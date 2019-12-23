Bilgisayar Toplarken Dikkat Edilmesi Gereken Ayrıntılar

Sene sonu geldiğine göre yavaştan kendi bilgisayarımızı toplama zamanımız da geldi! Peki kendi bilgisayarımızı toplarken nelere dikkat etmeliyiz; sizler için anlatmaya çalışacağız.

Neden Yeni Nesil Sistem Toplamalıyım?

Güncellemeler ve ileriye dönüklük, masaüstü kullanıcıları için en önemli iki etken. Bilgisayar toplamak asla tek seferlik bir iş değildir; aldıktan sonra eklemeler, parça yükseltmeleri ve değişimler ile bilgisayarınızın ömrünü çok daha fazla uzatabilirsiniz. Bunu yaparken her zaman en yeni nesilden başlamak size daha uzun ömürlü bir parça güncelleme skalası sunacaktır. Burada güncelleme skalasından kastımız tabi ki de parça çeşitliliği ve ileriki dönemlerde çıkacak yeni nesil anakart gibi parçaların sistemimizle uyumlu olması yönünde. Aynı zamanda yeni oyun ve programların her zaman daha yeni parçalar ile test edilip onlara optimize olarak geldiğini unutmamak gerekiyor.

İstediğiniz Gibi Kasa Toplayın

Masaüstü kasa toplarken, tüm parçalar ve seçenekler sizin elinizdedir. Kasanızın boyutunu isterseniz full tower seçin ya da sadece masanızın ufak bir kısmını kaplayacak olan mini itx bir kasa kullanın. Ayrıca aynı seri parçalar kullanarak performanstan ödün vermeyin. Sadece bununla kalmayın; ister rengârenk bir tasarım, isterseniz sade ve sessiz bir kasa yapabilirsiniz. Ya da çok daha ekstreme kaçıp beyaz yada pubg oyununa özel tasarım kasalar bile bulabiliyorsunuz.

Doğru Yatırım

En başında da belirtmiştik kasa toplamak tek seferlik bir iş değildir. Bu yüzden ana parçalarınızı seçerken gelecekte kullanmak istediğiniz parçalara en fazla fiyatı ekleyebilirsiniz. Ya da sonradan eklenmesi kolay SSD, HDD ve ram gibi parçalara en başta çok bütçe ayırmayabilirsiniz çünkü kasanızı 8 GB ram ile başlatmak her zaman öyle olmasını zorunlu tutmuyor sonra tekrardan alabilirsiniz. Bu yatırım sayesinde ise daha iyi bir ekran kartı ya da işlemci almak daha mantıklı olacaktır.

Doğru Toplama Nasıl Yapılır?

Kasa toplamak artık çok daha karışık! Yeni nesiller ve teknolojiler geldiği sürece uyumluluğu tutturmak ve güncel modelleri takip etmek zorlaşıyor fakat Itopya’nın geliştirdiği Bilgisayar Toplama Sihirbazı sayesinde işlemcinizi seçtiğiniz andan itibaren karşınıza sadece ona uygun anakart ve ram çıkmakta böyle uyum sorunu çekmeden istediğiniz parçaları toplayabilir kendi istediğiniz kasayı kendiniz toplayabilirsiniz. Hatta olur da paylaşmak isterseniz; pdf dosyası ya da topladığınız kasanın linkini alıp arkadaşlarınıza gösterebilirsiniz.