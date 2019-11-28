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    Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bilişimport'un distribütörlüğünü üstlendiği markalar neler?

    Bilgisayar bileşenleri satıcısı Bilişimport, 5 farklı markaların distribütörlüğünü üstleniyor. Firmanın distribütörlüğünü üstlendiği markalar hangileri?
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    Çevre Birimleri
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    SET Grup bünyesinde hizmet veren e-ticaret sitesi Bilisimport.com.tr; bilgisayar bileşenleri, tüketici elektroniği, ev aletleri, yazılım ve ağ ürünleri satışı yapıyor. Bilisimport.com.tr, 5 farklı markanın Türkiye distribütörlüğünü üstleniyor.
    Fractal Design: 2007 yılında kurulan Fractal Design, bilgisayar kasası, sıvı soğutma sistemi, fan ve PSU modelleri ile önde gelen şirketler arasında yer alıyor.
    Be Quiet: Be Quiet, kasa fanı ve CPU fanı modelleri ile öne çıkıyor. Firmanın PC kasası ve PSU modelleri de bulunuyor. Yurt dışında çok satan markalara arasında yer alan Bu Quiet, anavatanı Almanya’da birinci sırada yer alıyor.
    Arctic: Arctic; CPU soğutucusu ve termal macun ürünleri ile adından söz ettiriyor.
    Mushkin: SSD ve RAM üreticisi Mushkin’in ürünleri dayanıklılık açısından öne çıkıyor. Bu nedenle RAM’ine overclock yapmak isteyenlerin tercihi oluyor.
    Bu markaların ürünlerini ve 50 bini aşkın ürünü Bilişimport web sitesinde bulabilirsiniz.


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    Schtroumpf Grognon 4 sa. en beğenilen
    reklamlari izlediniz.

    5 farkli marka denmis 4 marka aciklanmis?
    2 Yanıt Yanıtla +11
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    deniz_sea 30 dk.
    Bende 5. markayı merak ettim, neden 5 yazılıp 4 açıklanmış, bilgi verirmisiniz lütfen.
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    roses 2 sa.
    bu halini de mi görecektik donanım haber.
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    Schtroumpf Grognon 4 sa. en beğenilen
    reklamlari izlediniz.

    5 farkli marka denmis 4 marka aciklanmis?
    2 Yanıt Yanıtla +11
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    UnicornKnight 1 sa. Schtroumpf Grognon
    "ADVERTORIAL" hesabı üzerinden yapılan bir duyuru/haber zaten, gizli saklı olan bir şey değil ki?
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    OverClocK1ng 1 sa. Schtroumpf Grognon
    Haberi yayınlayan ADVERTORIAL. Yani reklam. Ne yapsaydı? Koca koca başlıklarla BU BİR REKLAMDIR mı yazsaydı. Sen göremiyorsan editörün suçu ne...
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