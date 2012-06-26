Bing Maps, 165TB'lık yeni yüksek çözünürlüklü görüntülerle güncellendi





Microsoft, Bing Maps servisini büyük bir güncellemeyle yeniledi. 165 terabayt büyüklüğündeki yüksek çözünürlüklü görüntülerin eklendiği harita hizmeti, daha önce 129TB'lık bir güncelleme almıştı.

Şimdiye kadar aldığı en büyük güncellemeyle yükselişini sürdüren Bing Maps, Türkiye'de İstanbul gibi bazı bölgelerin de dahil olduğu Kuzey Amerika, Güney Amerika, Afrika, Avustralya, Avrupa ve Asya'da toplamda 38 milyon kilometre karelik bir alanı yüksek çözünürlüklü olarak kullanıma sundu.

Görüntülerin bir kısmı uydular tarafından kaydedildi. 18 milyon kilometre karelik bölümü ise; küresel Ortho projesi kapsamında Microsoft'a 130 milyon dolara mal olan özel uçaklar tarafından çekildi. 220MP'lik kameralar ve 13 bilgisayar ile donatılan uçaklar, haritalar üzerinde daha fazla yakınlaştırma yapılabilmesini ve görüntü kalitesinin üst düzeyde kalabilmesini sağlıyor.

Yukarıda İstanbul'a ait bir uydu görüntüsü mevcuttur. Yüklenen yeni görüntülere tüm detaylarıyla göz atmak için kaynak bağlantısını ziyaret ediniz.

http://www.bing.com/community/site_blogs/b/maps/archive/2012/06/25/released-our-largest-satellite-publication.aspx