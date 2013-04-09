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Bang & Olufsen, H3 ve H6 isimli iki yeni kulaklık modelini resmi olarak duyurdu

6 yıl
7,1b
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Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Bang & Olufsen, H3 ve H6 isimli iki yeni kulaklık modelini resmi olarak duyurdu
Uzun yıllardır farklı amaçlar için ürettiği ses donanımları ile tanınan firmalardan Bang & Olufsen, H3 ve H6 ismini verdiği iki yeni kulaklık modelini resmi olarak duyurdu.
Üst seviye ses deneyimi için geliştirilmiş olan Bang & Olufsen H3 ve H6 kulaklık modelleri, deri ve alüminyum karşımı tasarım yapılarıyla oldukça dikkat çekici ve şık duruyorlar. Duyurulan kulaklıklardan H3 modeli, kulak içine girebilir yapıda hazırlanmış durumda ve teknik olarak 10.8mm sürücüye, 20Hz-16kHz frekans tepki aralığına, Micro Bass portuna ve uzun kullanımlar düşünülerek tasarlanmış 23 adet havalandırma deliğine sahip.
Bang & Olufsen'in H6 ismini verdiği model ise kafa üstü kullanım yapısında geliştirilmiş durumda. Teknik olarak neodymium mıknatıslı 40mm sürücüye ve 20Hz-22kHz frekans tepki aralığına sahip olan model, dengeli bass ve tiz performansını kullanıcılarına sağlayabiliyor. 
Bang & Olufsen tarafından iOS işletim sistemine sahip cihazlar odaklı olarak geliştirilen modeller, üzerlerinde dahili mikrofon ve kontrol mekanizması da yer alıyor. Duyurulan kulaklıklardan H3 modeli 249 Euro, H6 modeli ise 399 Euro fiyat etiketine sahip olarak Mayıs ayında firmanın resmi sitesi üzerinden satışa çıkıyor.


http://www.engadget.com/2013/04/09/bang-and-olufsen-beoplay-h3-h6/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+weblogsinc%2Fengadget+%28Engadget%29 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
xmasx 5 yıl
H3 cok klasik olmus ama bu markadan armaturlu kulakici beklemek yanlis olur sanirim , H6 cok hos cidden insani iphone almaya tesvik ediyor .. H3 ve H6 kulakliklarin kendine has tinisini duymak icin bence almaya deger.. Simdide B&O den bir mp3 player bekliyorum soyle ucuk kacik bisey.
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Deagles48 5 yıl
Uzun zamandır bir kulak içi kulaklık arıyordum fakat piyasadakiler pek tatmin etmiyordu H3'ü Türkiye'ye geldiğinde alacağım headphone olarak sennheiser hd 380 pro kullanıyorum fakat dışarıda yolculukta kullanılacak bir kulaklık değil bu markanın ürünleri ve tasarımları ve sunduğu ses rüya gibidir telefonlarda Apple ne ise ses konusunda'da Bang Olufsen odur beats v.b gibi içi boş markalar ile yan yana koymak bile hakaret sayılır aynı zamanda Audi BMW Mercedes Aston martin marka otomobiller için ses sistemi üretirler fiyatı 12.000 dolar civarı dır ev için ürettikleri sistemin fiyatı neredeyse Türkiye'de ki evlerin fiyatına eşittir zaten oraya hiç girmiyorum fakat sundukları işçilik ve tasarım harikadır
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eScapeeXc 6 yıl
mk2kill
eScapeeXcKimse kusura bakmasın da bır kulaklıga 400 euro para verilmez. Türkiye de bunu 1500 Liraya satarlar. Hele kulak içi bir kulaklık için 250 euro uçurum. Güzel markadır ama gereksiz pahalıdır. Bose, Sennheiser, Akg de aynı sesi veriyor.
ben Shure kullanıyorum ve maalesef bose ve sennheiser aynı sesi vermiyor... kulaklık fiziksel zarar vermediğiniz takdirde evladiyelik bir üründür. kalitelisini alır uzun yıllar kaliteli sesle müzik dinlersiniz.bana da 2 yıl sonra teknoloji çöplüğüne dönecek cep telefonuna 2000 tl vermek garip geliyor ama insanlar veriyor.

Düşüncenizde kısmen haklısınız. Aynı zamanda Shure ürünleride çok kaliteli olmakla beraber, yine çok pahalıdırlar. Evet bir kere alıp, sürekli kullanacagınız bir ürün ama bu kadar parayı bir kulaklığa yatırmak -üstelik geri dönüşü olmaksızın- bana abest geliyor. 2 yıl sonra çöpe dönecek elbetteki telefon ama (erkek için konuşuyorum) aksesuar olarak kullanılabilir ki zaten Türkiye'de de insanlar gösteriş amaçlı almaktalar telefonları. Ama kimse sizin kulak içi kulaklığınıza bakmayıp, Shure olduğunu anlamayacak. Sonuç olarak tercih meselesi tabi ki. Bende kaliteli müzik dinlemekten yanayım.
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mk2kill 6 yıl
eScapeeXc
Kimse kusura bakmasın da bır kulaklıga 400 euro para verilmez. Türkiye de bunu 1500 Liraya satarlar. Hele kulak içi bir kulaklık için 250 euro uçurum. Güzel markadır ama gereksiz pahalıdır. Bose, Sennheiser, Akg de aynı sesi veriyor.

ben Shure kullanıyorum ve maalesef bose ve sennheiser aynı sesi vermiyor... kulaklık fiziksel zarar vermediğiniz takdirde evladiyelik bir üründür. kalitelisini alır uzun yıllar kaliteli sesle müzik dinlersiniz.bana da 2 yıl sonra teknoloji çöplüğüne dönecek cep telefonuna 2000 tl vermek garip geliyor ama insanlar veriyor.
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eScapeeXc 6 yıl
Kimse kusura bakmasın da bır kulaklıga 400 euro para verilmez. Türkiye de bunu 1500 Liraya satarlar. Hele kulak içi bir kulaklık için 250 euro uçurum. Güzel markadır ama gereksiz pahalıdır. Bose, Sennheiser, Akg de aynı sesi veriyor.
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meego 6 yıl
sennheiserdan sonra sevdiğim tek marka...
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Musfel 6 yıl
Keşke Sennheiser ie80 i almasaydım.. yok yok iyiki almışım ya :)
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sierratr1 6 yıl
B&O olarak h6 fiyat oalarak çok iyi özellikle dr dre ye göre.Keşke biraz daha evvel çıksaydıda beats proyu almasaydım.
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4Crumby 6 yıl sierratr1
sierratr1
B&O olarak h6 fiyat oalarak çok iyi özellikle dr dre ye göre.Keşke biraz daha evvel çıksaydıda beats proyu almasaydım.

Katiliyorum keske h3 once ciksaydi da beats tour almasaydim burdan yaziyim ilerde alip da takas etmek isteyen olursa seve seve ederim.
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famouse 6 yıl
en sevdiğim markalardan H6 yı beğendim
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