Beyaz Lumia 800 versiyonu bu ay piyasaya çıkıyor

Mobil telefon segmentinde ayrı bir önem verilen beyaz renkli versiyonlar, genelde diğer renkteki versiyonların piyasaya çıkışından biraz sonra satışa sunuluyor. Nokia'nın yaklaşık 1.2 milyon civarında satış yapan Windows Phone işletim sistemi yüklü Lumia ailesinin ilk üyesi olan Lumia 800, bu kez beyaz renkli olarak tüketicilerin karşısına çıkacak.





Nokia tarafından resmi olarak onaylanan beyaz renkli Lumia 800 versiyonu Şubat ayının sonlarına doğru piyasaya sürülecek. 420 Avroluk fiyatında bir değişiklik yok.





Beyaz renkli Lumia 800 ilk etapta İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda, İskandinavya, Finlandiya, Polonya ve İsviçre'de piyasaya çıkacak.





3.7 inçlik AMOLED ClearBlack dokunmatik ekran, 1.4GHz hızında çalışan işlemci, Adreno 205 grafik birimi, 512MB RAM, 8MP Carl Zeiss lensli arka kamera, 16GB depolama kapasitesi, 720p video kaydı gibi özellikler sunan Lumia 800, ilk olarak açık mavi, morumsu kırmızı ve siyah renk seçenekleriyle piyasaya sürülmüştü.



