Bang & Olufsen, H3 ve H6 isimli iki yeni kulaklık modelini resmi olarak duyurdu

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Uzun yıllardır farklı amaçlar için ürettiği ses donanımları ile tanınan firmalardan Bang & Olufsen, H3 ve H6 ismini verdiği iki yeni kulaklık modelini resmi olarak duyurdu.
Üst seviye ses deneyimi için geliştirilmiş olan Bang & Olufsen H3 ve H6 kulaklık modelleri, deri ve alüminyum karşımı tasarım yapılarıyla oldukça dikkat çekici ve şık duruyorlar. Duyurulan kulaklıklardan H3 modeli, kulak içine girebilir yapıda hazırlanmış durumda ve teknik olarak 10.8mm sürücüye, 20Hz-16kHz frekans tepki aralığına, Micro Bass portuna ve uzun kullanımlar düşünülerek tasarlanmış 23 adet havalandırma deliğine sahip.
Bang & Olufsen'in H6 ismini verdiği model ise kafa üstü kullanım yapısında geliştirilmiş durumda. Teknik olarak neodymium mıknatıslı 40mm sürücüye ve 20Hz-22kHz frekans tepki aralığına sahip olan model, dengeli bass ve tiz performansını kullanıcılarına sağlayabiliyor.
Bang & Olufsen tarafından iOS işletim sistemine sahip cihazlar odaklı olarak geliştirilen modeller, üzerlerinde dahili mikrofon ve kontrol mekanizması da yer alıyor. Duyurulan kulaklıklardan H3 modeli 249 Euro, H6 modeli ise 399 Euro fiyat etiketine sahip olarak Mayıs ayında firmanın resmi sitesi üzerinden satışa çıkıyor.
http://www.engadget.com/2013/04/09/bang-and-olufsen-beoplay-h3-h6/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+weblogsinc%2Fengadget+%28Engadget%29 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Düşüncenizde kısmen haklısınız. Aynı zamanda Shure ürünleride çok kaliteli olmakla beraber, yine çok pahalıdırlar. Evet bir kere alıp, sürekli kullanacagınız bir ürün ama bu kadar parayı bir kulaklığa yatırmak -üstelik geri dönüşü olmaksızın- bana abest geliyor. 2 yıl sonra çöpe dönecek elbetteki telefon ama (erkek için konuşuyorum) aksesuar olarak kullanılabilir ki zaten Türkiye'de de insanlar gösteriş amaçlı almaktalar telefonları. Ama kimse sizin kulak içi kulaklığınıza bakmayıp, Shure olduğunu anlamayacak. Sonuç olarak tercih meselesi tabi ki. Bende kaliteli müzik dinlemekten yanayım.
ben Shure kullanıyorum ve maalesef bose ve sennheiser aynı sesi vermiyor... kulaklık fiziksel zarar vermediğiniz takdirde evladiyelik bir üründür. kalitelisini alır uzun yıllar kaliteli sesle müzik dinlersiniz.bana da 2 yıl sonra teknoloji çöplüğüne dönecek cep telefonuna 2000 tl vermek garip geliyor ama insanlar veriyor.
Katiliyorum keske h3 once ciksaydi da beats tour almasaydim burdan yaziyim ilerde alip da takas etmek isteyen olursa seve seve ederim.