Bang & Olufsen, H3 ve H6 isimli iki yeni kulaklık modelini resmi olarak duyurdu

Uzun yıllardır farklı amaçlar için ürettiği ses donanımları ile tanınan firmalardan Bang & Olufsen, H3 ve H6 ismini verdiği iki yeni kulaklık modelini resmi olarak duyurdu.

Üst seviye ses deneyimi için geliştirilmiş olan Bang & Olufsen H3 ve H6 kulaklık modelleri, deri ve alüminyum karşımı tasarım yapılarıyla oldukça dikkat çekici ve şık duruyorlar. Duyurulan kulaklıklardan H3 modeli, kulak içine girebilir yapıda hazırlanmış durumda ve teknik olarak 10.8mm sürücüye, 20Hz-16kHz frekans tepki aralığına, Micro Bass portuna ve uzun kullanımlar düşünülerek tasarlanmış 23 adet havalandırma deliğine sahip.

Bang & Olufsen'in H6 ismini verdiği model ise kafa üstü kullanım yapısında geliştirilmiş durumda. Teknik olarak neodymium mıknatıslı 40mm sürücüye ve 20Hz-22kHz frekans tepki aralığına sahip olan model, dengeli bass ve tiz performansını kullanıcılarına sağlayabiliyor.

Bang & Olufsen tarafından iOS işletim sistemine sahip cihazlar odaklı olarak geliştirilen modeller, üzerlerinde dahili mikrofon ve kontrol mekanizması da yer alıyor. Duyurulan kulaklıklardan H3 modeli 249 Euro, H6 modeli ise 399 Euro fiyat etiketine sahip olarak Mayıs ayında firmanın resmi sitesi üzerinden satışa çıkıyor.





http://www.engadget.com/2013/04/09/bang-and-olufsen-beoplay-h3-h6/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+weblogsinc%2Fengadget+%28Engadget%29