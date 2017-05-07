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Avrupa’daki elektrikli araç sayısı hızlı bir şekilde yükseldi

Bloomberg tarafından paylaşılan yeni bir rapora göre Avrupa’daki elektrikli araç satışı, yalnızca bir çeyrek içerisinde geçtiğimiz yılın toplamını geçti. Bu yükselişte Renault Zoe’nin payı büyük.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
4,1b
1
15
Otomobil Teknolojileri
Emre Karakullukçu
Yazar
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Elektrikli araçlar sayısının yavaş bir şekilde arttığı bölgelerden birisi olan Avrupa, Bloomberg tarafından paylaşılan bir rapora göre bu senenin ilk çeyreğinde elektrikli otomobillerin en çok ilgi gördüğü bölgelerden birisi oldu. Geçtiğimiz sene elektrikli otomobillerin sayısı ortalama olarak yüzde 2.9 yükselirken, geride bıraktığımız çeyrekte bu oran yüzde 38’i gördü.

European Automobile Manufacturers’ Association’ın (EAMA) paylaştığı bilgilere göre bu büyümede en çok payı olan ülkeler arasında başı yüzde 87.4 oranlık büyüme ile İspanya, yüzde 67.5 oranla Almanya ve yüzde 29.9 oranla Birleşik Krallık çekiyor. Elektrikli araç sayısının artmasını sağlayan en büyük etkenlerden birisinin özellikle İspanya ve Almanya’daki otomobil kullanıcılarının beğenisini kazanmayı başaran Renault Zoe olduğu biliniyor. Yaklaşık 25.950 dolar fiyata sahip olan otomobil, tek bir şarj ile 400 km’ye kadar yol katedebiliyor.

Elektrikli araç satışları genel ortalamaya göre az

Elektrikli araç satışlarında büyük bir artış olmasına rağmen bu araçların sayısı hala genel ortalamaya göre oldukça düşük. 3 aylık dönem içerisinde tüm Avrupa’da 1.89 milyon otomobil satışı gerçekleştirildi ve satılan elektrikli otomobillerin sayısı yalnızca 32.627’ydi.



http://www.carscoops.com/2017/05/electric-car-sales-are-suddenly-taking.html Yorum Yaz
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danGerfuLL 2 yıl en beğenilen
Bizde de yukselen seyler var. Ornegin fiyatlar, vergiler vs.
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1ses1 2 yıl sendemail
Aslında hükümetimizin elektrikli araçlara bir kolaylık yaptığı yok. Tamamiyle ötv kaldırıp kdv indirimi ile teşvik etmesi lazım. Her akaryakıt istasyonunda hızlı şarj koydurması lazım. Yeşil enerjiye yatırım yapması lazım. Ama nerde. Dediğiniz gibi akaryakıt aracısız devletin kasasına temiz vergi giriyor kaçarı yok kaybı yok. Bundan vaz geçmek istemez. Aslında zengin devletiz 10 liralık arabaya 25 lira veriyoruz 50 liralık elektrik faturasına 130 lira veriyoruz 50 liralık su faturasına (su cennetindeyiz) 90-100 lira veriyoruz .
Konuyu dağıtmadan Vergi olsunda vatandaşın canı çıksın hükümetin umrunda değil taki seçimler yanaşana kadar 2 aylık süre sonra aynı.
Aslında hükümetimizin elektrikli araçlara bir kolaylık yaptığı yok. Tamamiyle ötv kaldırıp kdv indirimi ile teşvik etmesi lazım. Her akaryakıt istasyonunda hız...
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kadirirdem 2 yıl
Bizde gelen giden yok.
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drdonanım 2 yıl
burada yazılanlardan hiçbiri Toyota nın son arabası C-HR da yok 4. nesil hybrit motor şarj derdi yok . şu an devlet teşviği ile 150 bin den 110 bine düşmüş durumda gebze fabrikada üretiliyor ve üretilen 100 araçtan 80 i yurtdışına ithal ediliyor pil derdi yok 5 yıl garanti sonraki her yıl için 10 euro toplamda 50 euro ile 10 yıl pil sorunu yok . Ben ce herkesin bir daha düşünmesi gereken bir araç olmuş C-HR toyota.com.tr/...
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xxxx1 2 yıl
Yıllardır uyuyan bir sektördü, tabi petrol şirketlerinin lobisi, üreticilerin büyük arge masrafları şanzıman la, klimayla vs ile dünya halkını uyutup buzamana kadar geldi...
Taki tesla nın elektrik li araç akımı nı başlatana ve bunu kabul ettirilene kadar. Büyük bir işi kırdılar, tez zamanda içten yanmalı araçların son bulması dileğiyle.
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Whisper911 2 yıl
Dizelleri öldürecek adamlar yakın gelecekte.
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Kaiser75 2 yıl
Bizde olmasına daha çoook var
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Ulfast 2 yıl
Ciddi anlamda teşvik var Avrupa 'da çünkü. Elektrikli araçlar için aracınızı şarj edebileceğiniz ayrı otopark yerleri var, buralara diğer araçlar park edemiyor. Gibi.
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hanox 2 yıl
ah bizde de yaygınlaşsa da haberlere konu olsa.
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1ses1 2 yıl
Bizde olsa "Türkiyedeki elektrik araçların sayısı ve ÖTV ORANI hızla artdı" Şeklinde olur.
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BekirTemel 2 yıl
Bizde tesla 500 binden başlıyor oradan yapın hesabı, 2050 de bir iki milyon elektrikli araç trafikte olursa iyi
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sendemail 2 yıl
Renault Zoe 'nun her ay 60 euro pil kirası var.
Arabaya para veriyorsun ve her ay 60 euro da pil kirası veriyorsun.
Bu arada araç tam şarjlı iken menzili 138 km.
bir tam şarj ise 2-9 saat akım gücüne göre gerçekleşmekte.
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1ses1 2 yıl sendemail
sendemail

Renault Zoe 'nun her ay 60 euro pil kirası var.

Arabaya para veriyorsun ve her ay 60 euro da pil kirası veriyorsun.

Bu arada araç tam şarjlı iken menzili 138 km.

bir tam şarj ise 2-9 saat akım gücüne göre gerçekleşmekte.


Her firma farklı çözümleri mevcut. Youtube de izlediğim tesla videoalrında elektirk motoru ömür boyu pilleri 8 yıl bakımdan sonra bir 8 yıldaha garanti veriyor tesla. İzlediğim testlerde bunu belirtiyorlardı. Asıl sorun pil garantisi ve bakımı. Şu depolama kısmında devrim yaratacak bir çözüm bulur iseler içten yanmalı motorların ömrü gittikce azalacak gibi.
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