Beyaz Saray: "Uzaylılarla temas kurulmadı"

Evrende yalnız mıyız yoksa başka gezegen ya da galaksilerde de yaşam var mı? Tüm insanlığın merak ettiği bu sorular yüzyıllardır tartışılmakta. Özellikle ikinci dünya savaşı sonrasında UFO'lara ve uzaylılara ilişkin iddiaların artması konuyu sürekli gündemde tuttu. Savaş pilotları tarafından Foo Fighters (Alevli Avcılar) adı verilen uçan cisimlerin hava araçları mı yoksa UFO mu olduğu hâlâ tartışılmakta.

Uzaylılara ilişkin en çarpıcı iddialardan biri Temmuz 1947'de ortaya atılmış ve Roswell kasabasındaki bir çiftliği uzay aracı düştüğü, ardından bu araca Amerikan Hava Kuvvetleri tarafından el konulduğu öne sürülmüştü. Hava Kuvvetleri ise onlarca yıl sonra, 90'ların ortalarına doğru konuyla ilgili bir açıklama yayınlamış ve düşen aracın aslında Rusların Nükleer çalışmalarını takip etmek amacıyla Mogul Projesi kapsamında geliştirilen özel bir hava balonu olduğunu belirtmişti.. Daha sonrasında ortaya atılan iddiaların ve komplo teorilerinin bir kısmı yine Amerikan Hava Kuvvetleri tarafından yalanlanmıştı.

Amerikan Hükümeti geçtiğimiz gün, uzaylılara ilişkin iki soruya yanıt verdi. Beyaz Saray'ın "We The People" sitesine gelen sorulara hükümetin verdiği yanıt şu şekilde oldu;





"Amerikan Hükümeti gezegenimiz dışında da yaşam olduğuna veya dünya dışı varlıkların insan ırkıyla bağlantı kurduğuna ilişkin herhangi bir delile sahip değildir. Buna ek olarak halktan gizlenmiş kaydadeğer herhangi bir bilgi de bulunmamaktadır. "