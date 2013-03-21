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Bazı Xperia Z modellerinde sebepsiz kapanma veya kullanım dışı kalma sorunları ortaya çıkmaya başladı

6 yıl
41,1b
1
157
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bazı Xperia Z modellerinde sebepsiz kapanma veya kullanım dışı kalma sorunları ortaya çıkmaya başladı

Sony'nin bu yılın başlarında tanıttığı ilk amiral gemi modeli Xperia Z, rakipleri ile sıkı bir mücadeleye hazırlanırken, bazı kullanıcıların yaşadığı problemler destek forumlarında kendisini göstermeye başladı.

Gelen bilgilere göre bazı Xperia Z modelleri hiçbir sebep yokken bir anda kapanıyor veya açık olmasına rağmen hiçbir tepkiye cevap vermeyen bir cihaz haline dönüşüyor. Kullanıcıların bir kısmı kapanan telefonları hard reset ile hayata döndürürken, bir kısmı ise hiç açılmayan bir telefonla karşılaşıyor. Gerek Sony gerekse Xda geliştirici sitelerinde paylaşılmaya başlayan sorunun nereden kaynaklandığı konusunda net bir bilgi yok.

Sony, sorunların bataryanın azalmasından kaynaklandığını belirtse de, tam dolu batarya ile problem yaşayan kullanıcılar da bulunuyor. Ancak firma sonraki güncellemede bir yama hazırlayacağının müjdesini verdi. Şimdilik güncellemenin ne zaman yayınlanacağı bilinmiyor.

http://www.phonearena.com/news/Some-Sony-Xperia-Z-models-are-turning-into-water-resistant-paperweights-Sony-to-offer-a-fix_id41065 Yorum Yaz
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jr2012 6 yıl en beğenilen
sadece bootloaderi kırılıp root yapılanlarda bu sorun çıkmış o kadar. onu da ses açma tuşu + güç tuşuna basılı tutunca birkaç saniye reset atılıyor ve düzeliyor. yani bildiğin bataryayı çıkartıp yeniden takmak işte. xda forumuna girin zaten 100% çözümdür bu. olayı abartmayı ve karalamayı seviyor bazı insanlar. habercilik bu işte.
sadece bootloaderi kırılıp root yapılanlarda bu sorun çıkmış o kadar. onu da ses açma tuşu + güç tuşuna basılı tutunca birkaç saniye reset atılıyor ve düzeliyor...
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1 Yanıt Yanıtla +128
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eulogy 6 yıl
Bu haberden sonra xperia z ye olan güvenim arttı.
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grolof 6 yıl
Ben sony nin daha doğrusu xperia z nin en az kusuru olan bir telefon olduğunu iddia ediyorum.Samsungun tüm galaxy serilerini kullandım.Samsungun ayda 2-3 defa güncelleme çıkarmasını siz destek olarakmı görüyorsunuz ben ise yazılımı beceremediğinden durmadan delikleri kapatmak için yama çıkarıyor.
Samsung daha almam demiyorum,özellik ve donanım olarak her zaman önde ama malzeme kalitesi ve dizayn olarak bence çok geride.
Ben 12 gündür xperia z kullanıyorum bootloader kilidini açmadan sadece root yaptım ve en ufak bir takılma yada kapnma görmedim kullanan bir kaç arkadaştanda en ufak bir şikayet duymadım.
Yanlış karalama insanları yanlış yönlendirir,hatta iki türlü ekran kullanmış dendi bir uygulama ile bakılınca tüm arkadaşların paneli sharp marka çıktı yani iyi olanı.
Gerek dizaynı gerek kalitesi ve sağlamlığı ile bence şu anda pıyasada olan en kaliteli telefon.Tabi kişiye göre değişir bu benim fikrim.
Ben sony nin daha doğrusu xperia z nin en az kusuru olan bir telefon olduğunu iddia ediyorum.Samsungun tüm galaxy serilerini kullandım.Samsungun ayda 2-3 defa ...
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DH Misafiri 1 yıl
2016 nın 11.ayında aldığım xperia xa 2017nin 11.ayında kendiliğinden kapanmaya başladı.kulaklık takıyorum kapanıyor şarza takıyorum kapanıyor interneti açıyorum kapanıyor.bazende öyle canı istedi diye kapanıyor.en az 10 denemeden sonra canı isterse açılıyor.düz kullanıcıyım öyle oyunla falan işimde olmaz.servise göndereceğim .ama eminimki ya problem yok yada kullanıcı hatası diyecekler.alsana 1499 lira çöpe....
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DH Misafiri 2 yıl
lanet olsun bu firmaya z5 aldım telefon 6 ayından itibaren ( android başlatılıyor ) diyor ve 3 -4 saat acılmıyor garantiye 3 defa verdim cihazda hiçbir sorun yok diyerek geri iade edildi lanet olsun sony telefonlara aklı olan kesinlikle almasın paranla rezil olma kardeşim alma
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cosx 2 yıl
z1 Compact hiç sorunsuz çalışırken küt diye gitti. Telefon maalesef açılmıyor. 2.5 yılda al at oldu telefon, var mı daha ötesi?
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DH Misafiri 2 yıl
Sony experia z3plus telefonum şarzı dolu iken bile kendi kendine kapanıyor ekranı gidiyor. En son dün konuşma yaparken ekranı gitti ben konuşmaya devam ettim sonra kapandı. Bir süre sonra açılıyor. Telefon bozuldu sandım moraller sıfır. Baktımki bu sorun çok kimsede var. Bu sorunu nasıl gidericez
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DH Misafiri 2 yıl
Sony Xperia Z telefonum üç gündür kendi kendine kapanıyor şebeke göstergesi bir anda sıfırlanıyor sonra tekrar düzeliyor beş on dk sonra yine aynı sorun oluyor bazen yarım saat bazen bir saatte bir ve söylediğim aralıklarda telefonun kapanma sorunu da var kapanma sorunu daha sık yaşanıyor bugün 10.11.2016 tarihi ve sabahtan beri on defa kapandı ve saat 10.30 dan beri de hiç açılmıyor açma tuşuna bastığım zaman sony yazısı geliyor ve gidiyor açılmıyor telefon. Hep Sony kullanıcısıyım ama bu sorun beni çıldırttı tam birini arayacağım hop kapanıyor internetten bir şeye bakacağım hop kapanıyor sorun neden kaynaklanıyor ve çözümü nedir?
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yahya4733 1 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Sony Xperia Z telefonum üç gündür kendi kendine kapanıyor şebeke göstergesi bir anda sıfırlanıyor sonra tekrar düzeliyor beş on dk sonra yine aynı sorun oluyor bazen yarım saat bazen bir saatte bir ve söylediğim aralıklarda telefonun kapanma sorunu da var kapanma sorunu daha sık yaşanıyor bugün 10.11.2016 tarihi ve sabahtan beri on defa kapandı ve saat 10.30 dan beri de hiç açılmıyor açma tuşuna bastığım zaman sony yazısı geliyor ve gidiyor açılmıyor telefon. Hep Sony kullanıcısıyım ama bu sorun beni çıldırttı tam birini arayacağım hop kapanıyor internetten bir şeye bakacağım hop kapanıyor sorun neden kaynaklanıyor ve çözümü nedir?

