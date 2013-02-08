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Binden fazla mühendis HTC patronuna şikayet mektubu gönderdi

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Binden fazla mühendis HTC patronuna şikayet mektubu gönderdi

4.7 inçlik Full HD ekranlı ve 4 çekirdekli Snapdragon S4 Pro işlemcili M7 modelinin hazırlıklarını sürdüren ve yıl sonu partisinde çalışanlarına M7 tezahüratları yaptıran HTC'de aslında arka planda bazı olumsuzlukların yaşandığı dile getiriliyor.

Tayvan medyası tarafından verilen habere göre yaklaşık 1000 mühendis, fazla çalışma saatleri konusunda HTC patronu Peter Chou'ya şikayet mektupları gönderiyor. Mühendislerin şikayeti ise günde 12 saati bulan mesailerinde fazla çalışma ücretlerinin bir yıldır ödenmiyor oluşu. Yapılan hesaplamalarda mühendis başına 1000 saate yakın fazla çalışma ücreti ortaya çıkıyor. 

Fazla çalışma süreleri HTC'nin sorumluluk programı kapsamında uygulanan bir sistem ve tazminat da ödenmiyor. HTC, Tayvan işçi çalıştırma kurallarına bağlı kalarak bunun yerine çalışanlarına izin hakkı verdiğini belirtiyor.

Ancak bir yıldır süren bu sistem mühendisleri fazlasıyla yoruyor ve psikolojik olarak yıpratıyor. HTC HD2, HTC One serisi gibi pek çok başarıya imza atan bu mühendisler bununla birlikte firmaya her zaman bağlı ve farklı bir firmaya transfer olmak gibi bir planları da yok. Bu nokta çalışan sadakati açısından oldukça önemli. Ancak firmanın bu başarıyı kesinti yaparak ödüllendirmesi de diğer bir konu.

İki yıldır mali olarak kayıplar yaşayan ve yeniden yapılanma sürecine giren HTC'nin bu yolla maliyeti kurtarmaya çalıştığı belirtiliyor. Firmanın 2011 yılı ikinci yarısında Ar-Ge maliyetlerini yüzde 60 kısmasının da fazla çalışma tazminatlarına yansıdığı şeklinde yorumlar yapılıyor. 

http://www.unwiredview.com/2013/02/08/a-thousand-htc-engineers-write-an-angry-letter-to-peter-chou-60-rd-slash-secret-is-out-staff-gets-restless Yorum Yaz
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Hypnotica 6 yıl en beğenilen
çalışanlarına iyi bakmayan firmalar batmayı hak eden firmalardır.
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teramit 6 yıl
Satıştaki sıkıntı her türlü departmana yansır.Bu her sektör için geçerlidir.
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Batuist 6 yıl
Kapitelist zihniyet 300 yıldır aynı hiç değişmedi... Ne yasalar nede başka birşey bu zihniyete karşı koyamıyor.. Mühendis başına 1000 saat fazla çalışma olabilir mi yahuu??? Türkiyede bu sınır yasada 270saat olarak belirlenmiştir. Bu rakam çok yüksek ve global bir firmaya hiç yakışmıyor..
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Degauss 6 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


HTC dede işler böyle yürüyor demekki. O kadar para kazanıyorsun ama senin o parayı kazanmanda emeği geçen mühendisleri kölen gibi kullanıp haklarını vermiyorsun. Vay bee. HTC'yede bak sen ...
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orientem 6 yıl
Bütün birimlerinle tek bir telefona odaklan mükemmel bir üst seviye cihaz yap eksiklerini tamamlamak zorunda kalma bir yıl üstü çıkmasın yani , 2 versiyonu olsun biri ince biri kalın kalın olanın batarya 3000 üstü olsun 2 yıl normal garanti 2 yıl da güncelleme garantisi ver one s de olduğu gibi parça sıkıntısı olmasın geliştiriciler için de cihazın kodları yayınlansın bakalım satamıyo musun htc
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Hypnotica 6 yıl en beğenilen
çalışanlarına iyi bakmayan firmalar batmayı hak eden firmalardır.
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SaatliBomba 6 yıl
htc gibi bi firmaya yakışmaz
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