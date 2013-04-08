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Beyaz renkli Xperia Z modeli Turkcell Mağaza'da satışa sunuldu

6 yıl
1,3b
1
27
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Beyaz renkli Xperia Z modeli Turkcell Mağaza'da satışa sunuldu


Bugün itibariyle Sony'nin yeni amiral gemi modeli Xperia Z, hem perakende kanalları tarafından hem de operatörler tarafından ülkemizde tüketicinin beğenisine sunuldu.

1850TL perakende satış fiyatına sahip olan Xperia Z modelinin beyaz versiyonu ise sadece Turkcell tarafından tüketiciyle buluşturulacak. Genelde amiral gemi modellerinin beyaz renkli versiyonları özellikle bayanlar tarafından büyük ilgi görüyor. Turkcell Mağaza üzerinden satışa başlayan versiyon için fiyat farkı bulunmuyor. 

Turkcell'in peşin ve taksitli olarak satışa başladığı Xperia Z için planlanan tarifeye ek kampanyalar ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Sony Xperia Z modelinde hatırlanacağı üzere 5 inçlik Full HD çözünürlükte BRAVIA Engine 2 destekli ekran, Snapdragon S4 APQ8064 4 çekirdekli işlemci, Adreno 320 grafik birimi, 16GB depolama kapasitesi, 13MP çözünürlükte Exmor RS sensör, HDR video desteği, microSD yuvası, 2330mAh batarya, suya ve toza dayanıklılık şeklinde özellikler saymak mümkün.

Turkcell model ile birlikte ilk ay 1GB internet ve 3 ay boyunda sinema ve müzik paketini hediye ediyor.

http://magaza.turkcell.com.tr/akilli-telefon/Sony-Sony-Xperia-Z/1006222/.html#!prettyPhoto Yorum Yaz
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Be All My Sins Remembered 6 yıl en beğenilen
Genelde amiral gemi modellerinin beyaz renkli versiyonları özellikle bayanlar tarafından büyük ilgi görüyor.


Sanırım sözün bittiği yerdeyiz.
Genelde amiral gemi modellerinin beyaz renkli versiyonları özellikle bayanlar tarafından büyük ilgi görüyor.Sanırım sözün bittiği yer...
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DH Misafiri 6 yıl
youtube.com/... Ben Z ile Htc one m7 arasındaki görüntü farkını merak ediyordum...videodan sonra Z'nin ekran kalitesinin tartışılmaz olduğunu gördüm.Dizi-Film için alınacaksan en iyisi...
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DH Misafiri 6 yıl
Bence gereksiz bi telefon bunu alcagima htc one alirim s4 desen 2.3 yenilik sunuyo sanki ne kadar kullanicaksak onlari millette donanimi goruyo benim telefonum bu diyoo tasarimi berbat bi fm radyo bile yok telefonda herkes radyo dinliyo yoldayken cok buyuk eksiklik bence 2bin etmez bu telefon htc one number one forewer...
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tayfunay 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Bence gereksiz bi telefon bunu alcagima htc one alirim s4 desen 2.3 yenilik sunuyo sanki ne kadar kullanicaksak onlari millette donanimi goruyo benim telefonum bu diyoo tasarimi berbat bi fm radyo bile yok telefonda herkes radyo dinliyo yoldayken cok buyuk eksiklik bence 2bin etmez bu telefon htc one number one forewer...

Sen kesinlikle htc one almalısın !
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GORELE 6 yıl
FİYAT 1.600 TL KADAR DÜŞMÜŞ 11 AY TAKSİTLEE
n11.com/...
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yakamoz40 6 yıl
oktayakgoz
fiyat bence çok uygun. çok gelişmiş özellikleri var fakat o grafik işlemcisine o ekran biraz fazla olmuş.beyaz renk yapınca ekranın kenarlarını da beyaz yapsalar bence çok daha güzel olur. ses ve on off tuşunun yeri güzel değil bence. android alınacaksa fiyat güzel cihaz güzel.

