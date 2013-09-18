BBM'in iOS ve Android'le buluşması için geri sayım başladı

Bir dönem BlackBerry akıllı telefonların satılmasındaki en önemli nedenlerden ilki olan BlackBerry Messenger, platformlar arası bir anlık mesajlaşma yazılımı olmasına 2 günden az kaldı.

Bir süredir BlackBerry tarafından iOS ve Android sürümleri geliştirilen BlackBerry Messenger, BB dünyasının önemli sitelerinden olan CrackBerry sitesinin güvenilir kaynaklarından edindiği bilgilere göre, 20 Eylül günü TSİ 14:00'de Google Play Store'daki yerini alacak. Cakarta, Endonezya'da Android sürümünün yayınlanmasından ötürü özel bir etkinliğin de düzenleneceği BlackBerry Messenger'ın iOS platformuyla buluşması ise 21 Eylül günü TSİ 19:00'dan sonra gerçekleşecek.

Bu iki platformun yanı sıra BlackBerry'nin BBM için hazırladığı özel site bbm.com da Android sürümünün Google Play'de yayınlanmasıyla birlikte hizmete girecek.

BlackBerry Messenger, son dönemde Whatsapp gibi platformlar arası anlık mesajlaşma programları karşısında zor durumda kalsa da, hali hazırda 60 milyon aktif kullanıcı sayısı ile popülerliğini sürdürüyor. Uygulamanın iOS ve Android platformları için yayınlanmasıyla birlikte bu sayının hızla yukarı tırmanmasına kesin gözüyle bakılmakta.