Beats hisselerinin satışı HTC'ye son çeyrekte kar getirdi

Akıllı telefon pazarında en iyi günlerini yaşadığı 2011 yılından bu yana sürekli bir düşüş içerisinde olan ve yılın üçüncü çeyreğinde tarihinde ilk kez zarar açıklayan HTC, yılın son çeyreğinde kar elde etmeyi başardı.





Firma, HTC One serisi satışları konusunda bir bilgi vermiyor ancak satışların yine beklentilerin altında kaldığı analiz uzmanları tarafından dile getiriliyor. HTC'yi son çeyrekte kara götüren ise Beats hisselerinin satışı oldu.





HTC, elindeki yüzde 25 Beats hissesini 265 milyon dolar karşılığında firmaya geri devretmişti. Bu nedenle yaklaşık 52 milyon dolar olan faaliyet zararı günün sonunda 10 milyon dolar net kar olarak firmaya döndü. Brüt kar ise 85 milyon dolar oldu. Analiz uzmanlarının beklentisi ise 57 milyon dolar zarar, 23 milyon dolar net kar şeklindeydi.





HTC son çeyrekte HTC One Max modeli ile biraz hareketlilik yaşayacağını düşünmüştü. Ancak raporlar modelin global pazarda varlık gösteremediğini ortaya koyuyor. Firmanın bu yıl ki amiral gemi modeli M8'den ise beklentisi büyük.