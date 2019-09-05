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BMC'nin yeni pickup modeli ortaya çıktı

Güvenlik güçlerinin kullandığı araçlara yerli çözümler geliştiren BMC'nin uzun süredir üzerinde çalıştığı pickup modeli ortaya çıktı. Aracın tanıtımının Teknofest'te yapılması planlanıyor.
17 sa.
5b
18
34
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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BMC'nin yeni pickup modeli ortaya çıktı
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Yerli otomobili üretecek şirketlerden biri olan BMC’den yeni bir araç sürprizi geldi. Şirketin uzun süredir üzerinde çalıştığı pickup tipi aracı bugün ortaya çıktı.

Zırhlı muharebe araçları ve personel taşıyıcılar gibi pek çok ürünün yanı sıra ana muharebe tankı Altay’ın seri üretimini de üstlenen BMC yeni projeler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Güvenlik güçlerinin kullandığı araçlara yerli çözümler geliştiren şirketin yeni pickup’ı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun BMC'nin İzmir'deki fabrikasını ziyaretinde gösterildi.

BMC tarafından geliştirilen pickup’a ait isim, teknik özellikler veya yerlilik oranı gibi detaylar henüz belli değil. Aracın özellikle iç güvenlik personelinin ihtiyaçlarını dikkate alarak geliştirdiği belirtiliyor. Türkiye'nin arazi koşullarına uygun olarak geliştirilen aracın üstün harekat kabiliyeti ve yük taşıma imkanıyla arazideki personele destek sağlayacağı ifade ediliyor.

Aracın tanıtımının, 17-22 Eylül'de Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek Teknofest İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde yapılması planlanıyor.



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Rachsuchtig 16 sa. en beğenilen 8fiydoycoyo6co6co6f
Şüphesiz ki Allah pick-up araçları sever. Tövbe haşa, konuyla İslam'ın ne ilgisi var? Troll olduğun belli de
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rh_plus 16 sa.
100 km de 15 lt mazot yer bu...
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DesertEagle67 17 sa.
Seçim yaklaşıyor anlaşılan
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sioux 3 sa.
yandan hummer önden gmc arkası Amarok olmuş fena araç olmamış satar bu
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zdniz 3 sa.
Bmc tamamen İsrail menşeli araçları modifiye edip ben yaptım modunda olan bir firma itibar edileçek bir firma diğil...
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Draqonn 7 sa.
Hayır bari kaputu düzgün monte etseydiniz..
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aLLyC 7 sa.
2019 model Fargo as400
Amarok ile As400.melezi
Türkiye arazi şartları dedigine göre çukurlu yollarda Toros'a yakin performans verir...
Bu ground clearance ile toros'tan oteye gidemez..
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stalker(1979) 9 sa.
İlk versiyon olarak hiç fena değil. Sivil versiyonunu daha da geliştirmeleri lazım. Yakında suv versiyonunu da yapacaklarını açıkladılar.
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titan321 10 sa. yeni yorumcu
Keşke bmc' nin belediye otobüslerini hiç görmemiş olsaydık.
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pCkOpAtuS 12 sa.
Güzel araç . Umarım sivil versiyonu da çıkar.
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Keiichi Tsuchiya 13 sa.
ben anlamadım asker ne yapacak bunu. bunu alsa alsa araplar alır arkaya doçka takar diyeceğim de onlar toyotadan vazgeçmez.
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a_y_k_u_t 13 sa.
Mercedes g63 pickup versiyon olmuş, beğendim :)
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babe01 14 sa.
Uzun süre ugraşıp görüntü olarak bu mu çıktı
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