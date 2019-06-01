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Bayrama Özel %75 Hosting İndirim Kampanyası

Türkiye’nin lider hosting firmalarından Vargonen, Ramazan Bayramına özel hosting kampanyası ile kullanıcılarına büyük indirimler sunuyor.
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Donanım Haber
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Türkiye’nin lider hosting firmalarından Vargonen, Ramazan Bayramına özel hosting kampanyası ile kullanıcılarına büyük indirimler sunuyor. Tüm web hosting paketlerinde geçerli %75’e varan indirimler ile en uygun fiyata hızlı ve kaliteli hosting satın alabilir, web sitelerinizi Vargonen kalitesi ile yayınlamaya başlayabilirsiniz.
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 Sınırsız Hosting, WordPress Hosting, Kurumsal Hosting ve Bayi Hosting paketlerinde "Sepette %75'e varan İndirim Kampanyası" ile rakipsiz fiyatlara  hosting  sahibi olun! Web sitenizi en uygun fiyatlarla hemen yayınlayın.

 Vargonen Hosting Paketlerinin Avantajları

•Sınırsız Kaynaklar:  Tüm web hosting paketlerinde sınırsız web sitesi açma, disk, trafik ve e-posta kaynakları ile hiç bir limite takılmadan tüm web projelerinizi barındırabilirsiniz.
•Ücretsiz cPanel ve Plesk: Hosting yönetiminde nüyük kolaylık sağlayan, hizmetiniz üzerinde tüm işlemleri kolayca yapabileceğiniz Türkçe arayüze sahip , dünyanın en çok tercih edilen hosting kontrol panellerine ücretsiz olarak sahip olabilirsiniz.
•%100 SSD Alt Yapı: Web sitenizin hızını etkileyen en önemli donanımlardan biri disk'lerdir. Vargonen sunucu alt yapısında standart mekanik diskler yerine, daha hızlı veri okuma ve yazma kapasitesine sahip olan SSD diskler kullanılmaktadır.
•Performanslı Donanımlar: Projelerinizin performansı ve devamlılığını sağlamak amacı ile tüm sunucularımızda işlemci, RAM ve diskler en iyi performansı sağlayacak şekilde yapılandırılmıştır.
•Yedekli Network: Hizmetlerinizin kesintiye uğramaması ve olası veri kayıpları yaşamamanız için sunucu ve network alt yapımızın tamamı yedekli olarak çalışmaktadır.
•Ücretsiz Teknik Destek: Web hosting hizmetiniz ile ilgili her türlü konuda sizlere yardımcı olmak için telefon, ticket ve canlı destek hattımız üzerinden bizlere ulaşabilir ve çözüm odaklı destek hizmetimizden faydalanabilirsiniz.

Bayram Kampanyası Katılım Koşulları

•Bayram kampanyası 28 Mayıs - 14 Haziran 2019 tarihleri arasında geçerlidir.
•Kampanya tüm hosting paketlerinde, yalnızca yeni alımlarda geçerlidir.
•Adet sınırı bulunmamaktadır. Her kullanıcı tek seferde ya da farklı zamanlarda dilediği kadar hosting satın alabilir.
•Kampanyada geçerli indirimler, sepette otomatik olarak uygulanır.
•Yenileme dönemlerinde, standart fiyatlar geçerlidir.
•Kampanya dahilinde alınacak hosting paketlerinde taşıma işlemi yapılamamaktadır.
•Aylık planlarda, Yalın hosting ve mail hosting paketlerinde geçerli değildir.
•Diğer indirim ve kampanyalar ile birleştirilemez.
•Kampanyaya katılan herkes, yukarıdaki koşulları peşinen kabul etmiş sayılır.
•Vargonen, kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

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dreamblue35 5 gün
her şey iyi güzelde firmada neden seedbox olmaz onu anlamıyorum ?
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canhoroz 1 hf.
İlk defa duyuyorum neresi "Türkiye’nin lider hosting firmalarından Vargonen". Reklam için yanlış hitapalrda bulunmayın. Bu sektörde çalışıyoruz biz de.
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Bay Robot 6 gün canhoroz
Türkiyenin kider kripto para borsası türkiyenin lider laptop markası dh ye reklam vereb yırtık dondan çıkae gibi lider oluveriyor
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kaptanos 1 hf.
Fiyatlar iyi ama servis kalitesi soru işareti
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