocak itibariyle cevap verildiğini, yapılacak girişimler ile ilgili adımlar atmaya başladıklarını ve kullanıcı sözleşmelerinin Avrupa hukukuna uygun olduğunu açıkladı.  

http://www.reuters.com/article/2013/02/18/us-google-privacy-idUSBRE91H0FF20130218? Yorum Yaz
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OverClocK1ng 6 yıl
sugar_klavyeci
Google resmen kullanıcılarının mahremiyetine tecavüz ediyor. Hele o Android cihazınızda nelerinizi nelerinizi alıyor adamlar.

Yahu Google bunları yapıyor da diğerleri sütten çıkmış ak kaşık mı?
Apple, tüm kullanıcı bilgilerini vermek üzere FBI ile anlaşma yapmıştı.
Bütün Apple ürünü kullanan herkesin bilgileri FBI da.
Facebook'ta keza öyle. Sağdaki reklamlara bakın. Onların hiçbirisi Facebook'un kendisine ait reklamlar değiller ama hepsi kullanıcıya yönelik.
Benim bayan bir arkadaşıma Ağda ile ilgili reklamlar çıkarken benim Facebook ta benim beğeneceğim tarzda şeylerin mesela tablet reklamları çıkıyor. Eee bu reklamları verenler de Facebook'un kendisi olmadığına göre demek ki bizimle ilgili bilgiler bu reklamları veren firmalara veriliyor. Onlar da o kullanıcı grubuna göre reklam veriyorlar.
Sözün özü bu kişiden bilgi toplayıp, reklamları gösterirken kişinin kim olduğuna ve nelerin ilgi alanına girdiğine göre reklam gösterilmesi olayını hepsi yapıyorlar. Dolayısıyla bunu kabullenmekten başka yapabileceğimiz bir şey yok. Ben de şahsen Facebook'ta dolaşırken sağ tarafta AĞDA reklamı yerine benim ilgi alanıma giren bir reklam gösterilmesini isterim.
Haa kabul etmek zorunda değilim derseniz İnternet'e de girmeyin. Zira daha adım attığınız anda TTNET veya ne kullanıyorsanız kullanıcı bilgilerini topluyor. Hatta bu konuda şu an TTNET'e dava açılmış durumda.
Kaybederse ne olacak?
Bilgilerimizi toplama işini başka firmaya verecekler...
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Gavuzla 6 yıl
Karaktersiz AB batarken googleye sarılmaya çalışıyor bugün mü geldi aklıllarına özel hayatın gizliliği facebooku ne yapacağız o zaman google bu köpeklere papuç bırakmamalı
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Mellkor 6 yıl
Google bu kişisel bilgileri zaten aldığı bilenen bişey. Önemli olan kullanıcı olarak bizlerin bunu kabul etmemiz hata[>:]. Birde tüm sistemlerini kullanıp destek oluyoruz
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Mr. Jingles 6 yıl
Google resmen kullanıcılarının mahremiyetine tecavüz ediyor. Hele o Android cihazınızda nelerinizi nelerinizi alıyor adamlar. Aşağıdaki yazıyı okumanızda fayda var.

meegoturkiye.org/...

forum.shiftdelete.net/...
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DaRKFoRCeS 6 yıl
iyi güzel hizmetleri varda birde dayatmaları olmasa.g+ hiç kullanmadım ne olduğunu bilmem.olur olmadık izin isteyen çöp uygulamaların olması, geliştiricilere bilgi göndermesi swiftkey in trial sürümüne tıklayınca bütün bilgileriniz gönderilir uyarı çıkması.verilen hizmetin bedeli bu kadar ağır olmaması lazım.hacker lara gerek kalmıyor sayelerinde.android işletim sistemini kullanan biri olarak sevmediğim hareketler bunlar.ios ile karşılaştırılırsa ios güvenli görünebilir.ama ondada güvenlik açıkları ortaya çıktığı zaman avrupa birliği yine geri kalacaktır bu konuda.bizim ülkede olsa dakkasında firmayı kapatırlar.amerikada olunca üstüne gidemiyorlar.
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|M|N|Ç| 6 yıl
başlığa güldüm zaten krizde ab google a karşı harekete geçse ne geçmese ne bi sol kroşe yer googledan otururlar :D
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MxFxOx 6 yıl
google zivanadan çıkmış insanların herşeyi kullanıyor hizmetler ücretsiz ama sizinle alakalı her türlü istatiksel bilgiye sahip bunuda reklam firmalrına satıyor. parayla hizmet satsa bu kadar kazanamaz
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