Bilgisayar Donanımı ve Ekipman Almak İsteyenler için Son fırsat

İndirim mi? Bindirim mi?

Seneye satın alsam olmaz mı?

Nasıl takip edebilirim?

Neler beklemeliyim?

Satın aldığım ürünler defolu yada ikinci el mi?

Bu son önemli konumuz, her firma için aynı şeyleri söylemekse de ucuz olması ürünlerin her zaman defolu yada ikinci el olacağı anlamına gelmez bu tarz durumlar ile karşılaşmamak için kendi sektörünün öncü firmalarından satın almak gerekmektedir.

Kasımın ayının son ekipman ve donanım indirimleri yarın başlıyor takip etmek için TIKLAYIN

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Kontrol etmemiz gereken en önemli durum aslında, satıcımız ürünü her zaman ki fiyatından mı satıyor yoksa gerçekten adil bir şekilde indirim yapmış mı? Bu durumda yapmanız gereken sadece o site fiyatında kalmamak ya da kampanya başlamadan hemen önce kontrol etmek, böylece gerçek indirim sağlayan yerlere yakalayabilirsiniz.En önemli sorulardan biri de şimdi almak zorunda mıyım? Yeni yılda daha ucuzu olabilir mi? Sonuçta ürünler eskiyor şeklinde bir düşünceye de sahip olabilirsiniz ama her sene değişen vergi oranları ve özellikle bilgisayar ekipman ve donanımlarında 2017, 2018, 2019 gibi bir modelleme olmaması bu son kampanyaları en iyi şekilde değerlendirmemizi sağlıyor.Firmaları takip etmek aslında artık çok daha kolay. Sosyal medya ya da internet siteleri üzerinden firmaların duyuruları çoktan başlamış durumda. Örnek vermek gerekirse itopya.com şuan internet sitesi üzerinde indirim sayacını başlattı.Öncelikli beklentimiz her zaman fiyat olmalı fakat uygun fiyatlı ürün satın almak isteyen tek kişi siz olmadığınızdan stokları düzenli olarak kontrol etmeniz ve normal süreçten daha uzun kargo sürelerini beklemeniz hem siz hem de beklentileriniz için daha iyi olacaktır.