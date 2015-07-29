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Batarya yarışı kızışıyor! Doogee 6250 mAh kapasiteli yeni akıllı telefonunu duyurdu

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
3,9b
1
50
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Batarya yarışı kızışıyor! Doogee 6250 mAh kapasiteli yeni akıllı telefonunu duyurdu
 
Günümüzde üst seviye akıllı telefonlar artık 2K ekranda akıcı çalışabilen performans seviyesine gelmiş durumda. Performans sürekli yükselerek sorun olmaktan çıksa da pil süreleri hala aşılmayı bekleyen en büyük engellerden birisi.
Son dönemlerde bazı Çin'li üreticiler bu konu üzerinde oldukça fazla durmaya başladı. En son Innos D6000 modeli çift bataryası ile birlikte 6000mAh kapasite sunarak bu çıtayı oldukça yukarı çekmişti. Ancak Doogee isimli üreticinin geliştirdiği Homtom isimli yeni model bir adım öne geçmiş görünüyor.
9.9 mm kalınlığa sahip akıllı telefon 6250 mAh batarya kapasitesine sahip. Örnek olarak karşılaştırmak gerekirse kısa bir süre önce duyurulan ve neredeyse aynı kalınlığa sahip (9.85mm) OnePlus 2 modelinde batarya 3300 mAh kapasiteliydi. Ancak büyük pil kapasitelerinin de kendine özel bazı dezavantajları var. Bunlardan belkide en önemlileri güvenlik ve uzun şarj süreleri.
Homtom ise uzun şarj problemini MediaTek'in "Pump Express Plus" isimli hızlı şarj teknolojisi ile çözmüş durumda. Açıklamaya göre bu teknoloji dev kapasiteli pilin 30 dakika şarj ile %75 doluluk oranına ulaşmasına yardımcı olabiliyor.
Diğer teknik özelliklere baktığımızda ise 5.5" HD çözünürlükte ekran, MT6735 çipset, 13 MP arka ve 5 MP ön kamerayı görüyoruz. Android 5.1 işletim sistemi ile birlikte gelecek akıllı telefonun arayüzünde Doogee'nin bazı özelleştirmelerine de yer verilecek. Eylül ayında satışa sunulacak modelin fiyatı ise açıklanmadı.
 
Batarya yarışı kızışıyor! Doogee 6250 mAh kapasiteli yeni akıllı telefonunu duyurdu

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dr20mouse 4 yıl en beğenilen
1 cm'yi geçmedikce bol kapasiteli bataryaya bence kimse hayır demez. En ince telefonu alıp kendime tasma takmış gibi sürekli şarj cihazıyla uğraşmak gerçekten aptallık.
1 cm'yi geçmedikce bol kapasiteli bataryaya bence kimse hayır demez. En ince telefonu alıp kendime tasma takmış gibi sürekli şarj cihazıyla uğraşmak gerçekten a...
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interwap 4 yıl
Aracın aküsü bitince telefondan takviye yaparız.
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***Leopard*** 4 yıl
5.5 inc hd ekran,mt6735,6250 mah

Eger gercekten 6250mah ise telefonun sarji bitmez
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kaan0101 3 yıl
bataryanın telefonu var
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deligibiol 3 yıl kaan0101
Dün sabah şarjdan çıkattım bugün saat 14:00 %33 şarjım var 6gb internet paketim var deli gibi kullanıyorum.
6250/100*33=2062mah daha var yani. yarın sabahı da bitmez.
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arifakinti 3 yıl kaan0101
kaan0101
bataryanın telefonu var


