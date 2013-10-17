Bay Trail işlemci ile hazırlanan Acer Iconia W4 resmen tanıtıldı





İlk olarak geçtiğimiz Eylül ayında bir video içerisinde ortaya çıkan Acer Iconia W4 tablet bilgisayar modeli, bugün resmi olarak duyuruldu.

Windows 8.1 işletim sistemi üzerinde kurulan Acer Iconia W4 tablet bilgisayar modeli, teknik olarak dördüncü jenerasyon Intel dört çekirdekli Bay Trail Atom Z3740 işlemci, 2GB RAM miktarı ve 32GB ya da 64GB dahili depolama birimi ile geliyor. Üzerinde 178 derece görüş açısı sunabilen 8-inçlik 1280 x 800 piksel IPS dokunmatik ekran yer alan W4, dokunmatik ve LCD katmanların arasını azaltan Zero Air Gap isimli teknoloji ile parlamayı en düşük seviyeye getiriyor ve böylece dış mekanda rahatlıkla kullanılabilecek bir yapı ortaya koyuyor. Arkada 5 mega piksel, önde ise 2 mega piksel çözünürlüğünde kamera taşıyan tablet, 720 piksel 60p, 1080 piksel 30p video çekimi yapabiliyor. Kablosuz bağlantı tarafında Wi-Fi ve Bluetooth teknolojilerinden yarlanan Acer Iconia W4, bünyesinde micro HDMI, micro SD ve micro USB portlarını barındırıyor.

Klavye ünitesi, pasif stylus kalem ve harici batarya gibi aksesuarlar ile elde edilebilen Windows 8.1 tablet modeli Acer Iconia W4'ün 32GB'lık versiyonu 329$, 64GB'lık versiyonu ise 380$ fiyat etiketiyle Ekim ayından sonra satışa çıkıyor. Tabletin yanında aynı zamanda 2013 Microsoft Office ev ve öğrenci versiyonu da hediye ediliyor.

http://www.slashgear.com/acer-iconia-w4-tablet-official-as-acer-tries-8-inch-windows-8-again-17301739/