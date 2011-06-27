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Bekleyiş sona erdi; AMD'nin yeni nesil Fusion-A işlemcilerini konuştuk

7 yıl
57,2b
1
İşlemci
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Brazos platformuyla birlikte netbook'lar için hazırladığı Fusion işlemcilerini Ocak ayında pazara sunan AMD, yaklaşık beş yıldır konuşulan performans odaklı Fusion-A serisi işlemcilerini ve bu işlemcilerin kullanıldığı mobil oldaklı Sabine platformunu ise yeni duyurdu.
Yakında masaüstü versiyonları da gelecek olan Fusion-A serisi işlemcileri, AMD'nin bu konudaki en yetkin isimlerinden biri olan Raymond Dumbeck ile Berlin'de konuştuk. 
 

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fx57 7 yıl en beğenilen
@Chris Brown, grafik konusunda ciddi farklar var. Pil süresi ise çok ilginç, AMD en az grafik kalitesi kadar pil süresinin de daha iyi olduğunu her fırsatta dile getiriyor. Kimle konuştuysak hepsi ağız birliği edermişçesine 11 saat pil ömründen bahsediyordu. Fusion-A serisi için özel incelemelerimiz de olacak.
@Chris Brown, grafik konusunda ciddi farklar var. Pil süresi ise çok ilginç, AMD en az grafik kalitesi kadar pil süresinin de daha iyi olduğunu her fırsatta dil...
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artenis 7 yıl
11 saat pilin patenti apple da olabilir ;)
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DH Misafiri 7 yıl
Uluslararası lojistik alanında çalışıyorum ve işim gereği İtalyanlar, Ruslar ve Fransızlar ile çok sık bir araya geliyorum. Onların İngilizce kelimeleri telaffuzlarının yanında Fx57 anadan doğma İngiliz gibi kalır.
Ülkemizde ana haber bülteni sunucuları bile İngilizce röportaj yapamazken, yapanlar önceden hazırlanmış soruları kağıttan okurken, adam Almanya'ya gitmiş, yönetici yakalamış üstelik teknik bir konuda peşpeşe sorular yöneltmiş.
Telaffuz konusuna takılanlar için çok basit bir yöntem var, aynanın karşısına geçin ve kendi dilinizde yani Türkçe olarak kendinizle röportaj yapın, işte o zaman ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacaksınız.
Her alanda Fx57 gibi çalışkan insanlarımız olsa bu ülke başka bir noktada olur.
Uluslararası lojistik alanında çalışıyorum ve işim gereği İtalyanlar, Ruslar ve Fransızlar ile çok sık bir araya geliyorum. Onların İngilizce kelimeleri telaffu...
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D3monHunter 7 yıl
Röportaj için teşekkürler daha fazlasını görmek isteriz.
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f(x) 7 yıl
Vay röportaj yapılması çok hoşuma gidiyor iyi firmalar ile...
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fatihcanery 7 yıl
bazı sivriler her haltı eleştirmekle kendilerini iyi hissediyor galiba.Böyle insanlara ağzınla kuş tut,kuş ağızla mı tutulur diye söylenirler.neyse güzel röportaj olmuş hocam ağzınıza sağlık,daha iyisini yapsınlar buraya koysunlar bizde tebrik edelim.
konuyla ilgili de şunları söylemek gerekir,fusion geç çıktı ama beklenenleri karşılayacak.pil ömrü çok güzel ,hele vaat ettikleri performansı sunuyorsa.tabletlerde de görmek istiyoruz,hd keyifli olacaktır tablette
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DH Misafiri 7 yıl
Çok güzel röportaj olmuş. Ellerinize sağlık.
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blue55 7 yıl
Gerekli bir röportaj tercih edilmi$
emeğinize sağlık
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escapethelife 7 yıl
güzel röpörtaj. benim anlamadığım konu işlemci karşılaştırma yerindeki i7 nin deli gibi takılması :D nası olabilir ki böyle bişey corequad la bile bu kadar takılma mümkün değil i7 serisi çok güçlü bir seri
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DH Misafiri 7 yıl
Erdi-Fx57 abi tüm haberlerinizi takip ediyorum ve sizin gibi olmak istiyorum. Nasıl bir plan yapmalıyım yani hangi üniversiteye gitmeli, hangi konulara ağırlık vermeliyim. 17 yaşındayım ve sizinki gibi bir kariyer çizmek istiyorum.
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AndryTR 7 yıl
Bence irdelenmesi gereken fx57'nin ingilizceyi konuşma şekli olmamalı. Madem bu kadar çok ingilizce biliyorsunuz, madem telaffuzunuz bu kadar iyi; buyrun gidin oraya, o adamlarla siz röportaj yapın. Bizler de görelim nasıl konuşuluyormuş. fx57 gitmiş röportaj yapmış, video yayınlamış; bir teşekkür edeceğinize "ingilizceniz niye böyle?" diye sormak kusura bakmayın ama don giymeden gömlek seçmeye benzemiş. Türkiye'yi yurt dışında yeteri kadar rezil eden siyasetçilerimiz, ünlülerimiz ve bilumum garip insanlarımız var. Onları görmeden başkalarına laf atmayınız...

