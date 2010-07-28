BIOSTAR "GTO 63" Teknolojisi & TA890GXB HD

BIOSTAR MICROTECH INT'L CORP., Dünyaca ünlü anakart üreticisi son geliştirdiği performans arttırıcı teknolojisi olan "GTO 63" 'nin ayrıntılarını açıkladı.

http://www.biostar.com.tw/app/en/event/gto6/index.htm

İlk olarak GT60' ın birinci özelliği olan performans arttırma teknolojisi, kullanıcıların GPU frekans ve voltaj ayarlarını yapmasına olanak sağlayarak, kendi sistemlerinin oyun performanslarını %60 oranında artırabilmelerini izin veriyor.

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İkinci olarak SATA 6Gbps desteği ile maksimum sabit disk transfer hızını SATA2 'ye göre daha geniş band genişliği sayesinde en az 2 kez daha hızlı olarak transfer edebilme özelliğini kullanıcılara sunuyor.

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Son olarak - AMD Phenom II 6 çekirdekli prosesör desteği ile tüm AMD "Thuban Phenom II 6 çekirdekli prosesörler ile uyumlu çalışabilir.

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"GTO 63" özelliği tüm Biostar T- serisi anakartlar ile uyumlu olarak çalışmaktadır. Ayrıca AMD 'nin son teknolojisi olan "LEO" platformlarında da AM3 prosesörler ile uyumlu çalışabilecek.

Eğer Biostar TA890 serisi bir anakart kullanıyorsanız üstün performansın keyfini sürmeye başlayabilirsiniz.

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