benim telim Z3 aynı sıkıntı bende de olmaya başladı yazılım atıyorum olmuyor çaresi ana kartın değişmesi oda sıkıntı o paraya yeni tel alırsın daha iyi sony i seviyorken böyle olması beni aşırı sinir etti sıkıntıyı hallettiysen benle paylaşırsan çok sevinirim kardeşim
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DH Misafiri 2 yıl
Sony experia z1 kendi kendine kapandı açılmıyor ne yapmalıyım
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DH Misafiri 2 yıl
Bende sonny z kullanıcısıyım, telefon arama yaparken ve mobil veri açtığımda kapanıyor bir türlü çzümünü buladım.
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DH Misafiri 2 yıl
Arkadaşlar telefonum Z5 kompak bugün başlayan bi sıkıntı var.telefonda bazı şeylerle ilgilendiğim sırada kendi kendine müzik açar oldu ve çüziği kapattığında saniyesinde tekrar açıyo sıkıntısı nedir
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coolblack1903 3 yıl
Bu fanlık yapanları anlamiyorum arkadas. Yahu sizin sansiniza suana kadar bisey olmamistir problem cikmamistir. Ama umarim cikar ve haddinizi bilirsiniz.Problemi yasayanlarin cogu kotulemiyor zaten. Ve birsuru para doktukletukleri cihazda yasadiklari problemlerini anlatmis cozum bekliyorlar.
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DH Misafiri 3 yıl
sony xperia z1 kullanıyorum. kapanma sorunu bendede başladı. root yaptırmadım hatta doğru düzgün oyun yada program bile yüklü değil ama yinede batarya %90 lardayken kapanıyor. herhangi bir çözüm bulan var mı bu soruna
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Taiki Kou 3 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
sony xperia z1 kullanıyorum. kapanma sorunu bendede başladı. root yaptırmadım hatta doğru düzgün oyun yada program bile yüklü değil ama yinede batarya %90 lardayken kapanıyor. herhangi bir çözüm bulan var mı bu soruna

Neden o zaman hem memnun olmayacağını gidip bile bile Sony alıyorsun?
Bir mesajında Z1 im kapandı bir mesajında Z kapandı bir mesajında M4 Aqua kapandı. 2.5 yıldan beri telefonların durduk yere kapanıyor. Hadi Z ve Z1 eski cihazlar onlar kapandıysa neyse de M4 Aqua nın öyle sorunu Yok.
Ben senin gerçekten bu kadar telefon alıp da kullandığına inanmıyorum 2.5 yıldır aynı şeyleri yazıyorsun hep.
Sen Sony i karalamak için elinden geleni yapıyorsun ardına koymuyorsun.
Yazık be ne diyeyim karalamak için kampanya başlatmışsın.
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