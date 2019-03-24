Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Bakan Turhan açıkladı: 5G 2020'de ülkemize geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 5G'nin ülkemizde kullanıma sunulması planlanan tarihi açıkladı. Türkiye, 2020 yılında 5G'ye geçiyor. Detaylar haberimizde.
1 ay
6,5b
1
53
Operatörler - Kurumsal Haberler
Zeynep Yolcu
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, bugün Trabzon Valiliği tarafından düzenlenen programda bürokratlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Programda ekonomiye, ülke gündemine, savunma sanayiye ve teknolojiye dair pek çok konuya değinen Bakan Turhan, son günlerde gündemi bir hayli meşgul eden 5. nesil kablosuz veri transfer teknolojisi 5G hakkında da dikkat çekici açıklamalarda bulundu.
Bakan Turhan'ın açıklamalarına göre 5G teknolojisi 2020 yılında ülkemize gelmiş olacak. Ülkemizdeki güncel teknolojik gelişmeler hakkındaki tüm açıklamaları ise şu şekilde,
"Cihazları ve silahları üretme konusundaki oranımız 15 yıl önce %22 idi. Kendi ihtiyacımızı karşılama oranımızın, yüzde 78'ini dışarıdan alıyorduk ve buna çok para harcıyorduk. Şimdi savunma malzemeleri konusunda, kendimize yetecek kadar silahımızı da, zırhlı aracımızı da, topumuzu da, tüfeğimizi de kendimiz üretebiliyoruz. Bu çalışmakla olur.
Her alanda kendimizi göstermemiz lazım. 1 ton fındık satıyorsunuz, 1 telefon alabiliyorsunuz. 1 ton fındık, 100 gramlık bir teknolojik ürünün karşılığı. Fındığımızı da üreteceğiz, buğdayımızı da üreteceğiz, gıda sektörü bizim stratejik sektörümüzdür. Kendi kendine yeten sınırlı ülkelerden biriyiz. Bunun her zaman kıymetini bilmeliyiz. Günümüzde İzlanda'nın inovasyonla birlikte milli geliri 40 bin dolara çıktı. İskandinavya ülkeleri de hakeza. Biz de bunları yapabiliriz, bizim insanlarımız zekidir, çalışkandır. Ama biz insanlarımızı değerlendirme konusunda çok verimli, çok iyi bir yöneticilik yapmadık.

Bu ayın başında Barselona'ya, Mobil Dünya Kongresi'ne gittim. Dünya önümüzdeki birkaç yıl içerisinde çok önemli teknolojik devrimlerle karşılaşacak. Biz ülkemizde şu anda 4.5G teknolojisini kullanıyoruz. 2020 yılı için gayret ve çalışma içerisindeyiz; 5G geliyor."

https://www.dha.com.tr/politika/bakan-turhan-2020de-5g-geliyor/haber-1633953 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
anticor 1 ay
Fiyatlar bu kadar uçukken bir halta yaramaz normal kullanıcı için.
Önce paketleri arttırıp fiyatları stabilleştirin.
1000 mbit/s desteklese ne olacak?
10 GB internete 40 TL istiyorlar.
1000 mbit/s ile 10GB interneti 2 dakikada yersin.
Bize 5G'den önce gerçek sınırsız paketler gerek. 4.5G'ye de ihtiyacımız yok. Şöyle sınırsız 50 mbit/s civarı paketler olsa 4K 60FPS Stadia oyunlarını bile rahatlıklar oynarız. Fİyatları makulleştirerek gerçek sınırsız internet öncelik.
Fiyatlar bu kadar uçukken bir halta yaramaz normal kullanıcı için.Önce paketleri arttırıp fiyatları stabilleştirin.1000 mbit/s desteklese ne olacak?...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +43
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tugrul_512bit 1 ay
Hayvanın şarbonlusunu yedirdiler, patatesin yandaşlısını yedirdiler bakalım 5G'den ne çıkacak.
1 Yanıt Yanıtla +30
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Jon SNOW 37 1 ay
Gelse ne olur 1 gb kotayla mi kullanacaz
Yanıtla +20
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 1 ay
ya kardeşim bıktık şu bıyı stilinden şu bıyık stilini gördüğüm adama inanasım gelmiyor önyargılı yaklasıyorum ayrıca gercekten varla yok arası bıyık stili neyi temsil ediyor ???
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Teknolojikadam07 1 ay
Bakan bey bi sakin daha 4.5 G ye alışamadık.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Night_Blade 1 ay
Ne 5G si? Evde internet yok ve Türkiye'nin en büyük 3. büyükşehiri İzmir'den bahsediyorum. Doğu, güneydoğu, karadenizin yaylarından bahsetmiyorum, bildiğin caddede oturuyoruz, apartman siteler var, başvurmadığımız kurum kalmadı (cimer dahil). Yaa bi git ne 5G'si, normal internet ver. ADSL'e razıyım. Kotalı bile olabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
***RAMMSTEIN*** 1 ay
Kol gibi faturalara hazır ol Türkiyem...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
astegon 1 ay


