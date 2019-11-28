Bilişimport'un distribütörlüğünü üstlendiği markalar neler?

Advertorial
SET Grup bünyesinde hizmet veren e-ticaret sitesi Bilisimport.com.tr; bilgisayar bileşenleri, tüketici elektroniği, ev aletleri, yazılım ve ağ ürünleri satışı yapıyor. Bilisimport.com.tr, 5 farklı markanın Türkiye distribütörlüğünü üstleniyor.
Fractal Design: 2007 yılında kurulan Fractal Design, bilgisayar kasası, sıvı soğutma sistemi, fan ve PSU modelleri ile önde gelen şirketler arasında yer alıyor.
Be Quiet: Be Quiet, kasa fanı ve CPU fanı modelleri ile öne çıkıyor. Firmanın PC kasası ve PSU modelleri de bulunuyor. Yurt dışında çok satan markalara arasında yer alan Bu Quiet, anavatanı Almanya’da birinci sırada yer alıyor.
Arctic: Arctic; CPU soğutucusu ve termal macun ürünleri ile adından söz ettiriyor.Mushkin: SSD ve RAM üreticisi Mushkin’in ürünleri dayanıklılık açısından öne çıkıyor. Bu nedenle RAM’ine overclock yapmak isteyenlerin tercihi oluyor.
Bu markaların ürünlerini ve 50 bini aşkın ürünü Bilişimport web sitesinde bulabilirsiniz.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
5 farkli marka denmis 4 marka aciklanmis?