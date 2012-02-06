Beyaz Lumia 800 versiyonu bu ay piyasaya çıkıyor

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Mobil telefon segmentinde ayrı bir önem verilen beyaz renkli versiyonlar, genelde diğer renkteki versiyonların piyasaya çıkışından biraz sonra satışa sunuluyor. Nokia'nın yaklaşık 1.2 milyon civarında satış yapan Windows Phone işletim sistemi yüklü Lumia ailesinin ilk üyesi olan Lumia 800, bu kez beyaz renkli olarak tüketicilerin karşısına çıkacak.
Nokia tarafından resmi olarak onaylanan beyaz renkli Lumia 800 versiyonu Şubat ayının sonlarına doğru piyasaya sürülecek. 420 Avroluk fiyatında bir değişiklik yok.
Beyaz renkli Lumia 800 ilk etapta İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda, İskandinavya, Finlandiya, Polonya ve İsviçre'de piyasaya çıkacak.
3.7 inçlik AMOLED ClearBlack dokunmatik ekran, 1.4GHz hızında çalışan işlemci, Adreno 205 grafik birimi, 512MB RAM, 8MP Carl Zeiss lensli arka kamera, 16GB depolama kapasitesi, 720p video kaydı gibi özellikler sunan Lumia 800, ilk olarak açık mavi, morumsu kırmızı ve siyah renk seçenekleriyle piyasaya sürülmüştü.
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arakdşm gir youyuba karlştrma videosunu izlde gör s2 mi yoksa lumıa mı görcksn nokıanın fakını tek çekirdekle nasl geçmş çift çekirdekli s2 yi hata biraz daha bakatsan videolara ayfon 4 bile geşyoo hızda. bu arada lumıanın açlş hızı 14 sn iken ayfonun 23 sn buda ayrı bifark...ayrca bu telfon kasası cve ekranı çzlmyoo bu malzme kaltsni ortaya koyuyo nokıanınç
Ya şu lumıanın yotubeda vıdeolarnı ızlyn görun s2 mı yoksa lumıamı ınternet hızı olarak önde tek cekrdklı lumıanın cift cekrdklı s2 gectgnı görcksnz hata lumıa 800 un ayphone 4 tn ble hzli bununda weosu war ayrca lumıa 14 snyde açlrken ayfon 4 23 sn açlyo buda ayrı br fark
Piyasadaki en derli toplu işletim sisteminden bahsettiğinin farkındamısın. :D Lumia serisinin tasarımı diğer kopya telefonlardan farklı olduğu için bana göre en iyi tasarıma sahip telefon. Ki beyazda çok yakışmış
Derli toplu derken kastın ne?
1 Misafir
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