IoT daha emeklerken neyin 5G'si.
Acele ediyoruz bence.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
9unkarekoku 1 ay
Her şeyi kendimiz ürettiğimiz için mi bir litre mazot 6.51?, 1 kg patlıcan 10?, 1 kg biber 15?, 1 dolar 5. 68?, 1 euro 6.42? değil mi? Ulan iyi ki kendimiz üretiyoruz yoksa bunlara en az birer sıfır daha eklenirdi galiba?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 1 ay
Bir telefon güncellemesine bakar. 4G'yi güncelleme ile 5G yaparsın, al sana 5G. Yapılmadı değil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 1 ay
Omoconoz trollok tobo.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mladenbmv 1 ay
daha evlere fiber veremediniz 5 g yi nasıl vericeksiniz onu merak ediyorum.fiber den önce 5 g ye geçiş yaparız umarım en az 100 gb kotalar yaparl 5 g de veya 4 g de kullanırız,ama bizim 5 g yi kullanmamız 2023 bulur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Paetzold 1 ay
1 gb kotayla uçarız artık.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +261 12 Angry Men +151 Informed +145 serdar_k +112 madmahmutd +106 flowerhorn +83 aca-n +76 csh +70 Chronotide +70 volkie +60
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6473 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
bakan turhan, 5g ve
6 etiket daha mehmet cahit turhan bakan turhan 5g açıklaması 5g teknolojisi Operatörler - Kurumsal Haberler Mobil Teknolojiler Zeynep Yolcu
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 ay Tesla, Model 3'ü hackleyen takıma ödül olarak otomobil verdi 1 ay Gmail değişiklikleri IFTTT ayarlarını olumsuz etkiledi 1 ay PlayStation 4 için bu yıl yayınlanacak en iyi 10 oyun 1 ay Microsoft, dosya gezgininin tasarımını yenileyecek 1 ay Xiaomi Mi 9 SE yakında tüm dünyada satışa sunulabilir 1 ay BNB kripto parası müthiş bir sıçrama yaptı 1 ay 1 milyondan fazla Mac cihazı sahte Flash Player kurbanı oldu 1 ay Google, yeni oyun servisi Stadia için olması gereken internet hızı gereksinimlerini açıkladı 1 ay Netflix’in Beren Saat’li dizisinin ismi “Atiye” olarak açıklandı 1 ay Apple bugün neler tanıtacak? 1 ay Efsane Supernatural dizisi 15 sezon sonra bitiyor 1 ay Apple'ın bugün tanıtacağı yeni hizmetlerinin fiyatlandırması ortaya çıktı 1 ay Huawei MateBook X Pro (2018) Türkiye’de satışa sunuldu 1 ay NASA'nın Mars'a göndereceği helikopter büyük potansiyel taşıyor 1 ay Microsoft Telefonunuz uygulaması ile Android cihazlara link paylaşın 1 ay NASA, izleyenleri Samanyolu galaksisinin merkezine götüren 360 derecelik video yayınladı 1 ay Nokia 5.1 Plus mercek altında | Nokia yeniden Türkiye'de 1 ay Mozilla'nın ücretsiz dosya paylaşım uygulaması Firefox Send Android kullanıcıları ile buluştu 1 ay İnsanlığın neden olduğu iklim değişikliği, bir memeli türünün soyunu tüketti 1 ay ASELSAN, F-16'lar için AESA radarı üretecek 1 ay GÖRÜNTÜLENEN Bakan Turhan açıkladı: 5G 2020'de ülkemize geliyor Sonraki Tesla, ticari sırlarını çaldıkları gerekçesiyle dört eski çalışanına dava açtı 1 ay Huawei P30 Pro bu kez ürün kutusuyla birlikte ortaya çıktı 1 ay Canon'un yeni EOS R fotoğraf makineleri bu yıl piyasaya sürülmeyebilir 1 ay Motorola One Vision delikli ekran ve 3.290 mAh pille gelecek 1 ay The Division 2 İlk İzlenim 1 ay Mozilla, Firefox tarayıcısını iPad için optimize etti 1 ay iPad Pro'lara uygun fiyatlı Logitech Crayon kalem desteği geliyor 1 ay Gözleri ve bağırsakları bile korunan 518 milyon yıllık fosiller 1 ay Sikorsky ve Boeing'in yüksek hızlı, çift pervaneli helikopteri ilk kez uçtu 1 ay Yeni AirPods’un rakibi Apple’dan gelecek 1 ay Yeni bir Safari açığı tüm Mac sistemini riske sokuyor 1 ay TP-Link fiyat-performansa oynayan yeni yönlendiricisini duyurdu 1 ay Detroit: Become Human, Beyond: Two Souls ve Heavy Rain oyunlarının sistem gereksinimleri açıklandı 1 ay Tesla’nın araç içi internet tarayıcısı Chromium tabanlı oluyor 1 ay Hafifliğiyle iddialı Xiaomi Mi Notebook Air, 26 Mart tarihinde tanıtılacak 1 ay Xiaomi, Google Lens’i MIUI kamera uygulamasına entegre etti 1 ay PUBG mobilden günlük 6 saatlik oyun sınırı 1 ay Türk oyun firmalarında staj imkanı! 1 ay Huawei Enjoy 9e'nin teknik özellikleri ve görselleri sızdırıldı 1 ay 2si1 Özel | Editör, Meditör, Keditör Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
John Wick: Chapter 3, gişedeki macerasına
DonanımHaber
Audi Q8, dudak uçuklatan fiyatıyla
DonanımHaber
Lords of the Fallen 2 Yayıncısı CI
Bölüm Sonu Canavarı
Game of Thrones: 1 milyon hayran son
DonanımHaber
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei telefonlara Google darbesi -
DH Forum
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim