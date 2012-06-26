Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Bing Maps, 165TB'lık yeni yüksek çözünürlüklü görüntülerle güncellendi

6 yıl
3,6b
1
10
Diğer
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Microsoft, Bing Maps servisini büyük bir güncellemeyle yeniledi. 165 terabayt büyüklüğündeki yüksek çözünürlüklü görüntülerin eklendiği harita hizmeti, daha önce 129TB'lık bir güncelleme almıştı. 
Şimdiye kadar aldığı en büyük güncellemeyle yükselişini sürdüren Bing Maps, Türkiye'de İstanbul gibi bazı bölgelerin de dahil olduğu Kuzey Amerika, Güney Amerika, Afrika, Avustralya, Avrupa ve Asya'da toplamda 38 milyon kilometre karelik bir alanı yüksek çözünürlüklü olarak kullanıma sundu.
Görüntülerin bir kısmı uydular tarafından kaydedildi. 18 milyon kilometre karelik bölümü ise; küresel Ortho projesi kapsamında Microsoft'a 130 milyon dolara mal olan özel uçaklar tarafından çekildi. 220MP'lik kameralar ve 13 bilgisayar ile donatılan uçaklar, haritalar üzerinde daha fazla yakınlaştırma yapılabilmesini ve görüntü kalitesinin üst düzeyde kalabilmesini sağlıyor. 
Yukarıda İstanbul'a ait bir uydu görüntüsü mevcuttur. Yüklenen yeni görüntülere tüm detaylarıyla göz atmak için kaynak bağlantısını ziyaret ediniz. 

http://www.bing.com/community/site_blogs/b/maps/archive/2012/06/25/released-our-largest-satellite-publication.aspx Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ama=neden 6 yıl
Eskiden beri tek eksikliği resim boyutunun az olmasıydı. Yoksa Silverlight kontrolü ile eşi yoktu, silverlight'ı komple öldürmek istediler, ajax yapısıyla devam ediyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tony 6 yıl
Bing'in resimlerine baktım biraz da gerçekten ayrıntılı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
crashday 6 yıl
yandex ve google akar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest 6 yıl
165 tb lik güncellemesinin hiç bir espirisi yok... hala google maps ın yarısı kadar olamamış... isteyen istediği görüntüye bir google earth tan baksın birde bing maps dan baksın ne demek istediğimi anlayacaktır... daha güncel olabilir ama kaliteli görüntü bakımından google earth ın önünde değil...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 6 yıl
belki daha güzel bir harita gelmiştir dedim biraz inceleme yaptım ama google mapsten alışık olduğum yerlere bakınca ne yazıkki hala google'ın çok çok gerisinde olduğunu gördüm. çok açık ve net bir şekilde gerisinde kalıyor. tartışmasız... resimler yatık bir açıyla çekilmiş binaların arasında yol doğru düzgün gözükmüyor. resim kalitesi çok vasat. konrast çok düşük. bazı yerlerde bulutlardan gözükmüyor.. fakat aynı alanlar google mapste çok daha iyi görünüyor.. olması gerektiği... google rakip olsa olsa apple'ın yeni harita servisi olabilir. apple buna benzer bir rezalette harita uygulamasını devreye sokmaz diye düşünüyorum... şu an için google maps hala açık ara önde... ilk günlerinde bile daha iyi görünütüsü vardı.. microsoftun böyle bir rezilliği harita servisi diye sunduğuna inanmak zor... neyse hiç olmazsa adamlar uğraşıyorlar...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Pardus Linux 6 yıl
Şu güncellemelerden biraz da Türkiye faydalansa güzel olacak. Hala şehir merkezleri dışında pek çok yerin görüntüsü yok...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Cineman 6 yıl
Bing'in harita hizmeti olduğunu yeni öğrendim. Girip bir bakayım.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tunc-rıdvan 6 yıl
playstyle
artık google mapın fazla bir espirisi kalmadı gibi ! google titre ve kendine gel artık ! :)

Her haberin altına gereksiz yorumlar yazmak zorundamısın?
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
inanc13 6 yıl
:D nasıl yenilenmiş bu ne ya bizim ev gözükmüyor yerinde boş bi arsa var :D
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 6 yıl
artık google mapın fazla bir espirisi kalmadı gibi !
google titre ve kendine gel artık ! :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3592 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Diğer, microsoft ve
2 etiket daha bing maps harita
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Intel'in "Small Business Advantage" platformu hakkında tüm detaylar Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim