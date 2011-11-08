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Beyaz Saray: "Uzaylılarla temas kurulmadı"

7 yıl
25,2b
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66
Diğer Bilim ve Teknoloji
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Evrende yalnız mıyız yoksa başka gezegen ya da galaksilerde de yaşam var mı? Tüm insanlığın merak ettiği bu sorular yüzyıllardır tartışılmakta. Özellikle ikinci dünya savaşı sonrasında UFO'lara ve uzaylılara ilişkin iddiaların artması konuyu sürekli gündemde tuttu. Savaş pilotları tarafından Foo Fighters (Alevli Avcılar) adı verilen uçan cisimlerin hava araçları mı yoksa UFO mu olduğu hâlâ tartışılmakta.
Uzaylılara ilişkin en çarpıcı iddialardan biri Temmuz 1947'de ortaya atılmış ve Roswell kasabasındaki bir çiftliği uzay aracı düştüğü, ardından bu araca Amerikan Hava Kuvvetleri tarafından el konulduğu öne sürülmüştü. Hava Kuvvetleri ise onlarca yıl sonra, 90'ların ortalarına doğru konuyla ilgili bir açıklama yayınlamış ve düşen aracın aslında Rusların Nükleer çalışmalarını takip etmek amacıyla Mogul Projesi kapsamında geliştirilen özel bir hava balonu olduğunu belirtmişti.. Daha sonrasında ortaya atılan iddiaların ve komplo teorilerinin bir kısmı yine Amerikan Hava Kuvvetleri tarafından yalanlanmıştı.
Amerikan Hükümeti geçtiğimiz gün, uzaylılara ilişkin iki soruya yanıt verdi. Beyaz Saray'ın "We The People" sitesine gelen sorulara hükümetin verdiği yanıt şu şekilde oldu;

"Amerikan Hükümeti gezegenimiz dışında da yaşam olduğuna veya dünya dışı varlıkların insan ırkıyla bağlantı kurduğuna ilişkin herhangi bir delile sahip değildir. Buna ek olarak halktan gizlenmiş kaydadeğer herhangi bir bilgi de bulunmamaktadır. "

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DH Misafiri 7 yıl
DH Misafiri
kURANDA bahsedilen yecüc ve mecüc kavimlerinin uzaylılar olduğunu düşünüyorum.Fakat abd onlar dünyaya inmeden önce sahte bir ufo saldırısını kendisi planlayacak ve insanlığı onlardan kurtarmış gibi gösterecek kendini.Tabi bu işin başındada sözüm ona bir kahraman olacak oda bütün peygamberlerin ümmetlerine haber verdiği sahte mesih deccalden başkası değil.hollywood filmlerine bakılırsa uzaylıların hep dünyayı istila ettiği görülür çünkü zihinleri bu yönde hazırlıyorlar.peki uzaylıları nasıl gösterecekler derseniz haarp adı verilen kıyamet silahı ve hologram teknolojisiyle uzaydaki uyduları vasıtasıyla ufo gemilerini gökyüzünde gösterecekler ve haarp silahıyla uydulardan ışın şeklinde silahla ateş edecekler biz onlara ateş ettiğimizde silahlarımız bir işe yaramayacak çünkü ateş ettiğimiz ufolar sadece birer hologram olacak yani ateş içinden geçecek ama işlemeyecek.İkiz kulelere çarpanların uçak olduğunumu sanıyosunuz onlar birer holgram görüntüydü ağır çekim videolarında uçakların havadayken tek kanadının bir görünüp kaybolduğunu görürsünüz zaten yotubede videoları var.

Biri baya baya uçmuş katil amerika senaryosu kesin kuran kursuna gittiğin şakirtler öğretmiştir bunları sana iyi dediğine inanmaya devam et sen
DH MisafirikURANDA bahsedilen yecüc ve mecüc kavimlerinin uzaylılar olduğunu düşünüyorum.Fakat abd onlar dünyaya inmeden önce sahte bir ufo sal...
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DH Misafiri 6 yıl
antalyadan slm arkadaşlar bende bu büyük galakside milyonlarca gezegen olduğunu biliyorum ve insanoğlunun binlerce yıldır bilinen tek akıllı canlı olması nedeniyle dünya ya ve masum insanlara nasıl zarar verdiğini biliyoruz buyüzden günün birinde zamanı geldiğinde insanoğlunun birbiriyle olan çatışmasına son verecek ve birleşmesine neden olacak olayın dünya dışı akıllı canlılarla karşılaşma sonrası olacağına inanıyorum ozaman hristiyan,yahudi,müslüman yada putperest siyah ,beyaz,çekik gözlü,sarı benizli bütün insanlık tek vücud olacak bu gerçekle yüzleşince ve Allahın gücünü anlayacak her insan elbette.Size katılıyorum 1996 da gerçekten türkiyede pek çok ufo görünmüş bunlardan birini bende gördüm 16 yaşındayken bende ilgiyle izliyordum butür konuları bilinmeyenleri birgece yaz sıcağında gece 3 katlı evin damında ışıklı radyoyla müzik dinliyordum buarada radyonun ışığını gökyüzüne çevirdim o ışık dalgasını izliyordum buarada antalyadaki evimiz havalimanına yakındır bu yüzden uçakların gece uçuşunu inişini bir noktaya kadar izliyordum ayrıca gökyüzünden arasıra kayan yıldızları da izliyordum gerçekten kendimce heyacan yaşıyordum ama bir gece inanılmaz birşey oldu 3 katlı evimizin hemen 15 yada 20 metre üzerinde benim hafif sağ üst tarafımda bir cisim belirdi bu aynen gökyüzündeki yıldız şeklini almış yaklaşık 3 metrekare civarında simetrik yıldız biçiminde uçan bir cisim,ortasına bir insan rahatça ayakta durur yada oturabilir tek kişilik girebilir çok parlak bem beyaz ama sadece kendisini aydınlatıyor yani lamba gibi yada araba farı gibi baktığınızda gözünüzü almıyor yansıma yok yani elektirik ışığı değil bu dünyaya ait bir ışık değil.şekli yıldıza benziyor dersem beni paranoyak sanmayın,sizi aldatmasın şunu unutmayın savaşlarda kamulaj sanatı vardır mesala çölde kahverengi giysi,ormanda yeşil giysi,kar altında beyaz giysi giyer askerler aynen bunun gibi bu yabancılarda yıldız görünümünde uçan cisim kullanarak çok rahat kamulaj olabiliyorlar sonra o cisme baktın yaklaşık 20 sn ama hiç korkmadım içimde tatlı bir heyacan vardı sonra bu cisimi kullanan sanki ışığını kapattı birden görünmez oldu ama ben hala orda olduğu farkettim yani o yıldızın uç kıvrımları halen silik ama belirgindi ama saydam oldu bir cam gibi arkasını görebiliyordum sanırım oda bunu farketti birden harek etti kayarak havada çok hızlı sanki bir sabun kayarya bir de havada süzülüşü okadar ilginçtiki bir anda gözden kayboldu çok hızlıydı işin ilginç tarafı o bir anda olduğu yerden uçarak zik zak çizdikten sonra arkasında