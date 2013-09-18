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BBM'in iOS ve Android'le buluşması için geri sayım başladı

5 yıl
1,4b
1
50
Mobil Uygulamalar
Shady
Haber Editörü
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BBM'in iOS ve Android'le buluşması için geri sayım başladı
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Bir dönem BlackBerry akıllı telefonların satılmasındaki en önemli nedenlerden ilki olan BlackBerry Messenger, platformlar arası bir anlık mesajlaşma yazılımı olmasına 2 günden az kaldı.

Bir süredir BlackBerry tarafından iOS ve Android sürümleri geliştirilen BlackBerry Messenger, BB dünyasının önemli sitelerinden olan CrackBerry sitesinin güvenilir kaynaklarından edindiği bilgilere göre, 20 Eylül günü TSİ 14:00'de Google Play Store'daki yerini alacak. Cakarta, Endonezya'da Android sürümünün yayınlanmasından ötürü özel bir etkinliğin de düzenleneceği BlackBerry Messenger'ın iOS platformuyla buluşması ise 21 Eylül günü TSİ 19:00'dan sonra gerçekleşecek.

Bu iki platformun yanı sıra BlackBerry'nin BBM için hazırladığı özel site bbm.com da Android sürümünün Google Play'de yayınlanmasıyla birlikte hizmete girecek.

BlackBerry Messenger, son dönemde Whatsapp gibi platformlar arası anlık mesajlaşma programları karşısında zor durumda kalsa da, hali hazırda 60 milyon aktif kullanıcı sayısı ile popülerliğini sürdürüyor. Uygulamanın iOS ve Android platformları için yayınlanmasıyla birlikte bu sayının hızla yukarı tırmanmasına kesin gözüyle bakılmakta.


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Paolo Maldini 5 yıl en beğenilen
O zaman blackberry ne avantaji kalıyor
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KakaoluBiskuviCetesi 5 yıl
Yaşlı teyzeler bile aralarında whatsapp grubu kurduktan sonra zor 😄
2 Yanıt Yanıtla +6
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createemir 5 yıl
BBM şuana kadar çıkarılan en güvenli mesajlaşma programı. Adamların bir amacı var ki bu programı Android ve iOS için de çıkarmışlar. En basit örneği kendi yazılımını çıkararak, kendi ürünlerinde mesajlaşmanın daha kolay olduğunu gösterecek, zamanla yazılımı geliştirip, paralı eklentiler çıkararak kar yapacak(-ar-abilir). Gereksiz diyenler; bence gereksiz olsaydı emin olun bu programı yazmazlardı, masraf etmezlerdi.
BBM şuana kadar çıkarılan en güvenli mesajlaşma programı. Adamların bir amacı var ki bu programı Android ve iOS için de çıkarmışlar. En basit örneği kendi yazıl...
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2 Yanıt Yanıtla +4
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1 Avatar
scanh 5 yıl
Umarım ucretli olur.
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Steve Meade 5 yıl
Whatsapp ın plus versiyonu gibi bununda olur mu acaba ?
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Recharged 5 yıl
WhatsApp,WeChat ve Line gibi daha popüler alternatifleri varken ben ilgi göreceğini düşünmüyorum.
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DaRKFoRCeS 5 yıl
ttnet faturalarını ödemeyedik haliyle internet kesilmişti.Whatsapp kesik olan bağlantı üzerinden çalışıyor.Bbm de böyle birşey olacağını sanmıyorum.
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beyinsis 5 yıl
BB nin son çırpınışları bunlar sonu palm gibi olacak
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This is it 5 yıl
Alternatif iyidir, gelsin.
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arr0wc0lt 5 yıl
Blackberry elinde kalan tek koza da çaktırdı.
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CertificatedStaff 5 yıl
Whatsappın yerini alırmı acaba?
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orhanyıldız 5 yıl
Burak BEŞİKTAŞ1903
O zaman blackberry ne avantaji kalıyor

Blackberry'i alan BBM için mi alıyor sanki :)
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W.Fichtner 5 yıl orhanyıldız
orhanyıldız
Burak BEŞİKTAŞ1903
O zaman blackberry ne avantaji kalıyor

Blackberry'i alan BBM için mi alıyor sanki :)

bikaç sene önce curve 8520 alanlar niye aldı sanıyosun
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Şeker Hapı 5 yıl
Beklediğim bir uygulamaydı çevremde blackberry kullananların sayısı çok benim de hiç sevmediğim bir cihaz bu yüzden bu uygulamanın farklı platformlara çıkması iyi oldu sesli ve görüntülü konuşma özellikleri de gelirse çok iyi olur
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obenozgur 5 yıl
whatsapp ve bbm kesinlikle ayrı dünyalar whatsapp rehberi baz alırken bbm pinlerden ekleniyor,yeni insanlarla tanışılabiliyor ve böylece sosyallik kazanıyor
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