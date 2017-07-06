Bill Gates: Gelecekte araçlar yapay fotosentez ile çalışabilir

Yeni teknolojiler geliştirmek için doğadan ilham alan bilim insanları, son dönemde özellikle yapay fotosentez konusunda önemli çalışmalara imza atıyor. Kısa bir süre önce, ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı Brookhaven Ulusal Laboratuvarı ve Virginia Tech'te görevli bilim insanları, fotosentez sürecinin laboratuvar ortamında yeniden yaratılmasını sağlayacak supramoleküller geliştirdi. Böylece güneş ışınlarını yakıt olarak kullanabileceğimiz hidrojene dönüştürme yolunda önemli bir adım atıldı.

Bilim dünyasında atılan bu önemli adımların farkında olan Bill Gates, gelecekte araçların yapay fotosentez ile çalışabileceğine inanıyor. Geçtiğimiz günlerde Reuters'a konuşan Gates, yapay fotosentezin "büyülü" bir potansiyele sahip olduğunu ve eğer bu sürecin verimliliğini arttırırsak yarının araçları için temiz enerji üretebileceğimizi söyledi.

Yapay fotosentez ile güneş ışınları kullanılarak okyanuslardaki ve hatta nehirlerdeki suların hidrojen, oksijen ve karbon bileşenlerine ayrılması hedefleniyor. Bu metod ile elde edilen hidrojen, hem elektrikli otomobillerin yakıt hücrelerinde hem de güneş enerjisi depolamak için kullanılabiliyor. Hidrojen gibi sıvı yakıtlar daha hafif oldukları ve daha az yer tuttukları için günümüzde kullanılan otomobil pillerinden çok daha iyi bir seçenek olarak değerlendiriliyor.

Ayrıca yapay fotosentez ile elde edilen bileşenlerin doğru oranlarda karıştırılması ile yanmalı motorlarda yakıt olarak kullanılan metanol da elde edilebiliyor. Metanolün araçlarda yakıt olarak kullanılması özellikle Çin'de sıkça karşılaşılan bir durum. Kullanıcı taşıtlarında benzine yüzde 15 oranında metanol katan Çin, son dönemde dünyanın bir numaralı metanol tüketicisi haline geldi.

Bunun dışında yine yapay fotosentez süreci sayesinde, bakteriler metabolik olarak yeniden düzenlenerek nitrojen tabanlı gübre elde edilebilir. Sıradan gübrelere erişimin kısıtlı olduğu bölgelerde bu nitrojen tabanlı gübre kullanılarak ürün verimliliği arttırılabilir.

Başta yapay fotosentez olmak üzere yeni enerji teknolojilerinin en önemli savunucularından biri olan Bill Gates, geçtiğimiz yıl, global bir birlik olan Breakthrough Energy Coalition'ı kurdu. Dünyanın dört bir yanından özel yatırımcıları bir araya getiren birlik, devlet tarafından finanse edilen temiz enerji araştırmalarına destek oluyor.

https://futurism.com/bill-gates-artificial-photosynthesis-can-produce-clean-fuel-for-the-cars-of-tomorrow/