Avrupa’daki elektrikli araç sayısı hızlı bir şekilde yükseldi

Elektrikli araçlar sayısının yavaş bir şekilde arttığı bölgelerden birisi olan Avrupa, Bloomberg tarafından paylaşılan bir rapora göre bu senenin ilk çeyreğinde elektrikli otomobillerin en çok ilgi gördüğü bölgelerden birisi oldu. Geçtiğimiz sene elektrikli otomobillerin sayısı ortalama olarak yüzde 2.9 yükselirken, geride bıraktığımız çeyrekte bu oran yüzde 38’i gördü.

European Automobile Manufacturers’ Association’ın (EAMA) paylaştığı bilgilere göre bu büyümede en çok payı olan ülkeler arasında başı yüzde 87.4 oranlık büyüme ile İspanya, yüzde 67.5 oranla Almanya ve yüzde 29.9 oranla Birleşik Krallık çekiyor. Elektrikli araç sayısının artmasını sağlayan en büyük etkenlerden birisinin özellikle İspanya ve Almanya’daki otomobil kullanıcılarının beğenisini kazanmayı başaran Renault Zoe olduğu biliniyor. Yaklaşık 25.950 dolar fiyata sahip olan otomobil, tek bir şarj ile 400 km’ye kadar yol katedebiliyor.

Elektrikli araç satışları genel ortalamaya göre az

Elektrikli araç satışlarında büyük bir artış olmasına rağmen bu araçların sayısı hala genel ortalamaya göre oldukça düşük. 3 aylık dönem içerisinde tüm Avrupa’da 1.89 milyon otomobil satışı gerçekleştirildi ve satılan elektrikli otomobillerin sayısı yalnızca 32.627’ydi.

http://www.carscoops.com/2017/05/electric-car-sales-are-suddenly-taking.html