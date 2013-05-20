Başarılı fotoğraf uygulaması PureShot, yeni sürümleri ile geliştirilmeye devam ediyor





Apple'ın iOS işletim sistemine sahip akıllı cihazları ile fotoğraf çekmekten hoşlanan kullanıcılar için hazırlanmış PureShot uygulaması, yeni sürümleri ile geliştirilmeye devam ediyor.

Uzun zamandır satılan ve kısa zaman içerisinde 2.0 ve 2.01 sürümleri yayınlanan fotoğraf çekme uygulaması, yeni güncellemeler ile performans yeniliklerine, gelen geri bildirimlere göre hata çözümlerine, 3 kare seri çekim özelliğine ve 3.5-inç ekranlara özel optimizasyonlara kavuşmuş durumda. Gerçek fotoğraf makinesi tarzında bir ara yüz sunan uygulama, çok ayrıntılı teknik fotoğraf ayarlarına ve farklı çekim yardımcılarına ev sahipliği yapıyor.

Akıllı cihazlarıyla yaptıkları çekimlerde fotoğraf ayarlarına daha çok hakim olmak isteyen kullanıcılar için oldukça faydalı özelliklere sahip olan PureShot uygulamasını, 3,59 TL fiyat etiketiyle Apple App Store üzerinde satın alabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/us/app/pureshot/id591785487?mt=8