duman bıraktı uzun beyaz yaklaşık 3metre uzunluğunda ve yaklaşık 20cm kalınlığında ve o beyaz parlak duman havada asılı kaldı çünkü yazıb sıcağında gece 2 civarı havada rüzgar yoktu yaklaşık 20 saniye dağılması sürdü bu dumanın,cisimde 10sn gördüm toplam bu olay 30 sn sürdü.gerçekten bu olayın ilisülisyon olması yada rüya olması mümkün değil çünkü ilisülisyon bir saniyeden daha az sürer rüya ise bilim adamları ispatlamış 3sn yada 5 sn sürer ben kendimden eminim ben hiç damda uyumadım o gece de uyumadım. arkadaşlar ben inanıyorumki şuan 2013 deyiz bu olayı 1996 da yaşadım mesala sanırım 2005 civarı görünmezlik olayı bilim adamları bir tank üretti olduğu yerde görünmüyor,saydamlaşıyor cam ayna ve ışığın kırılmasını kullanmışlar sonra amerikalılar olduğu yerden havalanan uçak üretti arı gibi uçak gemilerinde sizde görmüşsünüzdür,sonra sessiz uçan hatta süzülen casus uçaklarını biliyoruz.bakın 1996 dan 2013 e 17 yıl geçmiş neler geliştirmişler bilim adamları ozamanlar internet nedir bilmezdim. bilim adamlarının yaklaşık 1000 yıl içinde benim gördüğüm bu uçan cismin sahip teknolojinin aynısını üretebilecek kapasitesi vardır peki neden şunu düşünmüyoruz bu Allahın yarattığı şu uçsuz bucaksız galakside uzayda bu teknoliijeye sahip olmuş akıllı canlılar olmasın ve bizden teknolojik olarak 1000 yıl yada binlerce yıl daha üstün teknolojiye sahip akıllı canlılar olmasın ?unutmamız gerekirki kitabımızda kuran da Allah meleklere ve cinlere inanın diyor Allah bunca canlı cansızı yaratmışken sizce bizden başka akıllı canlı yaratmamışmıdır? bu konuda kuran ı kerim evet yada hayır demiyor.bence insanlık tıpki bilim kurgu filmlerindeki gibi zamanları yaşayacak uzayda ışık hızıyla yolculuk yapacak diğer dost yada düşman akıllı canlılarla tanışacak ve insanlığın varoluşunu Allahın kudretini en içten şekilde anlayacak eğer Allah izin vermiş ise tabiki.ama 1996 dan beri şuan 33 yaşındayım böyle ilginç olayla bir daha karşılaşmadım.şunuda söylemek istiyorum eğer NASA yani amerika böyle bir cisimi ele geçirmişse ufoyu ve onun teknolojisini çözmüşse bizim için felaket olur buyüzden türk bilimadamlarının mantıklı olmasını ve bu olayın üzerine gitmesini istiyorum bugün rusyada gizli araştırmalar yapıyor bilinmeyenler ve u f o lar hakkında.Sizce bu iki süper güç aptalda bizmi akıllıyız???
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blizzard3 7 yıl
Beyler uzayli diye bisey yoktur kuranda cinler ve insanlar var uzaylilar diye bisey yok hem hep filmlerde uzayli zeki felan goZuluyor gozleri kocaman bu amerkilanin uydurdugu bir yalan simdi gormedigin uzayliyi nasil tarif edersinki canak seklinde gemileri var ulan gormedigi seyi nerden biliyosun abi bubnlarin gordukleri kesi cin eminim cinlerin bole korkutma huylari ve kiliga girme huylari vardir sadece yalniz ortamlarda cikarlar :)
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mr.tar 7 yıl blizzard3
blizzard3

