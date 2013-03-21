Bazı Xperia Z modellerinde sebepsiz kapanma veya kullanım dışı kalma sorunları ortaya çıkmaya başladı





Sony'nin bu yılın başlarında tanıttığı ilk amiral gemi modeli Xperia Z, rakipleri ile sıkı bir mücadeleye hazırlanırken, bazı kullanıcıların yaşadığı problemler destek forumlarında kendisini göstermeye başladı.





Gelen bilgilere göre bazı Xperia Z modelleri hiçbir sebep yokken bir anda kapanıyor veya açık olmasına rağmen hiçbir tepkiye cevap vermeyen bir cihaz haline dönüşüyor. Kullanıcıların bir kısmı kapanan telefonları hard reset ile hayata döndürürken, bir kısmı ise hiç açılmayan bir telefonla karşılaşıyor. Gerek Sony gerekse Xda geliştirici sitelerinde paylaşılmaya başlayan sorunun nereden kaynaklandığı konusunda net bir bilgi yok.





Sony, sorunların bataryanın azalmasından kaynaklandığını belirtse de, tam dolu batarya ile problem yaşayan kullanıcılar da bulunuyor. Ancak firma sonraki güncellemede bir yama hazırlayacağının müjdesini verdi. Şimdilik güncellemenin ne zaman yayınlanacağı bilinmiyor.

http://www.phonearena.com/news/Some-Sony-Xperia-Z-models-are-turning-into-water-resistant-paperweights-Sony-to-offer-a-fix_id41065