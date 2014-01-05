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Beats hisselerinin satışı HTC'ye son çeyrekte kar getirdi

5 yıl
7,3b
1
46
Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Beats hisselerinin satışı HTC'ye son çeyrekte kar getirdi

Akıllı telefon pazarında en iyi günlerini yaşadığı 2011 yılından bu yana sürekli bir düşüş içerisinde olan ve yılın üçüncü çeyreğinde tarihinde ilk kez zarar açıklayan HTC, yılın son çeyreğinde kar elde etmeyi başardı.

Firma, HTC One serisi satışları konusunda bir bilgi vermiyor ancak satışların yine beklentilerin altında kaldığı analiz uzmanları tarafından dile getiriliyor. HTC'yi son çeyrekte kara götüren ise Beats hisselerinin satışı oldu.

HTC, elindeki yüzde 25 Beats hissesini 265 milyon dolar karşılığında firmaya geri devretmişti. Bu nedenle yaklaşık 52 milyon dolar olan faaliyet zararı günün sonunda 10 milyon dolar net kar olarak firmaya döndü. Brüt kar ise 85 milyon dolar oldu. Analiz uzmanlarının beklentisi ise 57 milyon dolar zarar, 23 milyon dolar net kar şeklindeydi.

HTC son çeyrekte HTC One Max modeli ile biraz hareketlilik yaşayacağını düşünmüştü. Ancak raporlar modelin global pazarda varlık gösteremediğini ortaya koyuyor. Firmanın bu yıl ki amiral gemi modeli M8'den ise beklentisi büyük.

http://www.phonearena.com/news/Sale-of-Beats-Audio-stake-helps-HTC-turn-a-fourth-quarter-operating-loss-into-a-net-profit_id50944 Yorum Yaz
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DH Misafiri 5 yıl en beğenilen
Samsung plastik oyuncak olarak kaldığı sürece htc Premium olarak kalacaktır one serisi her şeyi açıklıyor insanlar işçilik ve malzeme kalitesi arıyor ses ve ekran ile birlikte htc number 1 ;)
Samsung plastik oyuncak olarak kaldığı sürece htc Premium olarak kalacaktır one serisi her şeyi açıklıyor insanlar işçilik ve malzeme kalitesi arıyor ses ve ekr...
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enzomaresca 5 yıl
Htc one gibi mükemmel bir telefonun s4 gibi plastik yığınına geçilmesi yazık gerçekten. M8 modeli ile inşallah hak ettiği yere tekrar gelecek htc ..
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SuperSantorelli 5 yıl
Htc'ı htc yapan bellı ozellıkler var.

Zoe

Ekran Paneli

Ses aktarımı

Sense
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tupacamaru 5 yıl
Htc piyasayi analiz etmekte hep gecikiyor malesef buda satislarina yansiyor hey htcyi yoneten kardesin sen bir apple degilsinki cikardigin telefonunu 2 yil boyunca sabit fiyatta tutasin bunu apple yuceltmek icin soylemedim yanlis anlasilmasin marka degeri denen bisey var ,iyisi veya kotusu diye tartisma acmak istemem ama android camiasinin satis bazinda piri olan samsung bile amiral gemilerini cikarir cikarmaz patlatiyor reklami 2 ayda reklam parasini amorti ettikten sonrada fiyat kiriyorki baska markalara meydan vermemek icin ha bide beats chipiyle övünuyordun elinde kozlardan birini daha kaybettin yazik valla htcye.
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Hi Guy 5 yıl
Şu s4'e s3'den farkı yok diyenler
LG G2'ye discovery'nin süslenmiş hali diyenler
neyin kafasında tamam HTC ONE ses kalitesi malzeme kalitesi olarak çok iyi ama haricinde ne artısı var merak ediyorum
Lan insaf be !
Yöneticileri filan satsınlar orda da para gelir
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1.1.1.1 5 yıl
Adam akıllı bir fiyat politikaları yok
Söyle rekabetçi bir fiyattan giriş yapsa hepsini top duman eder ama yapmıyor.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
htc fiyat konusunda tok kullanıcı olduğu sürece bu böyle devam eder
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enzomaresca 5 yıl
Htc one gibi mükemmel bir telefonun s4 gibi plastik yığınına geçilmesi yazık gerçekten. M8 modeli ile inşallah hak ettiği yere tekrar gelecek htc ..
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emirar 5 yıl
yeni cihaz çok daha iyi olacak. beklemekle en iyisini yapıyorsunuz
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Fenomenon 5 yıl
htc batmayı fazlasıyla haketti.

