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Beyaz Lumia 800 versiyonu bu ay piyasaya çıkıyor

7 yıl
5,7b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Mobil telefon segmentinde ayrı bir önem verilen beyaz renkli versiyonlar, genelde diğer renkteki versiyonların piyasaya çıkışından biraz sonra satışa sunuluyor. Nokia'nın yaklaşık 1.2 milyon civarında satış yapan Windows Phone işletim sistemi yüklü Lumia ailesinin ilk üyesi olan Lumia 800, bu kez beyaz renkli olarak tüketicilerin karşısına çıkacak.

Nokia tarafından resmi olarak onaylanan beyaz renkli Lumia 800 versiyonu Şubat ayının sonlarına doğru piyasaya sürülecek. 420 Avroluk fiyatında bir değişiklik yok. 

Beyaz renkli Lumia 800 ilk etapta İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda, İskandinavya, Finlandiya, Polonya ve İsviçre'de piyasaya çıkacak. 

3.7 inçlik AMOLED ClearBlack dokunmatik ekran, 1.4GHz hızında çalışan işlemci, Adreno 205 grafik birimi, 512MB RAM, 8MP Carl Zeiss lensli arka kamera, 16GB depolama kapasitesi, 720p video kaydı gibi özellikler sunan Lumia 800, ilk olarak açık mavi, morumsu kırmızı ve siyah renk seçenekleriyle piyasaya sürülmüştü.
Beyaz Lumia 800 versiyonu bu ay piyasaya çıkıyor
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KNTLG 7 yıl en beğenilen
işletim sisteminden falan anlamam ama Tasarım 10 numara olmuş
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DH Misafiri 6 yıl
aslında nokıa n9 gibi tasarımı olsun android gibi uygulaması olsun belle gibi ev ekranı ve menüsü iOS gibi güvenilir olsun ve GALAXY S3 gibi donanımı olsun o zaman alırım nokıa yı
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DH Misafiri 6 yıl
dun aldım rusyadan 16000 rubleye, yaklasık 920 mılyon. en azından turkıyedekı gıbı vergı odemıyorum.. cok guzel ve sık bır telefon dıger telefonlar gıbı sım kart degısımınde veya hafıza kartı gıbı sorunu yok... kasa kapalı tamamen yukarıdan sadece kulaklık,sım kart ve usb gırısı var o kadar. boyelıkle kasayı cıkart tak derdınız yok. ayrıca fılın yapısı super ben saatlerce kullandım fılm ızledım ınternete gırdım muzık ve bu sekılde bıle 2 gun de anca bıttı sarjı.menuler cok hızlı ve kolay,offıce programı var exel ve world yazabılıyorsunuz.16 gbyt hafızası var ama 25 gbyt hafıza deposunu extra programın ıcınde verıyorlar yanı bu da sıze 16+25=41 gbyt hafıza demek. fılm seyretme super,ben cok begendım hele beyazını aldım kasanın yapısı dıgerler mavıikırmızı ve sıyah modellerıne gore daha guzel parlak... yanı cok memnunumn tavsıye ederım
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DH Misafiri 7 yıl
samsung altın kaplamada yapsa tellerini hep aynı bi kere deneyeyim dedim verem oldum nokia symbian da kullansa windows ta kullansa samsung dan her zaman daha kaliteli cihazlar yapıyor, hele galaxy s2 yi elime aldım oyucaklarda bile daha saglam kapar kullanıyolar, illaki androidli telefon sa htc kliteli bari
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afk1905 7 yıl
Kesinlikle katılıyorum yorumunuza. Görüntü kalitesi ve donanım iyi olmasına rağmen kasalar pek tatmin etmiyor beni o yüzden cep telefonu işinde Samsung'a yanaşmak istemiyorum pek.
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DH Misafiri 7 yıl
Lcn-80
Şunu söyleyeyim İnternet hızı ve kolaylığı bakımından bence hala SGS2 birinci olabilir ancak Nokianın dizayn anlayışı ve kalitesinin önüne kimsenin geçemeyeceğini düşünüyorum şuan Samsung kullanıyorum ama tabiiki klasik laflardan biri olan.... Kim ne derse desin Nokia.

