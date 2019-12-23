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    Bilgisayar Toplarken Dikkat Edilmesi Gereken Ayrıntılar

    Sene sonu geldiğine göre yavaştan kendi bilgisayarımızı toplama zamanımız da geldi! Peki kendi bilgisayarımızı toplarken nelere dikkat etmeliyiz; sizler için anlatmaya çalışacağız.
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    Çevre Birimleri
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    Sene sonu geldiğine göre yavaştan kendi bilgisayarımızı toplama zamanımız da geldi! Peki kendi bilgisayarımızı toplarken nelere dikkat etmeliyiz; sizler için anlatmaya çalışacağız.

    Neden Yeni Nesil Sistem Toplamalıyım?

    Güncellemeler ve ileriye dönüklük, masaüstü kullanıcıları için en önemli iki etken. Bilgisayar toplamak asla tek seferlik bir iş değildir; aldıktan sonra eklemeler, parça yükseltmeleri ve değişimler ile bilgisayarınızın ömrünü çok daha fazla uzatabilirsiniz. Bunu yaparken her zaman en yeni nesilden başlamak size daha uzun ömürlü bir parça güncelleme skalası sunacaktır. Burada güncelleme skalasından kastımız tabi ki de parça çeşitliliği ve ileriki dönemlerde çıkacak yeni nesil anakart gibi parçaların sistemimizle uyumlu olması yönünde. Aynı zamanda yeni oyun ve programların her zaman daha yeni parçalar ile test edilip onlara optimize olarak geldiğini unutmamak gerekiyor.

    İstediğiniz Gibi Kasa Toplayın

    Masaüstü kasa toplarken, tüm parçalar ve seçenekler sizin elinizdedir. Kasanızın boyutunu isterseniz full tower seçin ya da sadece masanızın ufak bir kısmını kaplayacak olan mini itx bir kasa kullanın. Ayrıca aynı seri parçalar kullanarak performanstan ödün vermeyin. Sadece bununla kalmayın; ister rengârenk bir tasarım, isterseniz sade ve sessiz bir kasa yapabilirsiniz. Ya da çok daha ekstreme kaçıp beyaz yada pubg oyununa özel tasarım kasalar bile bulabiliyorsunuz.

    Doğru Yatırım

    En başında da belirtmiştik kasa toplamak tek seferlik bir iş değildir. Bu yüzden ana parçalarınızı seçerken gelecekte kullanmak istediğiniz parçalara en fazla fiyatı ekleyebilirsiniz. Ya da sonradan eklenmesi kolay SSD, HDD ve ram gibi parçalara en başta çok bütçe ayırmayabilirsiniz çünkü kasanızı 8 GB ram ile başlatmak her zaman öyle olmasını zorunlu tutmuyor sonra tekrardan alabilirsiniz. Bu yatırım sayesinde ise daha iyi bir ekran kartı ya da işlemci almak daha mantıklı olacaktır.

    Doğru Toplama Nasıl Yapılır?

    Kasa toplamak artık çok daha karışık! Yeni nesiller ve teknolojiler geldiği sürece uyumluluğu tutturmak ve güncel modelleri takip etmek zorlaşıyor fakat Itopya’nın geliştirdiği  Bilgisayar Toplama Sihirbazı  sayesinde işlemcinizi seçtiğiniz andan itibaren karşınıza sadece ona uygun anakart ve ram çıkmakta böyle uyum sorunu çekmeden istediğiniz parçaları toplayabilir kendi istediğiniz kasayı kendiniz toplayabilirsiniz. Hatta olur da paylaşmak isterseniz; pdf dosyası ya da topladığınız kasanın linkini alıp arkadaşlarınıza gösterebilirsiniz.
    Kendi kasanızı toplamak için TIKLAYINIZ.


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    hooper 15 dk.
    İtopya şikayetlerini okumadan bu firmaya bulaşmayın derim, ömrünüzde görüp görebileceğiniz en rezil iletişim bunlardadır. Foruma bir göz atınd erim, ancak sponsor oldukları için sürekli reklamları yapılır o farklı tabi...
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    marabunta 44 dk.
    Orta seviye anakart (tavsiyem orta-üst seviye. Yoksa ilerde CPU yükseltirken muhtemelen sorun olur) +orta seviye işlemci (üst seviye oyunları da sıkıntısız oynatır merak etmeyin) + orta-üst seviye ekran kartı (çoğu zaman yetersiz kalan parçadır. O nedenle bütçenizde gpu ya önem verin) + min 700 PSU + min 8 GB ram (ddr4) + standart ama içi çok sınırlandırılmış kasa( ileride üst seviye ekran kartına yetecek yer olması gerek) + fhd monitör + kablolu tuş takımı ve fare + hibrit HDD ya da en az 256 GB SSD.
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    Dürüstİnsan 2 sa.
    Arkadaşın dediğine katılıyorum. Anakartlar çok zorlanmadığında uzun süre sorunsuz çalışan bir bileşen. En üst seviye modeller alınmasa bile orta seviye bir model almak yeterli. İşlemciyi sık değiştirmek istemiyorsanız onu da üst seviyelerden almaya çalışın. Gerisi sizin keyfinize kalmış.
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    1ses1 2 sa.
    İlk önce dolar ile maaş almak gerisi teferruat.
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    Red_devil33 2 sa.
    Sistemin en önemli parçası anakart ve işlemcidir . Paraya kıyıp 2 parçayıda en üst seviye alacaksın . Ekran kartı herzaman update edilebilir ama anakart update etmek sistemi komple değiştirmek demektir.
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    ruzgar_ressam 2 sa. Red_devil33
    bu konuya katılmıyorum. Bütçe kısıtlaması olan sistemlerde genelde anakarttan ziyade yapılacak işe göre daha iyi bir işlemci ve daha iyi bir ekran kartı alınabilir.
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    rtsbora 2 sa. Red_devil33
    O eskidendi. Anakart üzerindeki her şey artık işlemci içine girdi. Anakartın pek bir numarası kalmadı. Özellikle f/p sistem kurarken parayı anakart yerine işlemci veya ekran kartına yatırmak daha mantıklı olur.
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    MustafaC53 2 sa. Red_devil33
    Fiyat performans hazır sistemlere bakıyorum, bu söylediginin tam tersi. İşlemci genelde hep orta seviye, anakart da ucuz, tek ekran kartı slotlu ve 2 ram slotlu oluyor.
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