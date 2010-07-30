Bilim-Sağlık: Viagra, çocuklarda görülen ölümcül bir hastalığın tedavisinde kullanılabilir

Cinsel ereksiyon problemlerinde kullanılan Viagra, çocuklarda ende görülen ölümcül bir akciğer hastalığının tedavisinde aktif rol üstlenebilir. Pfizer tarafından geliştirilen Viagra, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'nin onay vermesi halinde, çocuklarda görülen akciğer yüksek tansiyonuna karşı kullanılacak. Pulmoner yüksek tansiyon olarak ta bilinen bu hastalık, literatürde sebebi anlaşılamadığı için çaresi henüz bulunamayan, geliştirilen tedavi yöntemleriyle hastaların yaşam kalitesinin arttırıldığı ölümcül bir hastalık olarak geçiyor.

Akciğer yüksek tansiyonu, tedavi edilmediği takdirde günümüzün en tehlikeli hastalıkları kadar ölümcül bir rahatsızlıktır. Bu hastalığa yakalanan yetişkinlerde ortalama yaşam süresi 2.8 yıl iken, çocuklarda ise bu süre 10 aya kadar düşüyor. Tıp literatürüne ilk defa 1981 yılında giren akciğer yüksek tansiyonu için bilim dünyası ciddi bir çalışma içerisinde. Devam etmekta olan bu çalışmaların önemli bir kısmı da, hastalığın daha ölümcül olduğu çocuklar üzerine gerçekleştirilmekte.

Pulmoner Dolaşım

Sertleşme sorunu için kullanılan Viagra'nın, yetişkinlerde akciğer yüksek tansiyonunun düşürülmesine yardımcı olmak için kullanıldığı, damar duvarını rahatlatarak basınç ve pulmoner basıncı azaltıp, direnci düşürmeye yardımcı olduğu biliniyor. Penis ve ciğerlerdeki akım düzenleyici enzimleri bloke eden Viagra için dün bir araya gelen Amerikalı yasa düzenleyiciler, Pfizer'ın hazırladığı yeni çalışmayı değerlendirdi. Firmanın sunduğu çalışmanın yeterli olup olmadığını tartışan yetkililer, ilacın akciğer yüksek tansiyonu için çocuklarda etkili olup olmadığının anlaşılması için nasıl bir test prosedürü uygulanması gerektiğini araştırıyorlar.

Indianapolis'teki Riley Çocuk Hastanesinde görevli pediatrik klinik eczacı Chad Knoderer, konuyla ilgili olarak "Viagra çocuk hastalar için iyi bir seçenek çünkü iyi tolere edilmiş, diğer seçeneklere göre daha az yan etkisi olan bir çözüm." dedi. Pfizer'ın çalışması, Viagra alan 234 çocuktan elde edilen verileri içeriyor. Yetişkinlerde kullanılan egzersiz testleri zor olduğu için alternatif test metodlarına yönelen Pfizer, normal koşullarda faydasız gibi görünen ilacın, damarlarda yapılan kan dolaşımı ölçümleri sonucunda faydalı olduğunun anlaşıldığını iddia ediyor.

Eğer Pfizer, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'nin istediği şartları sağlayabilirse Viagra, her yıl 600 kişiyi etkileyen akciğer yüksek tanisyonunun tedavisinde kullanılmak üzere ekstra 6 ay daha pazarda kalacak. İlacın patentinin, 2012 yılında sona ermesi bekleniyor.

http://www.dailytech.com/Pfizers+Viagra+Could+Be+Used+for+Children+With+Rare+Lung+Disorder+/article19199.htm