Ayrıca ingilizlerin bir boyu muyuz da kusursuz bu dili konuşmak zorundayız? Kendileri bile çok dikkat etmiyor nasıl konuştuklarına biz niye edelim? Fransızların ya da almanların ingilizce konuşma şekillerini biliyor musunuz? Garip garip telaffuzlar, ne idiği belirsiz kelimeler. Bunları bilmeden, görmeden rezalet kavramını kullanmayınız. Yok yere sinirlendiriyorsunuz insanları.

DH Misafiri

Erdi-Fx57 abi tüm haberlerinizi takip ediyorum ve sizin gibi olmak istiyorum. Nasıl bir plan yapmalıyım yani hangi üniversiteye gitmeli, hangi konulara ağırlık vermeliyim. 17 yaşındayım ve sizinki gibi bir kariyer çizmek istiyorum.

Siz gidin istediğiniz bölümü bitirin. Hatta idealinizde ne varsa onu okuyun. Bilgisayar ve teknolojiye olan merakınızı kaybetmediğiniz sürece fx57 gibi olabilirsiniz. Bunun okulu, üniversitesi ya da bölümü yok. Kendinizi ne kadar geliştirdiğinizle ilgili. Hepsi bu...
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DH Misafiri 7 yıl
Ülkemizin bir gerçeği var, kimileri 24 saat boyunca PC başından kalkmaz ve sadece yersiz eleştrilerde bulunarak, birşeyleri kararlamaya giderler. Sgnr'nin yorumu da bana bunu hatırlattı.
İngilizce konusunda her zaman için herkesten daha iyi birileri vardır. Ama bu benim için önemli, hem de hiç önemli değil. Bu videoda öğrenmek istediğimiz öğrendim, almak istediğimi aldım. Editörümüz de başarılı bir iş çıkartmış, tebrikler.
@sgnr, yurt dışındaki adam senin gibi düşünmez, kıyafete bakmaz içerisindekine bakar. Çok süper İngilizce konuşan ama teknik konulara hakim olmayan milyonlarca insan var, AMD ne yapsın bunlar. Burada önemli olan konuya hakimmiyettir, ondan sonrasını ister siz konuşmuşssunuz ister tercüman kullanmışsınız hiç fark etmez.
Küresel gerçekleri bilmeden, evin camından dışarı bakıp dünyayı görüyormuş gibi mesajlar atarak yorum kirliliği yapmayalım bence
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Mimar SaNAN 7 yıl
güzel bir röportaj olmuş .. emeğe saygı
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sgnr 7 yıl
Harika gelişmeler bunlar açıkçası ben pek umutlu değildim AMD'den. Amd 1090 x6 kullanıyorum iş yerinde. Yandaki pc intel i7 980extereme ve renderda beni neredeyse ikiye katlıyor bu çok sinir bozucu. Tabi genede şikayet edemem çünkü birinin fiyatı 2000 dolara yakın diğeri 400 dolar.
Umarım yeni gelenler bu tabloları değiştirir.
İngilizce kullanımınız gerçekten rezil seviyede keşke önceden çalışsaydınız biraz. Belli ki heycan yapmışsınız. (Bizim için sorun değil belki ama orda Türkiye'yi temsil ediyorsunuz. Çat pat konuşma ile röportaj yapılmasını doğru bulmuyorum.
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acbold 7 yıl

sgnr
İngilizce kullanımınız gerçekten rezil seviyede keşke önceden çalışsaydınız biraz. Belli ki heycan yapmışsınız. (Bizim için sorun değil belki ama orda Türkiye'yi temsil ediyorsunuz. Çat pat konuşma ile röportaj yapılmasını doğru bulmuyorum.



Bir Türk Türkçe konuşamamış da Türkiye'yi rezil etmiş gibi yorum atıyorsunuz. İngilizce bu ne kadar ulusal bir dil olsada.bizim dilimiz değil. Rezil olunacak bir konu yok.Başarısız olunabilir fakat rezil derecede diye birşey söz konusu olamaz.
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vidoko 7 yıl
en çok hoşuma giden noktada harici ekran kartıyla beaber otomatik grafik preformansının artması çok iyi bence..
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inistanbul 7 yıl
notebooklarda ne zaman göreceğiz bu sistemi?
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UzmaN345 7 yıl
Güzel bir röportaj olmuş. Teşekkürler.
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