Bekleyiş sona erdi; AMD'nin yeni nesil Fusion-A işlemcilerini konuştuk

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Brazos platformuyla birlikte netbook'lar için hazırladığı Fusion işlemcilerini Ocak ayında pazara sunan AMD, yaklaşık beş yıldır konuşulan performans odaklı Fusion-A serisi işlemcilerini ve bu işlemcilerin kullanıldığı mobil oldaklı Sabine platformunu ise yeni duyurdu.
Yakında masaüstü versiyonları da gelecek olan Fusion-A serisi işlemcileri, AMD'nin bu konudaki en yetkin isimlerinden biri olan Raymond Dumbeck ile Berlin'de konuştuk.
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Ülkemizde ana haber bülteni sunucuları bile İngilizce röportaj yapamazken, yapanlar önceden hazırlanmış soruları kağıttan okurken, adam Almanya'ya gitmiş, yönetici yakalamış üstelik teknik bir konuda peşpeşe sorular yöneltmiş.
Telaffuz konusuna takılanlar için çok basit bir yöntem var, aynanın karşısına geçin ve kendi dilinizde yani Türkçe olarak kendinizle röportaj yapın, işte o zaman ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacaksınız.
Her alanda Fx57 gibi çalışkan insanlarımız olsa bu ülke başka bir noktada olur.