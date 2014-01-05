Beats hisselerinin satışı HTC'ye son çeyrekte kar getirdi

Haber Editörü
Akıllı telefon pazarında en iyi günlerini yaşadığı 2011 yılından bu yana sürekli bir düşüş içerisinde olan ve yılın üçüncü çeyreğinde tarihinde ilk kez zarar açıklayan HTC, yılın son çeyreğinde kar elde etmeyi başardı.
Firma, HTC One serisi satışları konusunda bir bilgi vermiyor ancak satışların yine beklentilerin altında kaldığı analiz uzmanları tarafından dile getiriliyor. HTC'yi son çeyrekte kara götüren ise Beats hisselerinin satışı oldu.
HTC, elindeki yüzde 25 Beats hissesini 265 milyon dolar karşılığında firmaya geri devretmişti. Bu nedenle yaklaşık 52 milyon dolar olan faaliyet zararı günün sonunda 10 milyon dolar net kar olarak firmaya döndü. Brüt kar ise 85 milyon dolar oldu. Analiz uzmanlarının beklentisi ise 57 milyon dolar zarar, 23 milyon dolar net kar şeklindeydi.
HTC son çeyrekte HTC One Max modeli ile biraz hareketlilik yaşayacağını düşünmüştü. Ancak raporlar modelin global pazarda varlık gösteremediğini ortaya koyuyor. Firmanın bu yıl ki amiral gemi modeli M8'den ise beklentisi büyük.
http://www.phonearena.com/news/Sale-of-Beats-Audio-stake-helps-HTC-turn-a-fourth-quarter-operating-loss-into-a-net-profit_id50944 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Zoe
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Sense
Lan insaf be !
Yöneticileri filan satsınlar orda da para gelir
Söyle rekabetçi bir fiyattan giriş yapsa hepsini top duman eder ama yapmıyor.
ürettiği telefonlara bak, rakiplerine göre ya donanımı düşük ya da fiyatı yüksek
mesela;
one x 1200 TL- S3 1000 TL
one 1600 TL - S4 1400 TL
one mini 1200 TL - S4 mini 1000 TL
one max 2GB ram, s600 - note 3 3GB ram, s800 + s-pen
desire x 768mb ram - S3 mini 1 GB ram + ön kamera
şimdi kimse kalkıp da premium hissi falan demesin, fiyat en önemli kriterlerden biridir ki htc donanım olarak da en iyisi değil bunu ben demiyorum satış rakamları söylüyor.
edit: eksileyenler neyin kafasında :)
ben ne htc'nin ne de samsung'un sahibiyim. ben burda sadece gerçek fiyatları karşılaştırdım
htc bu fiyatlarla 2 seneye batar, çinliler glabal piyasaya açılmak üzere.
birde kalkmışlar one max'tan medet umuyorlar. o fiyata note 2 al, en azından gerçek bir phablet kullanmış olursun. hadi diyelim ki one'dan daha yüksek donanımlı yapmak istemedi o zaman fiyatı neden o kadar yüksek tutuyorsun, bak mesela galaxy mega'ya düşük donanım düşük fiyat.
ayrıca benim en son kullandığım samsung E250 haha :)
@crashris
Hocam ben iki cihazıda oldukça kullandım. Sahibi değildim ama fikir verecek kadar kullandım. G2 güzel cihaz fiyatı da iyi ama telefonu eline aldığında çıtır çıtır sağından solundan ses çıkarıyor. Kalite hissi çok düşük. cpu ve gpu'lar farklı ama iki cihazda da real racing 3'ü frame atlamaları ile oynuyorsun. Neyime yaradı şimdi son nesil gpu? Farkını belki 1 sene sonra ortaya çıkaracak ama ozaman da snapdragon 805 çıkacak, 800 çöp diyecekler. Developerlar android optimizasyonuna önem vermediği sürece son nesil ile bir önceki nesil donanımının çok fark ettiğini düşünmüyorum. Kullandığım g2'de arayüz takılmaları da vardı. Kamera'nın yazılımsa problemleri vardı reset atmadan kamera üzerinden görüntü alamıyordun mesela ara ara. Bu konulardan şikayetçi olanlar da var zaten. 4.4 ile iyileştirirler umarım da kullanıcıları daha memnun kalır.
Ben g2 alabilirim belki diyordum plastik kasasına rağmen ama epey inceleyince donanım farkının malzeme kalitesi farkından daha az olduğunu gözlemledim. Pili dışında çok büyük bir artısını göremiyorum.
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