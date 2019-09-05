BMC'nin yeni pickup modeli ortaya çıktı

Zırhlı muharebe araçları ve personel taşıyıcılar gibi pek çok ürünün yanı sıra ana muharebe tankı Altay’ın seri üretimini de üstlenen BMC yeni projeler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Güvenlik güçlerinin kullandığı araçlara yerli çözümler geliştiren şirketin yeni pickup’ı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun BMC'nin İzmir'deki fabrikasını ziyaretinde gösterildi.
BMC tarafından geliştirilen pickup’a ait isim, teknik özellikler veya yerlilik oranı gibi detaylar henüz belli değil. Aracın özellikle iç güvenlik personelinin ihtiyaçlarını dikkate alarak geliştirdiği belirtiliyor. Türkiye'nin arazi koşullarına uygun olarak geliştirilen aracın üstün harekat kabiliyeti ve yük taşıma imkanıyla arazideki personele destek sağlayacağı ifade ediliyor.
Aracın tanıtımının, 17-22 Eylül'de Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek Teknofest İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde yapılması planlanıyor.
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