Kendinden Powerbanklı telefon
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Meriçli 3 yıl
Yuzde sekiz sarj azmis demeyin hala nette dolasiyorum yuzde bir sarj dusmesi bile 15 20 dakikayi buluyor ekran acikken.adamlar isi cozmus 2gb ram var ve bos alan 1.4 gb bos alanla calisyor inanilmasi guc rakamlar.bunlar bu telefonu kewinlikle kacirmayin arkadaslar
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m.hüseyin 3 yıl Meriçli
Telefonu bereden temin ettiniz acaba?
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Meriçli 3 yıl
Telefonu bir haftadir kullaniyorum boyle bir telefon yok yok olamas bisey imkansis gibi sanki saka gibo geliyor hala bana.lgG2 lgg3 note4 asus zenfone2 huwaei mate7 elephone p5000 innos d6000 simdi ise homtom ht6 ..ne yaparsaniz yapin ne kadar kullanirsaniz kullanin uc gun sarj i gidiyor full acik 4gb internet paketim var evde wifi iste 3g daima nette dolasiyorum uc gun kewintisiz gidiyor suan yuzde sekiz ve 13.30 saat ekrab suresi var sarj yuzde sekiz en az bir saat daha cok rahat gidecektir
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deligibiol 3 yıl Meriçli
herşey iyide kamerası tatmin etmedi beni jiayu s3 kamerasından sonra berbat geldi.
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Mr. Jingles 4 yıl
Asıl beklenen gelişmeler şimdi oluyor. Diğer üreticiler ekran çözünürlüğüne, RAM'e abanacaklarına pile ağırlık vermeliler.
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aycibin 4 yıl
uzun şarj süresi de ne demek yahu? güncel telefonlar 2 saatte 2500mah dolduruyor da bu telefon 1000mah mi dolduruyor? bu da aynı sürede aynı kapasitede dolacak.1 saatte full dolan 1500mah'lik iphone'lar akşam olmadan kapanıyor.şikayet etmiş olmak için şikayet ediyorsunuz valla.
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FTX58 4 yıl
o bataryanın 30 dakkada %75 doluyorsa qualcomm bizi hızlı sarj muhabeti ile iyi düdüklüyormuş.
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SteveMeade 4 yıl
Heh işte bu konuda yiyin birbirinizi 15k 20k batarya yapın, 2k 4k ekran ne abi
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savinelli 4 yıl
Büyük üreticilerinki sadece estetik kaygı mı yoksa yüksek mah şarj olurken ısınma, yangın veya patlama gibi sorunlar yaşatır diye mi korkuyorlar acaba?
inşallah bundan sonraki s.dik yarışı batarya ile ilgili olur da en azından her özelliği uzun süreler adam akıllı kullanılabilen telefonlar taşırız. en büyük mah en ufak kasada gibi bir yarış hiç fena olmazdı :)
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berkcan123 4 yıl
Ram'i bilsek iyi olacaktı malum android.
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YüzüğüKayıpFrodo 4 yıl berkcan123
berkcan123

Ram'i bilsek iyi olacaktı malum android.

Ram 2 gb fiyat 180 dolar
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Angel of the Lord 4 yıl
Acaba büyük markalar bir bildikleri olduğu için mi bataryayı 4Ah'nin üzerine çıkarmıyorlar merak ediyorum. 4ah'ye çıkan da lenovo ve huawei zaten. Yoksa tamamen **nelik mi merak ettim.
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LastShip 4 yıl Angel of the Lord
Samsung daha 2600 mah s6 yi millete itelesin. 14nm lik islemciyle 5 saat ekrani goren halay cekiyo. Pili tek iyi giden cihaz 6+ tank gibi. Hem ios hem 2 cekirdekli ve isinmayan bi islemci ve gereksiz 2k degilde 1080p kullanan bi ekrana 2900 kusur mah lik bataryayla 1 gunde sarji bitirmek zorda olsa mumkun ama asla sabah tam sarjla ciktiginizda yari yolda birakmayan bi cihaz.
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kadirirdem 4 yıl
batarya efsane olmuş hızlı şarj olayıda çok iyiymiş neden böyle pilleri teknoloji devleri yapmıyor....
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silver0021 4 yıl kadirirdem
kadirirdem
batarya efsane olmuş hızlı şarj olayıda çok iyiymiş neden böyle pilleri teknoloji devleri yapmıyor....

Devler 3.3mm incelikte cihaz yapmanin hayalini kuruyorken bu dedigini beklemek imkansiz. Hangi üst model 9.9mm den çıkıyorki? Lenovo yada huwai gibi markalar estetik kaygi taşımıyor. Estetik diye diye elimizdekini kagida cevirdiler onuda nerden çalsak cirpsak diye bataryadan dem vurdular kullanicilara. Herhalde onumuzdeki 5 yil icinde 4mah test edilir ancak asla elimize düşmez.
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