Bazı Xperia Z modellerinde sebepsiz kapanma veya kullanım dışı kalma sorunları ortaya çıkmaya başladı

Haber Editörü
Sony'nin bu yılın başlarında tanıttığı ilk amiral gemi modeli Xperia Z, rakipleri ile sıkı bir mücadeleye hazırlanırken, bazı kullanıcıların yaşadığı problemler destek forumlarında kendisini göstermeye başladı.
Gelen bilgilere göre bazı Xperia Z modelleri hiçbir sebep yokken bir anda kapanıyor veya açık olmasına rağmen hiçbir tepkiye cevap vermeyen bir cihaz haline dönüşüyor. Kullanıcıların bir kısmı kapanan telefonları hard reset ile hayata döndürürken, bir kısmı ise hiç açılmayan bir telefonla karşılaşıyor. Gerek Sony gerekse Xda geliştirici sitelerinde paylaşılmaya başlayan sorunun nereden kaynaklandığı konusunda net bir bilgi yok.
Sony, sorunların bataryanın azalmasından kaynaklandığını belirtse de, tam dolu batarya ile problem yaşayan kullanıcılar da bulunuyor. Ancak firma sonraki güncellemede bir yama hazırlayacağının müjdesini verdi. Şimdilik güncellemenin ne zaman yayınlanacağı bilinmiyor.
http://www.phonearena.com/news/Some-Sony-Xperia-Z-models-are-turning-into-water-resistant-paperweights-Sony-to-offer-a-fix_id41065 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Samsung daha almam demiyorum,özellik ve donanım olarak her zaman önde ama malzeme kalitesi ve dizayn olarak bence çok geride.
Ben 12 gündür xperia z kullanıyorum bootloader kilidini açmadan sadece root yaptım ve en ufak bir takılma yada kapnma görmedim kullanan bir kaç arkadaştanda en ufak bir şikayet duymadım.
Yanlış karalama insanları yanlış yönlendirir,hatta iki türlü ekran kullanmış dendi bir uygulama ile bakılınca tüm arkadaşların paneli sharp marka çıktı yani iyi olanı.
Gerek dizaynı gerek kalitesi ve sağlamlığı ile bence şu anda pıyasada olan en kaliteli telefon.Tabi kişiye göre değişir bu benim fikrim.