Binden fazla mühendis HTC patronuna şikayet mektubu gönderdi





4.7 inçlik Full HD ekranlı ve 4 çekirdekli Snapdragon S4 Pro işlemcili M7 modelinin hazırlıklarını sürdüren ve yıl sonu partisinde çalışanlarına M7 tezahüratları yaptıran HTC'de aslında arka planda bazı olumsuzlukların yaşandığı dile getiriliyor.





Tayvan medyası tarafından verilen habere göre yaklaşık 1000 mühendis, fazla çalışma saatleri konusunda HTC patronu Peter Chou'ya şikayet mektupları gönderiyor. Mühendislerin şikayeti ise günde 12 saati bulan mesailerinde fazla çalışma ücretlerinin bir yıldır ödenmiyor oluşu. Yapılan hesaplamalarda mühendis başına 1000 saate yakın fazla çalışma ücreti ortaya çıkıyor.





Fazla çalışma süreleri HTC'nin sorumluluk programı kapsamında uygulanan bir sistem ve tazminat da ödenmiyor. HTC, Tayvan işçi çalıştırma kurallarına bağlı kalarak bunun yerine çalışanlarına izin hakkı verdiğini belirtiyor.





Ancak bir yıldır süren bu sistem mühendisleri fazlasıyla yoruyor ve psikolojik olarak yıpratıyor. HTC HD2, HTC One serisi gibi pek çok başarıya imza atan bu mühendisler bununla birlikte firmaya her zaman bağlı ve farklı bir firmaya transfer olmak gibi bir planları da yok. Bu nokta çalışan sadakati açısından oldukça önemli. Ancak firmanın bu başarıyı kesinti yaparak ödüllendirmesi de diğer bir konu.





İki yıldır mali olarak kayıplar yaşayan ve yeniden yapılanma sürecine giren HTC'nin bu yolla maliyeti kurtarmaya çalıştığı belirtiliyor. Firmanın 2011 yılı ikinci yarısında Ar-Ge maliyetlerini yüzde 60 kısmasının da fazla çalışma tazminatlarına yansıdığı şeklinde yorumlar yapılıyor.

http://www.unwiredview.com/2013/02/08/a-thousand-htc-engineers-write-an-angry-letter-to-peter-chou-60-rd-slash-secret-is-out-staff-gets-restless