arakdşm gir youyuba karlştrma videosunu izlde gör s2 mi yoksa lumıa mı görcksn nokıanın fakını tek çekirdekle nasl geçmş çift çekirdekli s2 yi hata biraz daha bakatsan videolara ayfon 4 bile geşyoo hızda. bu arada lumıanın açlş hızı 14 sn iken ayfonun 23 sn buda ayrı bifark...ayrca bu telfon kasası cve ekranı çzlmyoo bu malzme kaltsni ortaya koyuyo nokıanınç
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afk1905 7 yıl
Bazı kullanıcılar Gorilla Glass çizilmiyor diyor ama örneğin anahtarlar ve telefon aynı cepte olursa yine kılcal çizikler oluşturuyor. Tabi derin çizikler veya camın kırılması cidden çok güç
Aklınızda olsun çizilmiyor diye rahat davranmayın.
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DH Misafiri 7 yıl
Lcn-80
Şunu söyleyeyim İnternet hızı ve kolaylığı bakımından bence hala SGS2 birinci olabilir ancak Nokianın dizayn anlayışı ve kalitesinin önüne kimsenin geçemeyeceğini düşünüyorum şuan Samsung kullanıyorum ama tabiiki klasik laflardan biri olan.... Kim ne derse desin Nokia.

Ya şu lumıanın yotubeda vıdeolarnı ızlyn görun s2 mı yoksa lumıamı ınternet hızı olarak önde tek cekrdklı lumıanın cift cekrdklı s2 gectgnı görcksnz hata lumıa 800 un ayphone 4 tn ble hzli bununda weosu war ayrca lumıa 14 snyde açlrken ayfon 4 23 sn açlyo buda ayrı br fark
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mert1907 7 yıl
Wp her zaman ilgimi cekmistir hatta hala da cekiyor ki kotu demek imkansiz.Derli topludan kastim metro yu yeni kullanacak birisinin zor alisacagini dusundugum icin demistim.Yani ozelliklede mavi zemine tek renk simgeler yerine biraz daha goze hitap eden simgeler olsaydi ki bana gore Microsoft bunu iyi beceren bi firma daha guzel olurdu.
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web17400 7 yıl
Bb storm kullanıyorum ama windows phone'lara ayrı bir sempatim var kasa olarak nokia ve htc önde.Bence wp'lar donanım olarak geride ama donanımdan kastım işlemci,ram vb. değil ekran çözünürlüğü gibi bizi direkt olarak etkileyen yönler.Malum rakipler 1280x720'ye ulaştılar umarım wp8'de de görürüz gerisi zaten sorun değil microsoft bu sefer sağlam geliyor.
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Húrin 7 yıl
mert1907
Onu bunu bilmemde çok şık duruyor cihaz ya.Hem WP7 öyle kötü bir sistem değil biraz Metroda oynama yapsalar daha derli toplu olsa tadından yenmez.

Piyasadaki en derli toplu işletim sisteminden bahsettiğinin farkındamısın. :D Lumia serisinin tasarımı diğer kopya telefonlardan farklı olduğu için bana göre en iyi tasarıma sahip telefon. Ki beyazda çok yakışmış
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PaFuSS 7 yıl
gerçekten şık olmuş sırf şekli için bile alınabilir...
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mert1907 7 yıl
Onu bunu bilmemde çok şık duruyor cihaz ya.Hem WP7 öyle kötü bir sistem değil biraz Metro'da oynama yapsalar daha derli toplu olsa tadından yenmez.
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simaros 7 yıl mert1907
mert1907
Onu bunu bilmemde çok şık duruyor cihaz ya.Hem WP7 öyle kötü bir sistem değil biraz Metro'da oynama yapsalar daha derli toplu olsa tadından yenmez.

Derli toplu derken kastın ne?
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