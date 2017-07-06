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Bill Gates: Gelecekte araçlar yapay fotosentez ile çalışabilir

Geçtiğimiz günlerde Reuters'a konuşan Bill Gates, yapay fotosentez kullanılarak yarının araçlarına temiz yakıt sağlanabileceğini söyledi. Yapay fotosentezin büyülü potansiyeline dikkat çekti.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Alternatif Enerji
Erhan Tan
Haber Editörü
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Yeni teknolojiler geliştirmek için doğadan ilham alan bilim insanları, son dönemde özellikle yapay fotosentez konusunda önemli çalışmalara imza atıyor. Kısa bir süre önce, ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı Brookhaven Ulusal Laboratuvarı ve Virginia Tech'te görevli bilim insanları, fotosentez sürecinin laboratuvar ortamında yeniden yaratılmasını sağlayacak supramoleküller geliştirdi. Böylece güneş ışınlarını yakıt olarak kullanabileceğimiz hidrojene dönüştürme yolunda önemli bir adım atıldı.
Bilim dünyasında atılan bu önemli adımların farkında olan Bill Gates, gelecekte araçların yapay fotosentez ile çalışabileceğine inanıyor. Geçtiğimiz günlerde Reuters'a konuşan Gates, yapay fotosentezin "büyülü" bir potansiyele sahip olduğunu ve eğer bu sürecin verimliliğini arttırırsak yarının araçları için temiz enerji üretebileceğimizi söyledi.
Yapay fotosentez ile güneş ışınları kullanılarak okyanuslardaki ve hatta nehirlerdeki suların hidrojen, oksijen ve karbon bileşenlerine ayrılması hedefleniyor. Bu metod ile elde edilen hidrojen, hem elektrikli otomobillerin yakıt hücrelerinde hem de güneş enerjisi depolamak için kullanılabiliyor. Hidrojen gibi sıvı yakıtlar daha hafif oldukları ve daha az yer tuttukları için günümüzde kullanılan otomobil pillerinden çok daha iyi bir seçenek olarak değerlendiriliyor.
Ayrıca yapay fotosentez ile elde edilen bileşenlerin doğru oranlarda karıştırılması ile yanmalı motorlarda yakıt olarak kullanılan metanol da elde edilebiliyor. Metanolün araçlarda yakıt olarak kullanılması özellikle Çin'de sıkça karşılaşılan bir durum. Kullanıcı taşıtlarında benzine yüzde 15 oranında metanol katan Çin, son dönemde dünyanın bir numaralı metanol tüketicisi haline geldi.
Bunun dışında yine yapay fotosentez süreci sayesinde, bakteriler metabolik olarak yeniden düzenlenerek nitrojen tabanlı gübre elde edilebilir. Sıradan gübrelere erişimin kısıtlı olduğu bölgelerde bu nitrojen tabanlı gübre kullanılarak ürün verimliliği arttırılabilir.
Başta yapay fotosentez olmak üzere yeni enerji teknolojilerinin en önemli savunucularından biri olan Bill Gates, geçtiğimiz yıl, global bir birlik olan Breakthrough Energy Coalition'ı kurdu. Dünyanın dört bir yanından özel yatırımcıları bir araya getiren birlik, devlet tarafından finanse edilen temiz enerji araştırmalarına destek oluyor.

https://futurism.com/bill-gates-artificial-photosynthesis-can-produce-clean-fuel-for-the-cars-of-tomorrow/ Yorum Yaz
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Escapetolife 2 yıl en beğenilen
640 KB Bellek herkes için yeterli olacaktır (Bill Gates)
2 Yanıt Yanıtla +8
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ceo-tr 2 yıl Escapetolife
Escapetolife

640 KB Bellek herkes için yeterli olacaktır (Bill Gates)

”Ben 640 KB demedim 640 GB dedim” (Bill Gates)
Escapetolife640 KB Bellek herkes için yeterli olacaktır (Bill Gates)”Ben 640 KB demedim 640 GB dedim” (Bill Gates)
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eulogy 2 yıl KaleyDeskop
KaleyDeskop

