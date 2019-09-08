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Bill Gates’in desteklediği kimyasal bulut projesi, küresel ısınmayı durma potansiyeline sahip

Farklı alanlardaki bilimsel projelere verdiği destekle tanınan Bill Gates, bu sefer küresel ısınmaya karşı kullanılabilecek ve güneş jeomühendisliği adı verilen yaklaşıma sahip çıktı.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Gökhan G.
Editör
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Bill Gates’in desteklediği kimyasal bulut projesi, küresel ısınmayı durma potansiyeline sahip
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Sanayi Devrimiyle birlikte her geçen gün artan karbon salınımı, insan kaynaklı küresel ısınmanın en büyük tetikleyicilerinden. İstesek de istemesek de gezegenimiz üzerinde yaptığımız tahribat sıcaklıkların gitgide artmasına sebep oluyor. Geçtiğimiz haftalarda başlayan Amazon yağmur ormanları yangınları da küresel ısınma ve buna getirilecek çözüm önerileri tartışmalarını tekrar alevlendirdi.

Farklı alanlardaki radikal çözüm önerilerine verdiği destekle tanınan Bill Gates, bu sefer küresel ısınmaya karşı kullanılabilecek ve güneş jeomühendisliği adı verilen yaklaşıma sahip çıktı.

Devasa bir volkanik patlamanın etkilerini taklit etmeyi hedefleyen yöntemin binlerce uçağın yüksek irtifada milyonlarca ton kimyasal partikül püskürtmesi prensibiyle işlemesi düşünülüyor. Bu sayede gökyüzünü kaplayacak kimyasal bir bulut, güneş ışınlarını yansıtarak Dünya yüzeyinin soğumasını sağlayacak.

Güneş Radyasyonu Kontrol Yönetimi İnisiyatifi isimli kurumda proje yöneticisi olarak görev yapan Andy Parker CNBC’ye yaptığı açıklamada, “Yöntemle ilgili yapılan modelleme çalışmaları neticesinde sıcaklık dalgalarındaki sıklık, deniz seviyesindeki yükselme ve tropik fırtınalarının şiddetinin azaltılabileceği öngörülüyor.” ifadelerini kullanmış.

Yan etkileri yıkıcı olabilir 

Henüz resmi olarak hazır olduğu duyurulmayan ancak oldukça maliyet etkin olduğu belirtilen proje, her insan kaynaklı çözümde olduğu gibi maalesef oldukça ciddi yan etkilere de yol açabilme potansiyeline sahip. Bölgesel iklim yapılarında köklü değişikliklere neden olabilecek yöntem, mavi gökyüzünü de ortadan kaldırabilir.

"Kusursuz Ahlaki Fırtına: İklim Değişikliğinin Etik Trajedisi" adlı kitabın yazarı Stephen Gardiner olası yan etkileri, “Bunun sonuçları felaketle eşdeğer olur. Olası yan etkiler olarak kitlesel kıtlık, sel felaketleri ve çok büyük insan topluluklarını etkileyecek kuraklık görülebilir.” sözleriyle açıklamış.



https://www.cnbc.com/2019/09/07/bill-gates-funded-solar-geoengineering-could-help-stop-global-warming.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
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Guhong01 6 dk.
Durma değil, durdurma. Birine mesaj atarken bile dönüp tekrar okurum imla hatası var mı diye, burada haber yazan "editör"ler nedense dönüp tekrar okumaktan acizler. Yazık, en son duyduğumda editörler her yazdıkları haber başına para alıyorlardı. Bu tip ciddi imla problemi olan haberlerden (dönüp okumadığı apaçık belli olan haberlerde) bence aldıkları paralar kesilmeli. Bu ciddi bir sorun, kimse yağ mağ demesin.
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System Lord 25 dk.
Bulutuma Dokunma kampanyası başlatalım
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dreamblue35 31 dk.
"matrix" filminde morfeus un söylediği bir cümle vardı o geldi aklıma " yapay zekayı geliştirdikten sonra savaşı makineler mi başlattı yoksa insan oğlumu bilmiyoruz fakat; bildiğim bir gerçek var oda gökyüzünü biz kararttık(biz karartık derken insanoğlunu kastediyor) "
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Burkiling 1 sa.
Durma değil de, durdurma olmasın o?
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kazuya58 1 sa.
milyon ton kimyasal yapayım derken milyar ton toprağı kirletecekler.
çözüm oldukça basit, abd yi ve politikasını ortadan kaldır dünya eski haline döner.
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Ussuz 1 sa.
Bir tarafı düzelteyim derken diğer tarafı bozacaksınız bırakın elleşmeyin
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