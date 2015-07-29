Batarya yarışı kızışıyor! Doogee 6250 mAh kapasiteli yeni akıllı telefonunu duyurdu

Günümüzde üst seviye akıllı telefonlar artık 2K ekranda akıcı çalışabilen performans seviyesine gelmiş durumda. Performans sürekli yükselerek sorun olmaktan çıksa da pil süreleri hala aşılmayı bekleyen en büyük engellerden birisi.

Son dönemlerde bazı Çin'li üreticiler bu konu üzerinde oldukça fazla durmaya başladı. En son Innos D6000 modeli çift bataryası ile birlikte 6000mAh kapasite sunarak bu çıtayı oldukça yukarı çekmişti. Ancak Doogee isimli üreticinin geliştirdiği Homtom isimli yeni model bir adım öne geçmiş görünüyor.

9.9 mm kalınlığa sahip akıllı telefon 6250 mAh batarya kapasitesine sahip. Örnek olarak karşılaştırmak gerekirse kısa bir süre önce duyurulan ve neredeyse aynı kalınlığa sahip (9.85mm) OnePlus 2 modelinde batarya 3300 mAh kapasiteliydi. Ancak büyük pil kapasitelerinin de kendine özel bazı dezavantajları var. Bunlardan belkide en önemlileri güvenlik ve uzun şarj süreleri.

Homtom ise uzun şarj problemini MediaTek'in "Pump Express Plus" isimli hızlı şarj teknolojisi ile çözmüş durumda. Açıklamaya göre bu teknoloji dev kapasiteli pilin 30 dakika şarj ile %75 doluluk oranına ulaşmasına yardımcı olabiliyor.

Diğer teknik özelliklere baktığımızda ise 5.5" HD çözünürlükte ekran, MT6735 çipset, 13 MP arka ve 5 MP ön kamerayı görüyoruz. Android 5.1 işletim sistemi ile birlikte gelecek akıllı telefonun arayüzünde Doogee'nin bazı özelleştirmelerine de yer verilecek. Eylül ayında satışa sunulacak modelin fiyatı ise açıklanmadı.