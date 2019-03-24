Bakan Turhan açıkladı: 5G 2020'de ülkemize geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, bugün Trabzon Valiliği tarafından düzenlenen programda bürokratlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Programda ekonomiye, ülke gündemine, savunma sanayiye ve teknolojiye dair pek çok konuya değinen Bakan Turhan, son günlerde gündemi bir hayli meşgul eden 5. nesil kablosuz veri transfer teknolojisi 5G hakkında da dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Bakan Turhan'ın açıklamalarına göre 5G teknolojisi 2020 yılında ülkemize gelmiş olacak. Ülkemizdeki güncel teknolojik gelişmeler hakkındaki tüm açıklamaları ise şu şekilde,

"Cihazları ve silahları üretme konusundaki oranımız 15 yıl önce %22 idi. Kendi ihtiyacımızı karşılama oranımızın, yüzde 78'ini dışarıdan alıyorduk ve buna çok para harcıyorduk. Şimdi savunma malzemeleri konusunda, kendimize yetecek kadar silahımızı da, zırhlı aracımızı da, topumuzu da, tüfeğimizi de kendimiz üretebiliyoruz. Bu çalışmakla olur.

Her alanda kendimizi göstermemiz lazım. 1 ton fındık satıyorsunuz, 1 telefon alabiliyorsunuz. 1 ton fındık, 100 gramlık bir teknolojik ürünün karşılığı. Fındığımızı da üreteceğiz, buğdayımızı da üreteceğiz, gıda sektörü bizim stratejik sektörümüzdür. Kendi kendine yeten sınırlı ülkelerden biriyiz. Bunun her zaman kıymetini bilmeliyiz. Günümüzde İzlanda'nın inovasyonla birlikte milli geliri 40 bin dolara çıktı. İskandinavya ülkeleri de hakeza. Biz de bunları yapabiliriz, bizim insanlarımız zekidir, çalışkandır. Ama biz insanlarımızı değerlendirme konusunda çok verimli, çok iyi bir yöneticilik yapmadık.

Bu ayın başında Barselona'ya, Mobil Dünya Kongresi'ne gittim. Dünya önümüzdeki birkaç yıl içerisinde çok önemli teknolojik devrimlerle karşılaşacak. Biz ülkemizde şu anda 4.5G teknolojisini kullanıyoruz. 2020 yılı için gayret ve çalışma içerisindeyiz; 5G geliyor."

https://www.dha.com.tr/politika/bakan-turhan-2020de-5g-geliyor/haber-1633953