ürettiği telefonlara bak, rakiplerine göre ya donanımı düşük ya da fiyatı yüksek

mesela;

one x 1200 TL- S3 1000 TL

one 1600 TL - S4 1400 TL

one mini 1200 TL - S4 mini 1000 TL

one max 2GB ram, s600 - note 3 3GB ram, s800 + s-pen

desire x 768mb ram - S3 mini 1 GB ram + ön kamera

şimdi kimse kalkıp da premium hissi falan demesin, fiyat en önemli kriterlerden biridir ki htc donanım olarak da en iyisi değil bunu ben demiyorum satış rakamları söylüyor.

edit: eksileyenler neyin kafasında :)
ben ne htc'nin ne de samsung'un sahibiyim. ben burda sadece gerçek fiyatları karşılaştırdım
htc bu fiyatlarla 2 seneye batar, çinliler glabal piyasaya açılmak üzere.
birde kalkmışlar one max'tan medet umuyorlar. o fiyata note 2 al, en azından gerçek bir phablet kullanmış olursun. hadi diyelim ki one'dan daha yüksek donanımlı yapmak istemedi o zaman fiyatı neden o kadar yüksek tutuyorsun, bak mesela galaxy mega'ya düşük donanım düşük fiyat.
ayrıca benim en son kullandığım samsung E250 haha :)
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ensar_cakmak 5 yıl
Koskoca firma ne hale geldi
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Jacobıan 5 yıl
biraz fiyatı düşüreceksin kusura bakma güncellemeyi de eksik etmeyeceksin bak o zaman noluyor
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MajestiC 5 yıl
Fiyatı falan düşürmesin. Bu kalitede üretmeye devam edecekse yüksek fiyatında sorun görmüyorum. Aynı kalitede üretip de fiyat düşürmek biraz zor o açıdan. Plastik kasalı cihazlardan sonra htc one eşekten inip ata binmeye benziyor. Verdiği kalite hissi tartışılmaz.

@crashris

Hocam ben iki cihazıda oldukça kullandım. Sahibi değildim ama fikir verecek kadar kullandım. G2 güzel cihaz fiyatı da iyi ama telefonu eline aldığında çıtır çıtır sağından solundan ses çıkarıyor. Kalite hissi çok düşük. cpu ve gpu'lar farklı ama iki cihazda da real racing 3'ü frame atlamaları ile oynuyorsun. Neyime yaradı şimdi son nesil gpu? Farkını belki 1 sene sonra ortaya çıkaracak ama ozaman da snapdragon 805 çıkacak, 800 çöp diyecekler. Developerlar android optimizasyonuna önem vermediği sürece son nesil ile bir önceki nesil donanımının çok fark ettiğini düşünmüyorum. Kullandığım g2'de arayüz takılmaları da vardı. Kamera'nın yazılımsa problemleri vardı reset atmadan kamera üzerinden görüntü alamıyordun mesela ara ara. Bu konulardan şikayetçi olanlar da var zaten. 4.4 ile iyileştirirler umarım da kullanıcıları daha memnun kalır.

Ben g2 alabilirim belki diyordum plastik kasasına rağmen ama epey inceleyince donanım farkının malzeme kalitesi farkından daha az olduğunu gözlemledim. Pili dışında çok büyük bir artısını göremiyorum.
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