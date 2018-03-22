BMW, bu yıl bir dizi elektrikli araç konsepti tanıtacak

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Elektrikli araç pazarındaki açılışını BMW i3 ile yapan ve sonrasında sessizliğini koruyan Bavyeralı üretici, ikinci dalganın ön izlemesi olarak 2018 yılı içerisinde bir dizi elektrikli araç konsepti tanıtacağını duyurdu.

BMW’nin her yıl düzenlenen basın konferansında konuşan şirket CEO’su Harald Krüger, 2018 yılı boyunca bir dizi tamamen elektrikli araç konsepti tanıtacaklarını ve bu araçların hepsinin ilerleyen zamanlarda seri üretime gireceğini duyurdu. Bunlardan ilkinin BMW X3 modelinin tamamen elektrikli versiyonu iX3 olacağını belirtti.

Şirketin teknoloji konusunda yeni amiral gemisi BMW iNext ile devamının geleceğinin altını çizen Krüger, i Vision Dynamics’in üretime uyarlanmış versiyonu olacak BMW i4’ün geleceğini de ikinci kez duyurdu. Bu elektrikli araçlarını ikisinin de üretimi Almanya’da gerçekleştirileceğini de belirtmeden geçmeyelim.

Beşinci nesil eDrive ile menzil yükselecek

Krüger, iNext ve i4 modellerinin beşinci nesil eDrive motora sahip olacağını da belirtti. Beşinci nesil eDrive ile birlikte elektrikli araçların modele bağlı olarak 550-700 kilometre menzile sahip olacağının altını çizdi.

Bu yıl içerisinde tanılacak konseptlerin 2021 yılına kadar üretim bandına çıkması beklenmiyor.

https://electrek.co/2018/03/21/bmw-series-new-all-electric-vehicle-production-ix3-inext/