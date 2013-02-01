Bildirim Merkezi, Chrome tarayıcısına da geliyor













Android ve Google+ dahil, Google pek çok hizmetinde bildirim merkezi benzeri özellikler kullanmakta. Ancak popüler Chrome tarayıcısında bu özellik bulunmuyordu.





Google Now dijital asistan hizmetini Chrome tarayıcısına getireceği bir süredir bilinen Google, bunun ilk adımını tarayıcısına bildirim merkezi hazırlamakla atıyor.





Windows için son Chromium derlemelerini inceleyenler, bildirim merkezine ait bazı kodlarla karşılaşıyor. Şimdilik test aşamasında olduğu anlaşılan özellik, ayarlar menüsünde özel bir işaretleme ile açılıyor. Kodların ekran görüntülerinde Windows görev çubuğunun en sol bölümüne bildirim merkezinin yerleştiği ve pencere şeklinde ortaya çıkarak bilgilendirme yaptığı görülüyor. Ayrıca bir eklenti şeklinde de bildirim merkezinin eklenebileceği belirtiliyor.





Bu gelişme Chrome işletim sistemine de yansıyacak. Ancak Mayıs ayındaki I/O 2013 konferasına kadar bir duyuru yapılması beklenmiyor.

http://www.androidauthority.com/notification-center-chrome-152701/