asla bir elon musk olamayacaksın, boş boş sallıyor

Boş sallama konusunda kimse Elon Musk ile kapışamaz.
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DH Misafiri 2 yıl
Dünyadaki suları kullanarak hidrojen elde edersek insanlığın sonu demektir. Petrolü nasıl bitiriyorsak suyuda aynı şekilde bitireceğiz demektir. Su biterse hayat biter. Dünyada su sürekli devirdaim halindedir yağmur olur toprağa düşer buhar olur göğe çıkar ve yağmur olur gene toprağa düşer böylece nerede kullanırsan kullan sürekli devirdaim halindedir bitmez. Ama böyle moleküllerine ayrılırsa biter. Su biterse hayat biter.
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kingman29 2 yıl
Dünyayı kandırıyor şerefsizler. Milyonlarca bitkinin, milyarlarca yıl boyunca fotosentez yapıp, havadaki karbondioksidi bünyelerine katıp öldükten sonra dönüştüğü fosil yakıtlar sayesinde yürüyo bu arabalar. Bir arabanın 10 yılda tükettiği yakıt, belki bin ağacın, bin yıllık fotosentezi ile meydana geliyo. Şimdi bu araba nasıl olacak da fotosentez le yürüyecek?
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MyZor 2 yıl kingman29
İyi de hocam siz benzini diyorsunuz bu adamlar bitkilerin fotosentez sonucu oluşturduğu hidrojeni metanol yakıt da kullanıp arabayı bu yakıt ile hareket ettirecekler, yani araçlar metanol için gerekli diğer bileşenleri yine dışarıdan alacak.
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fbkaya 2 yıl
"Yapay fotosentez ile güneş ışınları kullanılarak okyanuslardaki ve hatta nehirlerdeki suların hidrojen, oksijen ve karbon bileşenlerine ayrılması hedefleniyor."
Sular da karbon mu varmış ?
1 Yanıt Yanıtla +2
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Cowinenge 2 yıl fbkaya
fbkaya
"Yapay fotosentez ile güneş ışınları kullanılarak okyanuslardaki ve hatta nehirlerdeki suların hidrojen, oksijen ve karbon bileşenlerine ayrılması hedefleniyor."
Sular da karbon mu varmış ?

Nehirden aldığın suyu saf su mu sanıyorsun
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darkaura 2 yıl
bahsedilen verimlilikler gercekden cok yuksek. bitkinin fotosentez verimlilgi %1, lab ortaminda %10 hatta %22 verimliliklerden bahsediyorlar. bu derece verimliyse gelecekde yer etmesi gayet olasi.
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arel.gr 2 yıl
aralikli aciklmalarini hindistandan, meditasyon
konulu yapsaydi coktan guru bill baba olmustu !
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s_mail 2 yıl
Ergenlerin son eğlencesi elon musk. adam dahi falan değil sadece zengin. Anlayın...
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sniper23 2 yıl s_mail
s_mail

Ergenlerin son eğlencesi elon musk. adam dahi falan değil sadece zengin. Anlayın...

Elon Musk "Dahi" bir pazarlamacı. Adam kendisini çok iyi pazarladı, bir de millete müthiş bir gaz verdi.

Adam yarın çıksa kendini peygamber ilan etse takipçisi çok olur. Nedense bana birilerini hatırlatıyor...
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zultaran 2 yıl
O da birşey mi bundan sonra parayı ağaçtan toplayacağız 2023 gibi olur herhalde
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Escapetolife 2 yıl en beğenilen
640 KB Bellek herkes için yeterli olacaktır (Bill Gates)
2 Yanıt Yanıtla +8
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ceo-tr 2 yıl Escapetolife
Escapetolife

640 KB Bellek herkes için yeterli olacaktır (Bill Gates)

”Ben 640 KB demedim 640 GB dedim” (Bill Gates)
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Elsa 2 yıl Escapetolife
Öyle bir şey demedi adam
did you ever say, as has been widely circulated on the internet, "640k [of ram] ought to be enough for anybody?"
no! that makes me so mad i can't believe it! do you realize the pain the industry went through while the ibm pc was limited to 640k? the machine was going to be 512k at one point, and we kept pushing it up. i never said that statement–i said the opposite of that.
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PurposeLess sinan 2 yıl
iyi sanatçılar kopyalar büyük sanatçılar çalar, bu kopyacı mıydı? hırsız mıydı?
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KaleyDeskop 2 yıl
asla bir elon musk olamayacaksın, boş boş sallıyor
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eulogy 2 yıl KaleyDeskop
KaleyDeskop

asla bir elon musk olamayacaksın, boş boş sallıyor

Boş sallama konusunda kimse Elon Musk ile kapışamaz.
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