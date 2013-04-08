Beyaz renkli Xperia Z modeli Turkcell Mağaza'da satışa sunuldu









Bugün itibariyle Sony'nin yeni amiral gemi modeli Xperia Z, hem perakende kanalları tarafından hem de operatörler tarafından ülkemizde tüketicinin beğenisine sunuldu.





1850TL perakende satış fiyatına sahip olan Xperia Z modelinin beyaz versiyonu ise sadece Turkcell tarafından tüketiciyle buluşturulacak. Genelde amiral gemi modellerinin beyaz renkli versiyonları özellikle bayanlar tarafından büyük ilgi görüyor. Turkcell Mağaza üzerinden satışa başlayan versiyon için fiyat farkı bulunmuyor.





Turkcell'in peşin ve taksitli olarak satışa başladığı Xperia Z için planlanan tarifeye ek kampanyalar ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.





Sony Xperia Z modelinde hatırlanacağı üzere 5 inçlik Full HD çözünürlükte BRAVIA Engine 2 destekli ekran, Snapdragon S4 APQ8064 4 çekirdekli işlemci, Adreno 320 grafik birimi, 16GB depolama kapasitesi, 13MP çözünürlükte Exmor RS sensör, HDR video desteği, microSD yuvası, 2330mAh batarya, suya ve toza dayanıklılık şeklinde özellikler saymak mümkün.





Turkcell model ile birlikte ilk ay 1GB internet ve 3 ay boyunda sinema ve müzik paketini hediye ediyor.

http://magaza.turkcell.com.tr/akilli-telefon/Sony-Sony-Xperia-Z/1006222/.html#!prettyPhoto