Bekleyiş sona erdi; AMD'nin yeni nesil Fusion-A işlemcilerini konuştuk

Brazos platformuyla birlikte netbook'lar için hazırladığı Fusion işlemcilerini Ocak ayında pazara sunan AMD, yaklaşık beş yıldır konuşulan performans odaklı Fusion-A serisi işlemcilerini ve bu işlemcilerin kullanıldığı mobil oldaklı Sabine platformunu ise yeni duyurdu.

Yakında masaüstü versiyonları da gelecek olan Fusion-A serisi işlemcileri, AMD'nin bu konudaki en yetkin isimlerinden biri olan Raymond Dumbeck ile Berlin'de konuştuk.