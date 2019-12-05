Baş Ağrısından Kurtulmanın 6 Doğal Yolu

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Baş ağrısı yaşantımızda en çok karşılaşabildiğimiz sağlık sorunlarından biridir. Bu sorunlar olduğundan baş ağrısına ne iyi gelir ve çözüm yolları nelerdir gibi sorular soruluyor. Baş ağrısı hayatınızı berbat bir hale getirebilir. Uygulayacağınız yöntemlerle baş ağrısını dindirebileceksiniz. Baş ağrısına çözüm yöntemleri nelerdir sorularınıza cevaplar bu yazımızda bulunmaktadır.
Baş ağrısı hayatımızda yerini almıştır. Bu durumda kullandığınız ağrı kesici haplar, şuruplar ve benzer ilaçlar doktor tavsiyesi ile kullanılması gereken son çare çözümlerdir. Bunları kullanmadan önce doğal evde yapabileceğiniz zararsız yöntemler de mevcuttur. Bunların arasında şifalı çaylar da vardır çayın yanında yiyebileceğiniz kalburabastı tarifi de vardır. Nasıl tercih edilirse. Şimdi size bu yöntemlerden birkaçını vermek istiyoruz.
Baş ağrısının birçok nedeni vardır. Aşağıda verdiğimiz bir neden bile sizlere baş ağrısı yapabilir.Baş Ağrısının Nedenleri
•Uykusuzluk
•Migren sinüzit gibi hastalıklar
•Sürekli ilaç kullanmak
•Kan şekerinizin düşmesi veya yükselmesi
•Sinir ve stres
•Aşırı sigara ve alkol kullanmakBaş ağrısına evde çözüm yöntemleri ve neler iyi gelir cevapları:
Limon Suyu Yöntemi
Malzemeler:
•Tam limon
•1 bardak ılık suLimon suyu nasıl kullanılır?
Limonu suyunu içerisinde karıştırın.
Yaptığınız karışımı gün içerisinde 2 defa içerseniz baş ağrısı sorunundan kurtulmuş olacaksınız. Limon suyu baş ağrısının yanında vücudun pH değerini düzenler ve sindirim olayınıza yardımcı olur. Limon suyu her gün içmeniz durumunda vücudunuzun işlevleri daha düzgün çalışır.
Çay ve kahve yöntemi
Çay ve kahve baş ağrısının birebir çözümlerinden biridir.
Kahvenin içerisindeki kafein baş ağrısını hafifletebilir. Ancak fazla tüketimi sonucunda tekrardan baş ağrısına neden olabilir. Kafein kan damarlarını daraltır ve ağrıyı dindirir. Kafein baş ağrılarında kullandığınız ağrı kesicilerin vücudunuzda daha kolay yayılmasını sağlayarak daha hızlı bir etki göstermesine neden olur.
Bir bardak çay içmek dindirici etkisi sayesinde baş ağrılarınıza hızlı bir şekilde dindirir. Genellikle migren, mide bulantısı ve baş ağrısı için kullanılır.
Kaş arasındaki nokta
Kaşlarınızın ortasında yer alan noktayı hafif bir masaj yaparak yorgunluğu ve baş ağrısını hafifletebilirsiniz.Buz torbası yöntemi
Migren hastalarının da kullandığı bu yöntem baş ağrısı stres ve soğuk algınlığı gibi sorunlara çözüm yöntemi
Şakak ve alın bölgemize buz torbası yöntemini uyguladığınızda kanın akışı hızlanacak ve bu sayede ağrılarınız hafifleyecektir.Elma sirkesi yöntemi
Malzemeler:
•2 yemek kaşığı elma sirkesi
•1 bardak ılık su
Nasıl kullanılır?
•Ilık su bardağınız 2 yemek kaşığı sirke koyunuz.
•Karıştırınız.
•Yavaşça karıştırılmış suyu içiniz.
Bu içeceği her gün tüketmeniz durumunda susuzluk gibi sorununuz ortadan yavaş yavaş kalkacaktır. Vücudunuz sıvı durumunu dengeler.
Elma sirkesi, eski zamanlardan bu yana doğal ilaç yöntemlerinden biridir. Baş ağrısı gibi sorunlarında da ilaç görevi görebiliyor.
Burun ve göz arasındaki noktaBurası akupunktur noktasıdır. Kaşlarınızın hemen altında bulunan noktaya işaret parmağınızla hafif masajlar ile baskı uygulayarak stres, soğuk ve sinirden dolayı oluşan ağrıları dindirebilirsiniz
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