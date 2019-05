Bimeks Samsun’a En İyi Fiyatla En Yeni Teknolojiyi Getiriyor

Türkiye’nin teknoloji önderi Bimeks, şimdi de Samsun Makro AVM’de, 04 Mart 2011’de açılışını gerçekleştireceği mağazası ile dev bir teknoloji merkezi açıyor.

1990 yılında kurulan BİMEKS, geçtiğimiz 21 yıla bakıldığında, yalnızca başarılı bir teknoloji market değil, ‘ilk’lerin öncüsü olma unvanı ile de lider bir markadır. Temsil ettiği ‘ilk’leri şöyle bir hatırlayacak olursak; Bimeks Türkiye’nin ilk teknoloji mağazasıdır, Türk sermayesi ile teknoloji alanında kurulmuş ve büyümüş ilk şirkettir, AVM içinde kurulan ilk teknoloji market unvanına sahiptir, yine Türkiye’de kendine özgü franchise sistemini uygulayan tek teknoloji markasıdır. Ve BİMEKS sektörde farklı projelere de imza atarak Türkiye’de 1997 – 2007 yılları arasında son 10 yılın en hızlı büyüyen bilişim şirketi olma unvanına sahiptir.

Türkiye’nin hiçbir bölgesini ayırmaksızın her ile, her eve, her iş yerine teknolojiyi taşımayı hedefleyen Bimeks, bugün 19 ilde faaliyetine devam etmektedir. 04 Mart 2011’de, Bimeks Makro AVM’de faaliyete geçireceği mağazasıyla 20. İl olan Samsun’da da teknoloji perakendeciliğinin aranan markası olacaktır.

Her daim maksimum çeşidi, en uygun fiyat ve en uygun ödeme koşulları ile tüketicisine sunmayı hedefleyen Bimeks, satış sonrası hizmet kalitesiyle de sektördeki paydaşlarını geride bırakarak bulunduğu illerde benzersiz olmayı başarmış bir markadır.

Bu hedef doğrultusunda, Türkiye genelinde Bimeks’in 37. ve Teknoport mağazalarından sonra en büyük 5. mağazası olarak faaliyete başlayacak olan Samsun mağazası, 900 m2 büyüklükte olup, Samsun’un teknoloji gereksinimi karşılayacak çeşitliliğe sahip olacaktır. Bu büyüklükle bölgedeki en büyük teknoloji market olma özelliğini taşımaktadır.

İlklerin öncüsü Bimeks, en çok çeşit ve en iyi fiyat garantisi ile Samsun Makro AVM’de, 4 Mart 2011’de faaliyete geçireceği mağazası ile yine bir ilkin temsilcisi olacak, Samsun’lulara beklediği teknoloji market hizmetini sunacaktır.

Daha detaylı bilgi almak isteyenler 0216 542 62 62 telefon numarasından iletişim kurabilirler.