ses ve on off tuşunun yerini oradan başka nereye yapsalardı çok merak ettim.
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ultraslan.1905 6 yıl
öteki markalara göre fiyat bence iyi
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ozdemireren 6 yıl
HABERİ YAPAN ARKADAŞ SANIRIM BAYANLAR TARAFINDAN HİÇ İLGİ GÖRMÜYOR.
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Batuist 6 yıl
bir zamanlar iphone çok pahalı diye eleştiriliyordu ama söz konusu telefonlar başka marka olunca kimse pahalı demeye gelmiyor nedense... çünkü sadece apple aynı fiyattan satarsa pahalı olur diğerleri aynı fiyattanda satsa hatta daha pahalı da olsa onun hakkıdır o fiyat, onun için pahalı değildir.. hatta pahalı kelimesi yorumlarda geçmez bile.. niye çünkü haber başlığı apple ile ilgili değil..
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colourofthelife 6 yıl Batuist
Batuist

bir zamanlar iphone çok pahalı diye eleştiriliyordu ama söz konusu telefonlar başka marka olunca kimse pahalı demeye gelmiyor nedense... çünkü sadece apple aynı fiyattan satarsa pahalı olur diğerleri aynı fiyattanda satsa hatta daha pahalı da olsa onun hakkıdır o fiyat, onun için pahalı değildir.. hatta pahalı kelimesi yorumlarda geçmez bile.. niye çünkü haber başlığı apple ile ilgili değil..

Bir haklılık payın var. Yalnız şöyle de birşey var, Xperia Z gerçekten çok kaliteli, müthiş bir telefon ve çoğu insan fiyatını hakettiğini düşünüyor. Diğer yanda, iphone' un fiyatı Xperia kadar olduğu halde insanlar pahalı olarak görüyor. Burada " pahalı " demek ödediğin fiyatın karşılığını tam olarak alamıyorsun manasına geliyor, daha doğrusu insanların algısı bu yönde. Ha, bu algı doğrudur yanlıştır ayrı bir tartışma konusu. İnsanlar iphone donanımının fiyatını haketmediğini ve büyük oranda Apple-iphone markasının satıldığını düşünüyor cihazın gerçek ederinden ziyade. Bu doğrudur yanlıştır uzun hikaye:)
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sinyorahıskalı 6 yıl
Cihaz teknosa stoklarında. 1850 tl. Vatan bilgisayarda ise % 25 indirimli haliyle 1899 tl ve yarından itibaren stoklarda.
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DarkEnergy 6 yıl
"Genelde amiral gemi modellerinin beyaz renkli versiyonları özellikle bayanlar tarafından büyük ilgi görüyor."

Bu nasıl bir yorumdur anlamak güç.
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stalker(1979) 6 yıl
headcoach
kanatkanatSony xperia z bu fiyattan geldiyse Samsung galaxy s4ün daha ucuz olması lazım ama hiç zannetmiyorum:)
Evet Galaxy S4 ün 1400 tl civarında piyasaya girmesi lazım
Ne de olsa Sony 50 milyon satıyor Samsung taş çatlasın 10 milyon satar

kimin ne kadar sattığı önemli değil. Keşke 1400 TL'ye satsalar hemen alırdım. Ama 1999 TL'ye satarlar.
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cocainbar 6 yıl stalker(1979)
kanatkanat

headcoach

kanatkanatSony xperia z bu fiyattan geldiyse Samsung galaxy s4ün daha ucuz olması lazım ama hiç zannetmiyorum:)
Evet Galaxy S4 ün 1400 tl civarında piyasaya girmesi lazım
Ne de olsa Sony 50 milyon satıyor Samsung taş çatlasın 10 milyon satar


kimin ne kadar sattığı önemli değil. Keşke 1400 TL'ye satsalar hemen alırdım. Ama 1999 TL'ye satarlar.


avrupada 1400-1500 civari satilacak. e haliyle turkiyede 2000i gormesi normal devlet kâri, distributor kâri vs derken mikrofon (bknz: sabit kanca) bir hayli uzuyor.
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