Beyler uzayli diye bisey yoktur kuranda cinler ve insanlar var uzaylilar diye bisey yok hem hep filmlerde uzayli zeki felan goZuluyor gozleri kocaman bu amerkilanin uydurdugu bir yalan simdi gormedigin uzayliyi nasil tarif edersinki canak seklinde gemileri var ulan gormedigi seyi nerden biliyosun abi bubnlarin gordukleri kesi cin eminim cinlerin bole korkutma huylari ve kiliga girme huylari vardir sadece yalniz ortamlarda cikarlar :)

tamam oldu ,,,, aydinlattigin icin tesekkurler, simdi hepimiz imana geldik...
ya arkadasim , baslik ne,, konu ne senin yazdigin nee???
git din propagandani dini forumlarinizda yapin,, ogrrenmek istersek bizde gider oradan ogreniriz,,
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Prequel 7 yıl
ben evrende başka zeki canlı türlerinin olduğunu düşünüyorum ama dünyaya gelip gelmedikleri hakkında şüphelerim var. gelmiş de olabilirler, gelmemiş de olabilirler. ama gelmediyseler şaşırmam. çünkü hem evrende kendi yaşam sürelerine göre makul sürelerde yolculuk yapabilen gelişmişlikte bir medeniyet olmalı hem de koca evrende bize rastlayacak/bulacak kadar şanslı/becerikli olmalılar.
FBI'ın sitesindeki dökümanlara da kanıt diyenler olmuş. İngilizce bilmiyorsunuz herhalde? adamlar zaten roswell'de birşey olduğunu reddetmiyorlar, sadece onun bir ufo karşılaşması olmadığını söylüyorlar. raporda da bunları anlatıyor, ama ufolarla ilgili birşey yok. yani bu kanıt olmaktan çok uzak birşey.
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anilkq 7 yıl
Şu devirde hala uzaylıların dünyayı ziyaret etmiş olduğunu söyleyenler, buna inananlar ve komplo teorileri üretenler var, çok ilginç!
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PaiMei 7 yıl
Okuyun da neden bizlere yıllardır uzaylılar var ama sizlerle paylaşmıyoruz havası yaratılıyor anlayın. Okuyun, araştırın gözünüzü seveyim.

michaelsikkofield.blogspot.com/... (UFO ve İşaretler başlıklı yer)
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dreamblue35 7 yıl PaiMei
PaiMei

Okuyun da neden bizlere yıllardır uzaylılar var ama sizlerle paylaşmıyoruz havası yaratılıyor anlayın. Okuyun, araştırın gözünüzü seveyim.

michaelsikkofield.blogspot.com/... (UFO ve İşaretler başlıklı yer)

