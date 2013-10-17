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Bay Trail işlemci ile hazırlanan Acer Iconia W4 resmen tanıtıldı

5 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Bay Trail işlemci ile hazırlanan Acer Iconia W4 resmen tanıtıldı

İlk olarak geçtiğimiz Eylül ayında bir video içerisinde ortaya çıkan Acer Iconia W4 tablet bilgisayar modeli, bugün resmi olarak duyuruldu.
Windows 8.1 işletim sistemi üzerinde kurulan Acer Iconia W4 tablet bilgisayar modeli, teknik olarak dördüncü jenerasyon Intel dört çekirdekli Bay Trail Atom Z3740 işlemci, 2GB RAM miktarı ve 32GB ya da 64GB dahili depolama birimi ile geliyor. Üzerinde 178 derece görüş açısı sunabilen 8-inçlik 1280 x 800 piksel IPS dokunmatik ekran yer alan W4, dokunmatik ve LCD katmanların arasını azaltan Zero Air Gap isimli teknoloji ile parlamayı en düşük seviyeye getiriyor ve böylece dış mekanda rahatlıkla kullanılabilecek bir yapı ortaya koyuyor. Arkada 5 mega piksel, önde ise 2 mega piksel çözünürlüğünde kamera taşıyan tablet, 720 piksel 60p, 1080 piksel 30p video çekimi yapabiliyor. Kablosuz bağlantı tarafında Wi-Fi ve Bluetooth teknolojilerinden yarlanan Acer Iconia W4, bünyesinde micro HDMI, micro SD ve micro USB portlarını barındırıyor.
Klavye ünitesi, pasif stylus kalem ve harici batarya gibi aksesuarlar ile elde edilebilen Windows 8.1 tablet modeli Acer Iconia W4'ün 32GB'lık versiyonu 329$, 64GB'lık versiyonu ise 380$ fiyat etiketiyle Ekim ayından sonra satışa çıkıyor. Tabletin yanında aynı zamanda 2013 Microsoft Office ev ve öğrenci versiyonu da hediye ediliyor.
 
Bay Trail işlemci ile hazırlanan Acer Iconia W4 resmen tanıtıldı

http://www.slashgear.com/acer-iconia-w4-tablet-official-as-acer-tries-8-inch-windows-8-again-17301739/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
slmsoyle 5 yıl
Güzel cihaza benziyor 64 gb lık fiyatı 1000 liradan aşağıya olursa ve micro usb ile şarj ucu ayrı ayrı yerler olursa bence çok alıcısı olur
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haqy 5 yıl
Klavye tabletin yanında Hodor kalmış :)
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Reddemon35 5 yıl
8" Çok küçük özellikle tablet için yazılmış programlar bulmzk zorken en iyisi 10 civarı olanlar en azından dock station ile notebook olabiliyor
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eofdred 5 yıl
10-11" modeli görmek lazım ben hala ısınamadım bu küçük tabletlere iş yapmak için klavye lazım klavyesi zaten büyük tablet kadar e tabletin kendisi niye küçük olsun ki. bakalım...
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HeavyClocker 5 yıl
En sonunda uygun fiyatı ve Windows kullanan bir tablet,almayı düşünebilirim
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