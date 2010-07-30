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Bilim-Sağlık: Viagra, çocuklarda görülen ölümcül bir hastalığın tedavisinde kullanılabilir

Viagra, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'nin onay vermesi halinde, Çocuklardaki akciğer yüksek tansiyonuna karşı kullanılabilir.
8 yıl
12,2b
1
19
Diğer Bilim ve Teknoloji
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Cinsel ereksiyon problemlerinde kullanılan Viagra, çocuklarda ende görülen ölümcül bir akciğer hastalığının tedavisinde aktif rol üstlenebilir. Pfizer tarafından geliştirilen Viagra, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'nin onay vermesi halinde, çocuklarda görülen akciğer yüksek tansiyonuna karşı kullanılacak. Pulmoner yüksek tansiyon olarak ta bilinen bu hastalık, literatürde sebebi anlaşılamadığı için çaresi henüz bulunamayan, geliştirilen tedavi yöntemleriyle hastaların yaşam kalitesinin arttırıldığı ölümcül bir hastalık olarak geçiyor.

Akciğer yüksek tansiyonu, tedavi edilmediği takdirde günümüzün en tehlikeli hastalıkları kadar ölümcül bir rahatsızlıktır. Bu hastalığa yakalanan yetişkinlerde ortalama yaşam süresi 2.8 yıl iken, çocuklarda ise bu süre 10 aya kadar düşüyor. Tıp literatürüne ilk defa 1981 yılında giren akciğer yüksek tansiyonu için bilim dünyası ciddi bir çalışma içerisinde. Devam etmekta olan bu çalışmaların önemli bir kısmı da, hastalığın daha ölümcül olduğu çocuklar üzerine gerçekleştirilmekte.

Bilim-Sağlık: Viagra, çocuklarda görülen ölümcül bir hastalığın tedavisinde kullanılabilir
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Pulmoner Dolaşım

Sertleşme sorunu için kullanılan Viagra'nın, yetişkinlerde akciğer yüksek tansiyonunun düşürülmesine yardımcı olmak için kullanıldığı, damar duvarını rahatlatarak basınç ve pulmoner basıncı azaltıp, direnci düşürmeye yardımcı olduğu biliniyor. Penis ve ciğerlerdeki akım düzenleyici enzimleri bloke eden Viagra için dün bir araya gelen Amerikalı yasa düzenleyiciler, Pfizer'ın hazırladığı yeni çalışmayı değerlendirdi. Firmanın sunduğu çalışmanın yeterli olup olmadığını tartışan yetkililer, ilacın akciğer yüksek tansiyonu için çocuklarda etkili olup olmadığının anlaşılması için nasıl bir test prosedürü uygulanması gerektiğini araştırıyorlar.

Bilim-Sağlık: Viagra, çocuklarda görülen ölümcül bir hastalığın tedavisinde kullanılabilir
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Indianapolis'teki Riley Çocuk Hastanesinde görevli pediatrik klinik eczacı Chad Knoderer, konuyla ilgili olarak "Viagra çocuk hastalar için iyi bir seçenek çünkü iyi tolere edilmiş, diğer seçeneklere göre daha az yan etkisi olan bir çözüm." dedi. Pfizer'ın çalışması, Viagra alan 234 çocuktan elde edilen verileri içeriyor. Yetişkinlerde kullanılan egzersiz testleri zor olduğu için alternatif test metodlarına yönelen Pfizer, normal koşullarda faydasız gibi görünen ilacın, damarlarda yapılan kan dolaşımı ölçümleri sonucunda faydalı olduğunun anlaşıldığını iddia ediyor.

Eğer Pfizer, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'nin istediği şartları sağlayabilirse Viagra, her yıl 600 kişiyi etkileyen akciğer yüksek tanisyonunun tedavisinde kullanılmak üzere ekstra 6 ay daha pazarda kalacak. İlacın patentinin, 2012 yılında sona ermesi bekleniyor.


http://www.dailytech.com/Pfizers+Viagra+Could+Be+Used+for+Children+With+Rare+Lung+Disorder+/article19199.htm Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
drkayzer 8 yıl
dr burak beyin dediği gibi yeni bir haber değil
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Ambarad 8 yıl
Bütün erkek çocukları dimdik dolanır artık.
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maliaslaner 8 yıl
kullanılıyor zaten yenı degıl.prematur bebeklerde etkın.
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EnemyTerritory 8 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


çok güzel bir haber
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mehmetgirgin 8 yıl
kullanılsın o zaman
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dr_burak 8 yıl
viagra yani sildanafil bir fosfodiesteraz inhibitorudur kullanim amaci pulmoner hipertansiyondur firma hastanedeki hastalarda ereksiyon yapmasi nedeniyle bu etkisini farkedip daha fazla kazanabilecegi bir sekilde uretmeye karar vermistis ayrica eriskindeki akciger tansiyonu cok buyuk oranla kalp hastaliklarindan oldugu icin veya kalp hastaligina neden oldugu icin kullanimi kisitlidir cunku kalp hastalarinda kullanilan nitratlarla birlikte olumcul tansiyon dusmelerine neden olmaktadir
Cocuklarda ise durum biraz farklidir onlarda nitrat ve benzeri ilaclar kullanilmadigi icin uzun yillardir fosfodiesteraz inhibitorleri (viagra veya benzerleri) tedavide kullanilmaktadir
haber yeni birsey degildir
Saygilarimla Dr Burak Korkmaz
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ncrdbl 8 yıl
peki "fosfodiesteraz inhibitorü"(teofilin vs) içeren çocuk ilacını, yetişkin birisi içse viagra etkisi yapar mı?




dr_burak

viagra yani sildanafil bir fosfodiesteraz inhibitorudur kullanim amaci pulmoner hipertansiyondur firma hastanedeki hastalarda ereksiyon yapmasi nedeniyle bu etkisini farkedip daha fazla kazanabilecegi bir sekilde uretmeye karar vermistis ayrica eriskindeki akciger tansiyonu cok buyuk oranla kalp hastaliklarindan oldugu icin veya kalp hastaligina neden oldugu icin kullanimi kisitlidir cunku kalp hastalarinda kullanilan nitratlarla birlikte olumcul tansiyon dusmelerine neden olmaktadir
Cocuklarda ise durum biraz farklidir onlarda nitrat ve benzeri ilaclar kullanilmadigi icin uzun yillardir fosfodiesteraz inhibitorleri (viagra veya benzerleri) tedavide kullanilmaktadir
haber yeni birsey degildir
Saygilarimla Dr Burak Korkmaz

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Avia 8 yıl

dr_burak

viagra yani sildanafil bir fosfodiesteraz inhibitorudur kullanim amaci pulmoner hipertansiyondur firma hastanedeki hastalarda ereksiyon yapmasi nedeniyle bu etkisini farkedip daha fazla kazanabilecegi bir sekilde uretmeye karar vermistis ayrica eriskindeki akciger tansiyonu cok buyuk oranla kalp hastaliklarindan oldugu icin veya kalp hastaligina neden oldugu icin kullanimi kisitlidir cunku kalp hastalarinda kullanilan nitratlarla birlikte olumcul tansiyon dusmelerine neden olmaktadir
Cocuklarda ise durum biraz farklidir onlarda nitrat ve benzeri ilaclar kullanilmadigi icin uzun yillardir fosfodiesteraz inhibitorleri (viagra veya benzerleri) tedavide kullanilmaktadir
haber yeni birsey degildir
Saygilarimla Dr Burak Korkmaz




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