verdiğin link' i biraz gözden geçirdim konu açıklanırken argo ve küfür kullanılması ihmal edilmemiş, hem kuran' dan alıntılar hem küfür hiç olmamış ayrıca topiği iyice gözden geçirirseniz veridiğim wakeup projectte(uyandırmaprojesi) arrivals ı bir gözden geçirin eğer videoları izleyemiyorsanız size kendi indirdiğim videoları link vererek yükleyebilirim
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Seckin_08 7 yıl
elin oglu nelerle ugrasıyo :)
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Doktor.Z 7 yıl
Hepimiz uzaylıyız, birbirimizle temasa geçiyoruz :)
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Amore 7 yıl
Amerika'nın Ay'a ayak bastık yalanı ne kadar büyük bir yalansa, uzaylıların varlığını yalanlamaları da okadar büyük yalandır.
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DH Misafiri 7 yıl
güzel bir konu dalga geçenler geçsin benim düşünceme göre :D ilumaniti şerefsizlerinin oyun kartlarında var olan bir proje bu projeyi ne zaman uygularlar bilmiyorum hep onların hollywood yalanlarıyla şişirdikleri yalan dolan şeyler
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sendemail 7 yıl
uzaylılar olsa ne olur ,kapı komşum muhtemel uzaylıdan daha uzaylı, selam dünyalı ben dostum bile demiyor ..cins bir homo-sapien işte..uzaylı olunca geçim sıkıntısı vs.re mi olacak ,hoş ecnebi hükümeti gönüllere akıllara ferahlık vereyim diye dememiştir uzaylı diye bişeye rastlamadık delil yok diye yani diyor ki hukumet ,ey dunya ben alayınızı duduklemeye devam edecegım...
biraz evvel bbc world de amerıkan ekonomısının son durumu hakkında bır yayın seyrettım denk geldı.o memlekette elde edılen yıllık gelırın yuzde 90 nını en tepedekı yuzde 1 lık ultra nufusa akıyormuş orta dırek dıye bırsey kalmamıs alayı ya kredı kartı ya da ipotek cıkmazı ıcınde ,yanı kısacası batı dedıgımız kısım yıne halkı unutmus bu sefer kendı halklarını da ,utanmaz herıfler hanı g20 ler bılmem ne zırvelerınde toplanan forslu sıyasetcıler acaba zengınlerı nasıl daha zengın ederız dıye sampanya partısı yapıyorlar...amerıkada uzaylı yokmus,ulan kopru altına ya da kenar mahalleye baksın o yonetıcıler gorecekler uzaylıyı,bu devırde aç ınsandan baska uzaylı var mıdır ulan...sırketlerın stokları 7 mılyar nufusu 4 defa doyurmaya yetecek kadar yıyecekle dolu,satılmayan malı ımha edıyorlar,dagıtsa ıhtıyacı olana o zaman anlaacagımuzaylı olmadıgını..ama zengınlık ve para tapılacak tek guc..hepimiz eşitiz ulan işte bizi ayıran markalar,pıyasa degerı ve pastadan aldıımız mıktar buyuklugu...uzaylı yokmus ,,keske harbıden uzaylı gelse olsa su fılmlerdekı gıbı de ıstıla etse,zaten adamın kafaya baksana uzaylı uretınce hayal edınce illa istila edecek kafa bu kadar zaten,psıkolojı boyle,ulan uzaylı belkıtedavı amaclı geldı ya da yenı bır enerjı metotu ogretmek amacıyla geldı barıstan faydadan bahseden yok,ıyı oldu bu acıklama dolayısıyla kendısını gostermıs oldular..uzaylıyla ugrasmayı bırakın buradakı ısınızle ılgılenın dıyor kısacası...
(bu arada forumda cok hatalı bir sey gozlemlıyorum,mesela gecenlerde steve jobs oldugunde forumun yarısı adamı cennete dıger yarısı cehenneme soktu,steve jobs musluman olsa mıymıs olmasa mıymıs,yahu bırak muslumanlıgı adam fasulye dınıne ınanıyor ne semavı dını...keza aynı zihin burada da gecerlı, uzaylıların yanı ınsan dısında bılınclı ya da bılıncsız bır varlıgın varolması Allah'ı da Yüce Dini ni de yok etmez ,insan ve cini yarattım dıyor ,cin kelıme manasıyla gorunmeyen şey demektır,yanı ayet ınsanı ve goremedıgınız seylerı bana ibadet etsinler,beni ve düzenimi bilip de varolsunlar diye yarattım demekte dolayısıyla
ıkı tane sey daha deyıp gönder butonuna tıklayacagım ,
Diyarların birinde Ulemadan lider bir Hoca meydandakı kalabalıga seslenıyormus :
"size Allah'ın varlıgını ispatlayacak deliller anlatacagım." dıye haykırmıs.
meydandakı kalabalıktan biri de dayanamayarak cıkmıs hocaya:"hoca hoca bırak sımdı bunları ,Allah ın ve halkın senın delılıne ıhtıyacı yok ,sen kendı varlıgını ispatlayacak delıllerı anlat"dıye seslenmıs.
bır baska dıyarda ise bir ogrencı ustasına soruyormus,
"usta,şu agacın dalları ve yaprakları kendısı mı oynuyor yoksa onları oynatan ruzgar mı..."
usta gulumseyerek :"o aacın dallarını ve yapraklarını oynatan ne ruzgar ne de agaç ,onları oynatan senın öyle görüşün.."demiş
Allah'ın verdıgı akıl ve fıkırı işletebılme dılegıyle,
eyvallah.
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zavtra 7 yıl
transformers izleyin :) özellikle serinin 3. filminde baya değinmişler uzaylı-amerika-rusya üçgenine...
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trablon 7 yıl zavtra
zavtra

transformers izleyin :) özellikle serinin 3. filminde baya değinmişler uzaylı-amerika-rusya üçgenine...

Aynen film sayesinde anladıkki uzaylılar aslında bir otobotmus....
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TheLastNinja2 7 yıl
Birde şu var, konuşma kısmını atlayabilirsiniz.
youtube.com/...
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